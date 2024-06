Gestione dei flussi migratori in un contesto che crei valore

La scorsa settimana in Banca d’Italia è stata presentata la relazione annuale sul 2023, un articolato documento sull’economia italiana e relative interconnessioni internazionali che lascerò analizzare ai miei amici economisti. Vorrei solo commentare un aspetto sul mercato del lavoro evidenziato nelle considerazioni finali dal Governatore Panetta. L’oggettivo calo demografico, con una previsione a quindici anni, di oltre cinque milioni di persone in età lavorativa in meno, da un lato porterà ad una riduzione del numero dei disoccupati, sarà più facile trovar lavoro, dall’altro richiederà un maggior numero di immigrati regolari da gestire «in coordinamento con gli altri paesi europei, bilanciando le esigenze della produzione con gli equilibri sociali e rafforzando le misure di integrazione dei cittadini stranieri nel sistema di istruzione e nel mercato del lavoro».

Eppure, di flussi migratori da gestire nel contesto europeo nella campagna elettorale in corso, nessuno sembra parlarne. Come più volte evidenziato, le migrazioni esistono da quando il genere umano ha popolato il pianeta, è impossibile interromperle o contrastarle, andrebbero semplicemente gestite in un contesto che ne possa creare valore. Non è possibile scaricare le complessità dell’accoglienza al solo Paese di primo sbarco, spesso il nostro, il più vicino da raggiungere attraversando il Mediterraneo.

Con forza e determinazione i nostri rappresentanti nel Parlamento europeo dovrebbero proporre misure sociali ed economiche per includere i tanti migranti che scappano da guerre e condizioni economiche pietose. In Italia dovremo poi risolvere una serie di questioni, la prima che ci trasciniamo da tempo, è riconoscere la nazionalità italiana alle tante bambine e ai tanti bambini che nascono in Italia da genitori di altra nazionalità. Frequentano le nostre scuole, parlano i nostri dialetti, giocano con i nostri figli, eppure continuiamo a considerarli stranieri. Se proprio non si vuol riconoscere la nazionalità alla nascita, concediamola al termine delle scuole dell’obbligo. Questo faciliterebbe l’inclusione sociale e una maggiore contaminazione culturale, con innegabili vantaggi per tutti.

Oggi, abbiamo studenti all’università nati in Italia ma ancora considerati stranieri.

Degli oltre mezzo milione di italiani che sono emigrati all’estero negli ultimi quattro anni, molti sono laureati, una parte di questi sono figli di emigranti, una perdita di capitale umano competente che non possiamo permetterci. Forse un giorno a Palazzo Chigi sederà un primo ministro figlia o figlio di genitori stranieri, ma molta strada resta da percorrere. Per l’inserimento degli immigrati nel mondo del lavoro occorrono misure più semplici e continue nel tempo, per dar corso alle offerte presentate dai datori di lavoro. L’attuale legge Bossi-Fini andrebbe rivista se non altro nel punto che prevede il cosiddetto click-day, in una data prefissata si devono presentare tutte le istanze, ma internet non sempre funziona, la capacità di canale è bassa, tutto si intasa. Andrebbe creato un sistema aperto tutto l’anno, con quote adattate alle esigenze del mercato di lavoro.

Spesso le quote d’ingresso sono state utilizzate solo per regolarizzare lavoratori già assunti per altra via. A causa dei tanti appesantimenti burocratici, spesso solo il 20% dei posti disponibili vengono assegnati, gli altri persi nei tanti intoppi che la procedura crea. Superare queste difficoltà porterebbe a favorire quanto il Governatore Panetta chiede per il mondo del lavoro. Infine, come ci ricorda Papa Francesco, occorre «ribadire la centralità della persona umana nel disegno di politiche e programmi migratori, con attenzione particolare alle categorie più vulnerabili, come le donne e i minori».

E alle tante persone che intraprendono questi viaggi pericolosi occorre sempre portar loro soccorso. Non so quanti hanno letto la notizia della bambina di sei mesi morta disidratata mentre attraversava il Mediterraneo con la mamma e il fratellino. La mamma non riusciva più ad allattarla per mancanza d’acqua da tre giorni. Chissà per quante ore avrà pianto in braccio alla madre per poi alla fine addormentarsi.

* Dipartimento di Ingegneria dell’informazione Facoltà di Ingegneria Università Politecnica delle Marche