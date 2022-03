Dimenticare odio e vendetta: la spinta alla forza della pace

«Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo Cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la Russia e l’Ucraina… Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono». Sono le parole che Papa Francesco ha pronunciato nella basilica di San Pietro, per la solennità dell’Annunciazione, durante l’Atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria della Russia e dell’Ucraina. Osservare il Pontefice, mentre si dirigeva lentamente verso la statua della Madonna, ha riportato alla memoria la scena avvenuta il 27 marzo 2020, quando nella vastità desertica e piovosa del colonnato del Bernini, il Papa ha presieduto una storica preghiera per i morti e i malati di Covid. Anche quello di venerdì scorso è stato un momento molto suggestivo vissuto solennemente da cardinali, vescovi, religiosi e tanti fedeli che hanno partecipato alla celebrazione penitenziale.«Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare - ha affermato il successore di Pietro -. Fa’ che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Fa’ di noi degli artigiani di comunione».

E mentre il Papa leggeva il testo, diffuso nei giorni scorsi in 35 lingue, dai luoghi mariani come Fatima, Lourdes, Lujian, Bujumbura, Zarvanytsia, Loreto e tanti altri situati in Argentina, Francia, Giappone e in tutto il globo, si alzava un’universale supplica a Maria per la fine della guerra. L’auspicio è che la preghiera, strada maestra per indirizzare gli animi alla pace, con l’intervento soprannaturale dello Spirito Santo, compia il miracolo, permettendo il raggiungimento della sospirata concordia. Una speranza, questa, certamente condivisa da milioni di persone in tutti i continenti, che però, leggendo gli ultimi bollettini, sembrerebbe ancora lontana dal realizzarsi. Purtroppo, tante zone del Pianeta sono falcidiate dalla forza distruttrice dell’egoismo, del dispotismo e della prepotenza. Se neanche luoghi-simbolo come gli ospedali sono immuni dai bombardamenti, come se bambini e moribondi potessero essere un potenziale pericolo, significa che l’uomo ha superato da tempo quella sottile linea rossa che separa l’intelletto dalla pazzia. In nessuna situazione si può ragionare con le categorie, inutili e deleterie, della vendetta e delle armi.

La pace richiede la forza della mitezza, la forza non violenta della verità e dell’amore. Costruire le fondamenta durature della concordia non è impossibile se i governanti ascoltassero il grido delle vittime e non le voci tuonanti dei ricchi signori della guerra che tanto si danno da fare per protrarre i conflitti. Non lasciamoci ingannare dagli ipocriti proclami di chi incita all’odio. Dio, infatti, ci ha creati per il bene e desidera che ognuno viva nella pace come membro della stessa famiglia umana. Ognuno cominci a costruire la vera pace dalle mura domestiche e da sé stesso, senza ipocrisie. Dinanzi agli scenari di guerra è di grande conforto vedere che, in questi giorni, istituzioni, associazioni, movimenti, gruppi, parrocchie e famiglie sperimentano lo stupore e la gioia della festa dell’accoglienza, dello scambio e della solidarietà, a favore dei fratelli profughi.

Ed allora, proprio attraverso tanti piccoli ma importanti gesti nei confronti dei bisognosi, ogni persona attua la sua missione divenendo una piccola luce nel buio del mondo. Abbiamo davvero bisogno di pregare la Madonna affinché le tante minacce di distruzione e di morte continuamente in agguato possano lasciare il posto al desiderio di pace. Siamo certi che il cuore dell’uomo sia ancora pronto a scommettere nella forza di quel bene più grande che deriva solamente dall’Amore.

La guerra si può vincere anche così, con la preghiera, invocando il Padre perché cambi il cuore e la mente di chi organizza e realizza l’annientamento dell’altro. Bisogna avere il coraggio di proporre un nuovo tipo di società che ispiri a compiere il bene e non si arrenda mai al male, testimoniando a ogni uomo che un mondo migliore è realmente possibile. Quando l’amore e la misericordia avranno l’ultima parola, allora si potrà con più fiducia sperare in un reale cambiamento per la concordia di tutti i popoli.

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

