Da Davos al G7, per le Marche spinta contro la frammentazione

Nel mese di gennaio si è aperto l’anno della Presidenza italiana del G7, che culminerà in un vertice con i capi di Stato delle principali nazioni a giugno, affiancato da sessioni ministeriali su argomenti chiave tra cui industria, infrastrutture, clima, energia e ambiente, finanza, giustizia, ricerca, lavoro, agricoltura e salute. Si tratta di un appuntamento cruciale per il contributo che il nostro Paese potrà dare alla gestione della complessa situazione geo politica internazionale, in questi giorni al centro delle discussioni di Davos. Nella cittadina svizzera è in corso il 54° World Economic Forum in cui leader politici, rappresentanti del mondo istituzionale ed imprenditoriale stanno dibattendo e confrontandosi su come gestire le crisi che minano la sicurezza mondiale e allo stesso tempo su come fronteggiare le forze strutturali che stanno alimentando il fenomeno della “frammentazione”.

Parola chiave quest’ultima che sembra sintetizzare le tendenze principali in atto a livello globale, tanto è che anche l’ISPI (Italian Institute for International Political Studies) ha intitolato ad essa il tradizionale report sulle prospettive del nuovo anno. La frammentazione è descritta come problema (non più solo un rischio potenziale) del mondo contemporaneo, sotto molteplici punti di vista: economico, politico, sociale.

Si tratta di un fenomeno visibile non solo a livello macroeconomico e di nazioni, ma percepibile nei nostri territori e nelle nostre comunità, nella nostra Regione, sotto forma innanzitutto di disparità e divari. La frammentazione, e i sentimenti che essa suscita tanto nelle masse quanto nei movimenti politici, impatterà sicuramente sugli esiti elettorali di molti luoghi. Il 2024, va ricordato, è l’anno in cui circa la metà della popolazione mondiale sarà chiamata a scegliere i propri rappresentanti. Dopo Taiwan, toccherà anche a Usa, India, Europa.

Per la nostra Regione sarà invece un anno di riflessioni e preparativi alla corsa elettorale per il 2025. In questo contesto, è fondamentale riflettere e conoscere le priorità da affrontare, come anche le opzioni e le alternative in campo, che vanno costruite con grande attenzione, consapevoli che il mondo della frammentazione nasconde insidie grandissime alla pace e allo sviluppo globale, passando per le comunità locali e la vita di tutti noi. Tra i temi geo politici principali che caratterizzano questi mesi e che condizioneranno l’esito del voto di molte nazioni, sicuramente la guerra russa e quella israelo-palestinese, oltre che le tendenze nazionaliste e l’accentuarsi degli estremismi in ogni area del mondo.

La frammentazione è invocata anche per descrivere gli impatti delle tensioni USA-Cina che continuano, in nome della sicurezza nazionale, ad alimentare misure di chiusura e protezionismo che mettono a repentaglio la globalizzazione, il libero scambio e l’ordine internazionale liberale. Le conseguenze di tali tensioni si ripercuotono sulle altre nazioni, che stentano a trovare una propria via di crescita, schiacciate dalle guerre tra potenze. La frammentazione genera una corsa, nota anche ai nostri imprenditori locali, a rivedere profondamente le relazioni in fatto di approvvigionamento in ambito internazionale, per ottenere forniture sufficienti e anche resilienti a crisi improvvise. Ridurre il rischio di connessioni troppo globali e con alleati non troppo affidabili appare ora una priorità. Secondo molti analisti, le azioni di Usa e Cina potrebbe perfino spiazzare, in caso di inerzia, l’Europa, avanzando lo spettro della deindustrializzazione. Vi sono già alcuni segnali di crisi di competitività dovuti, ad esempio, alla forte attrazione di investimenti verso gli USA a seguito del massiccio piano di sussidi e incentivi introdotti dal governo Biden con l’Inflation Reduction Act, Ira, del 2022 per accelerare la transizione verde.

