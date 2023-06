L’alta velocità sull’Adriatica per dare sprint allo sviluppo

Nella scorsa settimana questo giornale ha dedicato diversi articoli al tema della spesa dei fondi europei e del Pnrr. Le difficoltà ad utilizzare l’ingente mole di risorse pubbliche attualmente disponibili sono accentuate nella nostra regione dall’ulteriore disponibilità di risorse per le aree del cratere. Una delle ragioni alla base delle difficoltà nella spesa è dovuta all’eccessiva parcellizzazione dei progetti e delle stazioni appaltanti. Per questo alcuni commentatori hanno proposto di concentrare le risorse su alcuni progetti prioritari.

La parcellizzazione della spesa si accompagna ad un ulteriore problema: quello di aumentare la quota della spesa corrente rispetto agli investimenti, in particolare gli investimenti a più lungo ritorno come quelli infrastrutturali. Questo problema è più generale e riguarda l’impianto e la filosofia del Pnrr. I fondi dai quali attinge il piano, quelli del Next Generation EU, erano stati stanziati in un momento di grande difficoltà per le economie europee e nei quali non erano chiari i tempi e le modalità di uscita dalla crisi. Per fortuna il recupero è stato più rapido del previsto e l’economia italiana in particolare ha dimostrato un inaspettato dinamismo nella fase di ripresa. Per questo le risorse del Pnrr non dovrebbero essere utilizzate con finalità anticicliche e di breve periodo ma pensando ai loro effetti sulla crescita di lungo periodo. L’obiettivo della rinegoziazione con la Commissione dovrebbe essere proprio sui tempi della spesa in modo da impiegare le risorse in investimenti produttivi e non rischiare di spenderle pur di spenderle.

Nel caso delle Marche una delle priorità assolute, su cui questo giornale ha più volte richiamato l’attenzione, è quello dell’isolamento determinato dalla carenza di collegamenti aerei e ferroviari verso i principali centri italiani e europei. Nel caso dei collegamenti aerei l’infrastruttura c’è ed è sottoutilizzata; si tratta di una questione di organizzazione dei voli. Nel caso dei collegamenti ferroviari i problemi sono determinati dalle carenze dell’infrastruttura. L’ammodernamento della linea ferroviaria verso la capitale sembra essere finalmente in via di realizzazione.

Ma un obiettivo altrettanto rilevante dovrebbe essere il progetto dell’alta velocità lungo la dorsale Adriatica. Quanto sia rilevante la rete ferroviaria ad alta velocità per lo sviluppo dei territori è dimostrato dall’esperienza dell’Italia e degli altri paesi che hanno investito in questa infrastruttura. In Italia il completamento dell’alta velocità ferroviaria ha contribuito a ribaltare le dinamiche di sviluppo fra gli opposti crinali dell’Appennino. Fino alla fine del secolo scorso le regioni Adriatiche, Marche in testa, sono cresciute a ritmi superiori alle regioni tirreniche.

Dall’inizio di questo secolo è avvenuto il contrario e l’alta velocità è stato uno dei fattori che ha contribuito a questo ribaltamento. Per avere un’idea dell’impatto economico di questa infrastruttura bastano pochi dati. Gli utenti sulle tratte dell’alta velocità sono passati da 15 milioni all’anno nel 2009 a 45 milioni nel 2018. Per una parte si è trattato dello spostamento dalla linea ferroviaria tradizionale e da altri mezzi di trasporto (auto o aereo). Ma il dato più stupefacente è che il 40% di questo incremento è costituito da nuova domanda di mobilità, che si è attivata grazie all’efficienza e alla qualità del servizio. E non si tratta di domanda di svago; un’indagine condotta nel 2018 sui passeggeri dell’alta velocità ha evidenziato che meno del 20% utilizza il servizio per turismo mentre oltre il 40% lo fa per affari e un altro 20% lo utilizza per pendolarismo.

Secondo stime recenti l’alta velocità ha consentito un incremento addizionale del PIL pro-capite italiano del +2,6 nel decennio 2008-2018, pari allo 0,3% all’anno. L’incremento è stato però fra il +5% e il +10% nei territori interessati dall’alta velocità. Questi dati fanno capire quanto sia rilevante riuscire a concentrare sforzi e risorse su grandi progetti infrastrutturali. Obiettivo non semplice sia per i vincoli temporali imposti dal Pnrr sia per la cronica difficoltà del nostro paese a progettare e realizzare grandi opere.

* Docente di Economia alla Politecnica delle Marche e coordinatore Fondazione Merloni