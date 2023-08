Un tetto al prezzo dei voli? È utile, ma forse non basta

Nelle ultime settimane è esplosa la questione dei prezzi di alcuni servizi turistici, come i trasporti aerei o i servizi in spiaggia. I consistenti aumenti dei prezzi osservati in alcune situazioni non sono giustificati da incrementi dei costi ma solo dalla maggiore domanda. Il governo è intervenuto con un decreto per limitare gli aumenti dei prezzi dei voli aerei, in particolare quelli verso le isole.

Sotto accusa sono finite alcune pratiche che gli economisti definiscono di discriminazione del prezzo. Vi è discriminazione del prezzo tutte le volte che lo stesso prodotto (in questo caso il volo aereo per una certa destinazione) viene venduto a prezzi diversi in funzione della disponibilità a pagare del consumatore. La discriminazione del prezzo è una pratica comune in molti settori. Le compagnie aeree hanno da sempre applicato forme di discriminazione del prezzo; ad esempio, praticando tariffe più alte per i voli di andata e ritorno all’interno della settimana lavorativa rispetto ai voli che includono il fine settimana.

Questo nell’ipotesi che i primi siano acquistati dalla clientela che si muove per affari mentre i secondi dalla clientela turistica; e che la clientela d’affari abbia una disponibilità a pagare più elevata della clientela turistica. Fin dai suoi esordi nel mercato Ryanair ha utilizzato pratiche sofisticate di discriminazione del prezzo, rese possibili dal fatto che Ryanair vende i propri voli direttamente all’utente finale tramite il proprio sito. Questo consente alla compagnia non solo di praticare forme di discriminazione relativamente comuni, come quella di alzare i prezzi dei voli se acquistati a ridosso della data di partenza (presumendosi l’urgenza e quindi la maggiore disponibilità a pagare); ma anche di praticare forme di discriminazione più sofisticate basate sulla profilazione dell’utente. Il recente decreto governativo vieta la fissazione dei prezzi in funzione della profilazione degli utenti, e pone limiti agli incrementi dei prezzi in presenza di picchi di domanda.

Intervenire con vincoli legislativi sulla fissazione dei prezzi sembra utile e doveroso, soprattutto quando gli interventi sono rivolti a porre un tetto alla possibilità di sfruttare situazioni di monopolio temporaneo, come è il caso di un vettore che opera una tratta aerea o di un albergo in una specifica località.

Il verificarsi di picchi di domanda in presenza di un’offerta rigida si traduce inevitabilmente in aumento dei prezzi. Porre un tetto ai prezzi per decreto sembra ragionevole; va però considerato che non risolve il problema della discrepanza fra domanda e offerta e introduce potenziali distorsioni nel funzionamento dei mercati. Potrebbe, ad esempio, scoraggiare l’entrata di altri operatori nel mercato o l’espansione della capacità produttiva di quelli già operanti; con conseguenze, nel lungo periodo, opposte a quelle che si volevano ottenere (il contenimento dei prezzi). La discriminazione del prezzo consente alle imprese di incrementare i profitti ma anche di allargare la platea dei potenziali utenti; molti di essi non avrebbero acquistato il servizio se vi fosse stato un unico prezzo.

La discriminazione del prezzo praticata dalle compagnie low cost ha consentito di ampliare considerevolmente la domanda di trasporto aereo rendendo i voli accessibili a fasce di utenza prima generalmente escluse da questo mercato. Accusare Ryanair di praticare prezzi elevati sembra un paradosso se si considera che questo operatore è diventato il primo in Europa per passeggeri trasportati praticando tariffe fortemente concorrenziali. Vi sono due modi maggiormente efficaci per limitare la possibilità di sfruttare situazioni di monopolio temporaneo.

Il primo è quello di assicurare la concorrenza nei mercati, sia fra gli operatori già presenti sia eliminando le barriere per potenziali entranti. La seconda è quella di evitare i picchi di domanda. Nel caso italiano andrebbe evitata, o quantomeno ridotta, la concentrazione dei periodi di ferie in agosto, che provoca disagi nell’offerta di servizi per i pochi che rimangono al lavoro e la congestione nella domanda dei servizi turistici, con conseguente e inevitabile lievitazione dei prezzi.



* Docente di Economia all’Università Politecnica delle Marche e coordinatore della Fondazione Merloni