Non ci bastava inquinare la Terra: adesso tocca anche allo spazio

Se torniamo indietro di una ventina d’anni, la profondità dei mari e l’immensità dello spazio erano ancora visti come frontiere di un’esplorazione e di una ricerca scientifica che avrebbero contribuito a migliorare il destino dell’umanità. Oggi, quando parliamo di oceani, lo facciamo spesso per denunciare i danni che abbiamo provocato e la necessità di recuperare la loro salute prima che sia tardi. Non ci siamo mai posti il problema di un inquinamento ambientale nello spazio, forse perché troppo lontano, infinito e senza ecosistemi da proteggere. Eppure, da una quindicina d’anni stiamo commettendo gli stessi errori fatti in mare, con conseguenze potenzialmente molto più gravi di quelle immaginate.

Negli anni Novanta venivano lanciati nello spazio circa 25 razzi all’anno per il trasporto dei satelliti, ma questo numero è esponenzialmente cresciuto con l’ingresso di compagnie private nella space economy. Sempre più utilizzati per servizi commerciali come telecomunicazioni, internet a banda larga o geolocalizzazione, la sola SpaceX di Elon Musk ha effettuato nel 2023 più di 100 lanci portando in orbita oltre 1000 satelliti in pochi anni, con l’obiettivo di arrivare a 4400 entro il 2024 per la costellazione Starlink. L’aumento dei lanci sta facendo emergere rischi concreti.

Innanzitutto durante la fase di lancio, quando i razzi rilasciano negli strati centrali e superiori dell’atmosfera gas di scarico che hanno un potere di riscaldamento fino a 500 volte superiore a quello degli aerei. Secondo un recente studio, se il lancio di razzi aumentasse di dieci volte, le loro emissioni potrebbero innalzare di 2°C la temperatura della stratosfera, con significative ripercussioni sul clima terrestre. Il crescente numero di satelliti in orbita può provocare un impatto sul nostro Pianeta anche durante il rientro dallo spazio quando, attraversando l'atmosfera si disintegrano e rilasciano particelle metalliche in grado di danneggiare lo strato di ozono e la sua capacità di schermare le pericolose radiazioni ultraviolette del Sole. Con queste attività l’uomo sta causando anche un grande accumulo di spazzatura nello spazio: frammenti di satelliti, razzi, sonde, rifiuti derivati dalle missioni, oltre a quelli causati dalla distruzione intenzionale di oggetti per testare armi antisatelliti o quelli causati da collisioni accidentali.

La Nasa stima che vi siano 23 mila oggetti più grandi di una palla da baseball in orbita intorno alla terra, mezzo milione tra 1 e 10 cm e 100 milioni tra 1 e 10 mm. Questi frammenti viaggiano ad almeno 27.000 km/h ed anche i più piccoli costituiscono una seria minaccia in grado di distruggere un satellite.

Secondo l’OECD il rischio di collisioni aumenterà nei prossimi 15 anni e la probabilità di uno scontro con un satellite di 200 kg passerà dall'11% al 90%.

Più aumentiamo i rifiuti nello spazio, più rischiamo di renderlo inutilizzabile per le nostre stesse attività come telecomunicazioni, osservazione terrestre, esplorazione scientifica o sviluppo economico; anche questi detriti contribuiscono al rischio per lo strato dell'ozono con le sostanze chimiche emesse durante la combustione al rientro in atmosfera. Considerando la continua espansione dell’industria spaziale e l’importanza dei servizi satellitari, è urgente trovare una governance globale su un settore che ancora è privo di qualsiasi regola e in cui le logiche commerciali e le strategie geopolitiche hanno finora dominato. È invece fondamentale iniziare a considerare i potenziali danni ambientali nelle scelte sulle attività spaziali, e qualcuno già parla di sostenibilità spaziale.

Un aiuto per lo spazio può venire da quanto abbiamo già imparato per l’inquinamento del mare: è più semplice mettere un freno alla produzione di nuovi rifiuti piuttosto che pensare di rimuovere quelli già presenti. Un primo passo è stato fatto dagli Stati Uniti che hanno annunciato lo stop ai test delle armi antisatellite, mentre il Giappone sta per lanciare un piccolo satellite realizzato in legno di magnolia che potrebbe rappresentare un’alternativa più sostenibile per i futuri satelliti, rilasciando cenere e non polveri metalliche durante il rientro nell’atmosfera terrestre. Ma vi è un altro insegnamento che possiamo trarre dal mare. L’Onu ha recentemente ratificato il Trattato dell’Alto Mare, un accordo globale e vincolante per proteggere il 65% degli oceani non regolamentati da giurisdizioni nazionali e che potrebbe ispirare un analogo trattato sull’inquinamento spaziale.

Raggiungere l’accordo è stato un processo faticoso durato oltre 20 anni, nei quali non abbiamo potuto impedire gravi danni in termini di pesca eccessiva, sfruttamento di risorse minerarie, distruzione di habitat e inquinamento. Se facessimo rapidamente tesoro degli errori e delle esperienze avute col mare, forse potremmo evitare di ritrovarci troppo tardi a dover gestire le conseguenze di uno spazio pieno di rifiuti.

* Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente all’Università Politecnica delle Marche