A questo si aggiunge l’effetto dell’aumento delle importazioni di veicoli elettrici dalla Cina che spiazza un settore portante dell’economia europea come quello automobilistico (con evidenti conseguenze anche per il settore meccanico della nostra Regione).

Susan A. Thornton, della Yale University indica come “sull’attuale scena mondiale non abbondano certo i leader che abbiano la statura morale e la capacità di emergere dal frastuono politico e far sentire il loro messaggio a Cina e Usa”. Un problema chiave per affrontare la complessità del contesto attuale è quello che ho già evidenziato in diversi contributi al Corriere Adriatico: la qualità della governance, l’adeguatezza della preparazione e competenza della classe dirigente, a tutti i livelli. A fronte di queste sfide, legate in modo diverso ma complementare al tema della frammentazione, colpisce l’attenzione che il WEF pone al tema della “qualità della crescita economica” che si auspica sarà al centro tanto dell’agenda del G7 a presidenza italiana quanto del dibattito nella nostra Regione. Posto che la crescita economica è cruciale per elevare gli standard di vita delle popolazioni, occorre capire quanto essa sia raggiunta garantendo un reale innalzamento della qualità della vita delle generazioni attuali e future. Oggi il 10% più ricco della popolazione mondiale guadagna il 52% del reddito globale, rispetto all’8,5% della metà più povera. Quest’ultima possiede solo il 2% del totale della ricchezza, mentre il 10% più ricco il 76%. Il WEF ha provato a classificare e raggruppare i paesi in funzione della loro crescita economica complessiva e procapite, associata a indicatori che misurano l’innovatività (capacità di un’economia di evolversi in risposta al progresso tecnologico, sociale, istituzionale e organizzativo, per migliorare la qualità della crescita a lungo termine), inclusività (partecipazione di tutte le comunità e i territori ai benefici creati dall’economia), sostenibilità (capacità di mantenere l’impatto ambientale entro limiti accettabili), resilienza (reattività ed elasticità dell’economia agli shock esterni).

La mappa delle performance dei vari paesi, pubblicata dal WEF, offre una lettura molto utile, che dovrebbe stimolare i policy maker ad intraprendere azioni immediate per cambiamenti strutturali dei territori e delle comunità. L’Italia fa parte dello stesso gruppo di Cile, Costa Rica, Grecia, Ungheria, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania, Ucraina, Spagna e Vietnam. Questi paesi hanno una crescita “moderata” (lenta dunque), con performance superiori alla media in termini di inclusività (con un punteggio pari a 66,81 su 100), ma ritardi in innovazione (58,42 su 100), sostenibilità (50,55 su 100), resilienza (58,78 su 100).

Il raggruppamento migliore è quello di cui fanno parte economie ad alto reddito come Austria, Svizzera, Germania, Danimarca, Finlandia, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e Svezia, Giappone e Repubblica di Corea del sud, in cui vi è una elevata performance per inclusività (74.1), innovatività (70.6), resilienza (66.7). Da quanto emerge dal Report, il nostro Paese ha necessità di politiche in grado di migliorare significativamente la capacità di innovazione (lavorando in particolare su formazione dei giovani, anche in termini di competenze digitali, ma anche sulla qualità della vision politica e sulla stabilità), di preservare l’ambiente e di reagire alle crisi (investendo sulle criticità principali connesse a una popolazione molto anziana, oltre che sulla qualità del sistema finanziario), cercando di colmare il gap di inclusività che ancora separano l’Italia dalla situazione dei paesi più avanzati.

Chiediamoci allora cosa le Marche possono fare per contribuire a questo necessario sforzo, che pone al centro dell’agenda politica la definizione di traiettorie di lungo termine in grado di innalzare la qualità della crescita e promuovere il contrasto alla frammentazione (divari e disuguaglianze in primis) che rischia di travolgere le conquiste di progresso (e pace) ottenute in decenni di sviluppo industriale e sociale.



* Professoressa ordinaria di Economia applicata all’Università di Macerata