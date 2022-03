La crisi demografica continua e le scelte non fatte da 40 anni

Nel suo intervento all’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università Politecnica delle Marche, tenutasi venerdì scorso, il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo ha richiamato l’attenzione sulla crisi demografica del nostro paese, cioè sul calo della popolazione residente e sul suo progressivo invecchiamento. Il tema non è nuovo. Il tasso di natalità (misurato dal numero medio di figli per donna) è calato rapidamente nel nostro paese a partire agli anni ’70 del secolo scorso e dal 2007 il numero dei decessi supera quello delle nascite. Questa differenza è cresciuta nel tempo ed è destinata ad accentuarsi nei prossimi decenni; sempre meno compensata dal saldo positivo dei flussi migratori. Ne risulta un progressivo calo della popolazione residente che è iniziato dal 2015, dopo il picco dei 60,8 milioni di residenti raggiunto nel 2014. A gennaio 2021 eravamo 59,2 milioni e le previsioni per i prossimi decenni concordano su un’accelerazione del decremento.

Nel 2050 la popolazione residente in Italia dovrebbe attestarsi intorno ai 54 milioni. Per le Marche la previsione della popolazione residente al 2050 è intorno a 1,3 milioni rispetto agli attuali 1,5. Come ha ricordato il Presidente dell’Istat, le previsioni demografiche, anche quelle a lungo termine, sono fra le più affidabili poiché gran parte delle persone conteggiate è già nata. Un orizzonte di 20 o 30 anni sembra molto lontano ma in realtà è il periodo di tempo da considerare nella programmazione delle infrastrutture e di buona parte dei servizi pubblici; ed è l’orizzonte su cui dovrebbe muoversi il Pnrr. Nella sua relazione il presidente dell’Istat ha sottolineato due novità. La prima è che da qualche anno vi è maggiore consapevolezza del fenomeno. Questo è importante per attrezzarci a fronteggiarne le conseguenze, essendo ormai impossibile modificarne le tendenze. Anche se riuscissimo ad elevare il tasso di natalità nei prossimi anni (obiettivo per nulla scontato) il numero di nati diminuirebbe comunque per effetto della progressiva riduzione delle coorti di popolazione in età fertile. Né è pensabile che si possa compensare il saldo negativo fra decessi e nati con l’incremento dei flussi migratori. Per farlo occorrerebbe ipotizzare flussi in entrata che non sarebbero sostenibili né dal punto di vista economico, né dal punto di vista sociale e politico. In ogni caso si tratta di un’eventualità remota poiché l’evidenza empirica dimostra che un paese in calo di popolazione è meno attraente per i migranti, che preferiscono paesi in crescita.

Le previsioni prima riportate tengono già conto dei flussi migratori, che anche nelle ipotesi più ottimistiche non sarebbero comunque in grado di invertire la tendenza al calo della popolazione. Se avessimo voluto modificare questa tendenza e il conseguente invecchiamento della popolazione avremmo dovuto iniziare con azioni adeguate quarant’anni fa; come hanno fatto Francia e Germania, la cui popolazione è infatti prevista in aumento nei prossimi decenni. La seconda novità di cui ha parlato il presidente dell’Istat è relativa al fatto che i due anni di pandemia hanno determinato un’ulteriore riduzione delle nascite e, quindi, una revisione al ribasso delle stime a lungo termine della popolazione.

I numeri prima indicati potrebbero essere ottimisti e i processi di riduzione e invecchiamento della popolazione potrebbero risultare ancora più accentuati di quanto finora previsto. In questo contesto appaiono poco comprensibili le discussioni che da qualche tempo si fanno nel nostro paese a proposito delle azioni per arrestare la riduzione della popolazione in alcune aree o, addirittura, invertirne la tendenza. Anche ammesso di riuscire ad ottenere questo risultato in alcune aree ciò determinerebbe un più accentuato declino in altre. E’ uno scenario che obbliga necessariamente ad operare scelte. Il presidente dell’Istat ha richiamato tutti ad un principio di realismo. Le prospettive demografiche debbono indurre ad un’attenta valutazione delle conseguenze della progressiva rarefazione della densità abitativa e del modo in cui conciliare questa tendenza con le esigenze di produzione del reddito e di fornitura dei servizi pubblici.

* Docente di Economia alla Politecnica delle Marche e coordinatore Fondazione Merloni

© RIPRODUZIONE RISERVATA