Ecco come battere il caldo contro il bollino quotidiano

L’imperativo categorico è uno e uno solo. Sudare! E suderemo! Goccioleremo con dignità e classe. Registrando con rassegnazione la bollinatura quotidiana, ché l’Italia è una Repubblica (ri)fondata sull’allarme continuo, dacci oggi il nostro allarme quotidiano fosse pure moderatissimo, a ogni giorno il suo bollino, e se non è il rischio caldo è il rischio pioggia solo un pochino più abbondante del solito, e se non è il rischio “acquazzone però timido però attenzione” sarà il pericolo coleotteri nervosi, vedrete, e non so cosa si aspetti a introdurre il bollino bianco, ché non un giorno rimanga sbollinato. Bollino bianco: “Tutto bene. Forse.

In ogni caso, tenete alta la guardia: per non perdere l’abitudine”. Goccioleremo - goccioliamo già da una settimana, bollinati a dovere - ma non ci squaglieremo. Abbiamo alleati. Lui, innanzitutto: il Condizionatore. Proprio o altrui. Meglio: proprio e altrui, per non andare in rosso (bancario) causa bollette. E allora vai coi pomeriggi al centro commerciale, anche non avendo intenzione di comprare alcunché, giusto una cosetta da pochi euro per non essere accompagnati all’uscita a calci nel. Ore intere trascorse a simulare interesse smodato per le finiture della libreria Billy, a confrontare le prestazioni di infiniti modelli di minipimer, a richiedere ai commessi informazioni su ogni e qualsiasi televisore ultrapiatto disponibile. Il centro commerciale non piace? Si può sempre millantare d’essere indietro col lavoro e tentar di trattenersi in ufficio oltre l’orario di chiusura, magari occupando la postazione del collega invidiato, proprio sotto il bocchettone. E di trascorrerci pure i weekend, falsi stakanovisti per bieco interesse.

L’ufficio. Puoi odiarlo tutto l’anno ma d’estate no: se condizionato robusto, d’estate è il paradiso. Vi fate prendere dagli scrupoli ecologisti, il condizionatore nuoce alla Terra? Sopra i 35 gradi certe idee te le fai passare, direi. In caso contrario, la soluzione è trasformarsi in maestri cacciatori di bavette di vento, si impara presto prendendo esempio dai campioni locali, ce n’è diversi, spesso molto in età ma non perciò disposti a bollire lentamente tipo rana in casa non condizionata.

Li pedini, e scopri ogni minimo angolo della piazza dove, grosso modo, si respira. Oppure stabilirsi in un parco.

Effetto collaterale: i parchi con benefici alberi dalle ampie chiome ampie ombre sono il paradiso delle zanzare. Ricoprirsi di repellente, ricoprirsi davvero ché le insaziabili riescono pure a mordere le caviglie ricoperte di calzino e perfino il tallone malgrado la scarpa chiusa? Fate voi. A me non disturba nutrire di me le bestiole ingorde. Mi abbozzo ma presto mi sbozzo. E mi pare ecologicamente corretto, anche le zanzare han diritto di campare, e poi mi stanno molto più simpatiche loro che le bestie che piacciono a tutti perché fanno tanta simpatia tanta tenerezza, quel ruffiano del panda per citarne uno solo, il panda mi sta sulle scatole: ecco, l’ho detto. O ancora, ed è la strategia migliore, seguir l’esempio del protagonista di una pubblicità antica, il leggendario Uomo in Ammollo.

Un’estate in ammollo al mare, in piscina, sotto la doccia, e chi se ne importa del colore del bollino. Nota dolente. Chi vive ad Ancona nemmeno quest’anno potrà cenare sotto le stelle all’ora migliore, l’ora migliore per una cena estiva essendo “Non prima delle 23 ma sarebbe preferibile incominciare dopo mezzanotte, dopo il cinema all’aperto”: quando dall’asfalto non si sollevano vapori roventi e l’ultimo sorso di Verdicchio è fresco quanto il primo. Ad Ancona - che sarebbe Capoluogo di Regione, centomila abitanti o giù di lì e pure città universitaria - 30 anni fa potevi mangiare anche alle 2 di notte: le mitiche pizze alla Tartaruga, anche in inverno.

Erano gli anni Novanta, quando la città era più viva, l’Italia era più viva. Da allora è scesa cappa di sonnolenza, mentre una città degna di questo nome non dovrebbe dormire mai. Manco il Covid ci ha dato la sveglia. Chissà che a risvegliarci non saranno le nuove estati roventi, il giorno da trascorrere in ammollo o a tiro di bocchettone condizionante e solo la notte per far qualcosa di divertente senza gocciolare fino a squagliarsi.



