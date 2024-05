Il castagno è presente in gran parte della penisola, ricopre circa 40mila ettari e rappresenta una importante fonte di reddito per molte comunità rurali. Le regioni italiane con la più alta produzione sono Campania, Toscana, Calabria, Piemonte, Lazio, Emilia-Romagna. Nella regione Marche si contano poco meno di 1000 ha di castagneti da frutto concentrati nella provincia di Ascoli Piceno (850 ha) nei comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Roccafluvione, Montemonaco, Montegallo, Rotella, Piagge e San Marco di Ascoli Piceno. I castagneti da frutto sono presenti in misura minore anche nelle province di Fermo (70 ha), Macerata (45 ha), Pesaro Urbino (5 ha) e Ancona (1 ha).

Nelle Marche, la produzione nell’annata 2022, si è assestata intorno a 3mila tonnellate, principalmente nella provincia di Ascoli Piceno, mentre la produzione italiana è stata 58mila tonnellate circa. Le aziende marchigiane sono di piccola-media dimensione, non specializzate, con una superficie media investita a castagneto da frutto di circa 3 ettari. Tuttavia, sin dall'antichità il castagno è stato emblema di multifunzionalità. Era fonte di legname da opera e da ardere, foraggio per il pascolo, con le foglie secche si preparavano le lettiere per gli animali e addirittura i giacigli per le persone. Sicuramente un ruolo fondamentale era costituito dalla produzione del frutto, che veniva consumato fresco o trasformato in farina per ottenere numerosi prodotti tipici. In passato diversi studiosi hanno cercato di ricostruire il germoplasma castanicolo regionale marchigiano.

Più recentemente, come sottolineano il prof. Sergio Murolo dell’UNIVPM-D3A, docente di patologia nel corso di laurea di Scienze forestali e ambientali e il prof. Carlo Urbinati, presidente del corso e della laurea magistrale Scienze forestali, dei suolo e del paesaggio, si è proceduto ad approfondire i caratteri morfologici e genetici di ben 10 accessioni (Marrone Rugoso, Marrone Gentile, Marrone Classico, Marrone delle Piagge, Marrone di Pievebovigliana, Inzita, Pallante, Castagna di Valdicastro, Marrone della Sibilla di Montemonaco, Marroncino dell’Ascensione), iscritte al Repertorio regionale in collaborazione con l’Amap. Queste accessioni oggi rappresentano ufficialmente la biodiversità castanicola delle Marche.

Oltre alla produzione di castagne e marroni, il castagneto da frutto ha un ruolo fondamentale perché fornisce prodotti non legnosi (piccoli frutti, funghi, tartufi, miele ecc.), e ricopre una importanza notevole dal punto di vista ambientale, paesaggistico, turistico e culturale, grazie alla sua capacità di fornire servizi ecosistemici. Il castagneto da frutto, soprattutto quello tradizionale, pur essendo plasmato dalla mano dell’uomo, conserva gli elementi salienti di un ecosistema forestale in cui in genere c’è armonia ed equilibrio tra i ritmi delle stagioni, i fattori meteorologici o edafici la crescita degli alberi e la produzione di frutti, le caratteristiche del suolo e i fattori di disturbo rappresentati dai patogeni e insetti. I principali interventi che vengono svolti nei castagneti da frutto sono i tagli di potatura durante il riposo vegetativo, la concimazione organica del suolo a fine inverno, gli innesti a zufolo praticati tra aprile e maggio, lo sfalcio del cotico erboso a giugno e settembre. Non vengono effettuati trattamenti con agrofarmaci per controllare le principali problematiche fitosanitarie.

Molte di queste operazioni richiedono la manodopera e difficilmente sono meccanizzabili viste le pendenze e le giaciture degli stessi appezzamenti, nonché l’assenza di adeguate strade forestali per il loro raggiungimento. Il prof. Murolo evidenzia che i castagneti sono minacciati da diverse gravi malattie e parassiti. In particolare il “mal dell’inchiostro” rappresenta la malattia più grave, poiché può causare la morte degli alberi, generando danni economici e ambientali. Nelle Marche, la sua diffusione è favorita dalla mancata regimentazione delle acque e dall'erratico movimento della fauna selvatica, che trasporta le spore del patogeno. Un’altra malattia ormai endemica è il “cancro corticale”, ma può essere controllato dalla diffusione di ceppi ipovirulenti del fungo. Tuttavia, gli innesti non protetti adeguatamente sono vulnerabili per cui serve particolare attenzione nella scelta del materiale dei nuovi impianti. Il “cinipide galligeno” è un insetto alieno di recente introduzione che ha destabilizzato gli equilibri ecologici del castagneto, causando una drastica riduzione delle produzioni. Oggi, grazie a un parassitoide introdotto, si è stabilito un nuovo equilibrio, e sebbene le galle (i tessuti che si formano in seguito all’attacco) siano ancora presenti, spesso risultano iperparassitizzate. Cresce la preoccupazione per l'impatto di problemi fitosanitari che riguardano qualità e conservabilità del frutto.

Funghi come Gnomoniopsis spp. e insetti come Cydia spp. attaccano facilmente castagne e marroni, rendendoli non commercializzabili. Gli insetti parassiti e i patogeni, in genere componenti dell’ecosistema bosco, oggi come non mai, hanno un impatto sulle produzioni, soprattutto su piante che risentono di stress termici e idrici e vivono in suoli sempre più poveri di sostanza organica per la pratica dell’abbruciamento di tutti i materiali di risulta. In prospettiva, i castagneti da frutto rappresentano un’attività da incentivare e sostenere nella regione Marche. Il gruppo di lavoro del D3A - UNIVPM sta realizzando diversi progetti sulla caratterizzazione, valorizzazione della biodiversità castanicola regionale, tracciabilità delle produzioni e valorizzazione del prodotto fresco. In particolare, attraverso il Progetto PSR INKAS (misura 16.1) si è creata un’ampia rete di castanicoltori che sta affrontando la problematica del mal dell’inchiostro cercando rimedi innovativi.

Molto interessante è la disponibilità della Regione Marche a finanziare interventi per il recupero/miglioramento dei castagneti da frutto. Il recupero di superfici abbandonate è prioritaria rispetto ai nuovi impianti, vista anche la mancanza di una adeguata disponibilità di materiale di propagazione di castagno geneticamente certo e idoneo da un punto di vista fitosanitario.

* Docente Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Politecnica

delle Marche