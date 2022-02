La grande tensione Russia-Ucraina e un mondo che ha bisogno di pace

L’escalation di tensione tra Russia e Ucraina sta destando da tempo serie preoccupazioni nella comunità internazionale. Le paure per una guerra mondiale, addirittura nucleare, retaggio che sembrava ormai appartenere al passato, sono tornate quanto mai attuali. Uno spettro che non vorremmo vedere ma con il quale dobbiamo fare i conti. «L’umanità sembra ancora brancolare nelle tenebre a causa di venti minacciosi» che persistono in Medio Oriente e «nelle steppe dell’Europa Orientale», ha affermato Papa Francesco incontrando i membri della plenaria della Congregazione per le chiese orientali.

«L’umanità - ha aggiunto il Pontefice - si vanta di andare avanti nella scienza, nel pensiero, tante cose belle… ma va indietro nel tessere la pace. È campione di fare la guerra. E questo ci fa vergognare tutti: dobbiamo pregare e chiedere perdono per questo atteggiamento». Intanto proseguono gli incontri diplomatici per tentare di risolvere la questione: il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha accettato l’invito del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov di incontrarsi a Mosca mercoledì prossimo. Da più parti giungono appelli per scongiurare il ricorso alla violenza e sostenere ogni iniziativa che permetta il confronto costruttivo. Al contempo le chiese orientali e occidentali si uniscono in preghiera affidando questa crisi all’intercessione della Vergine Maria affinché i cuori dei responsabili politici si convertano e desiderino la pace.

Tutti i credenti sono convinti che l’unico Dio ci ha creati per il bene e vuole che ognuno viva in armonia e prosperità come membro della stessa famiglia umana. Dinanzi agli episodi da guerra fredda e al clima di forte tensione che stiamo vivendo l’auspicio è proprio che i leader politici degli opposti schieramenti riescano a far prevalere la logica della concordia e dell’intesa per garantire alla popolazione un futuro di speranza e serenità. La violenza alimenta nuova violenza, in una scia di odi e sospetti che possono essere fermati solo col dialogo paziente e la riconciliazione. La guerra disumanizza l’essere umano e non riuscirà mai ad arrestare quel desiderio, insito in ogni uomo, di cercare, accogliere e fidarsi dell’altro, indipendentemente dalle differenze. A tal scopo è necessario valorizzare chi, all’interno di ogni società civile, crede nel valore della pace operando perché si creino momenti di incontro e amicizia. La gente, di fatto, è costretta a subire passivamente le strategie aggressive dei propri governanti sia nelle moderne democrazie, sia nelle dittature, più o meno mascherate da una parvenza di “sovranità popolare”.

Un numero crescente di persone, e in particolare le nuove generazioni, sono sempre più contrarie alle guerre e non capiscono queste scelte di morte, come non comprendono le ingenti spese militari che gravano sui bilanci nazionali; lobby dagli interessi economici disumani che sbeffeggiano la maggior parte degli individui nel mondo, ossia tutti noi. Alcune persone, purtroppo, disperdono energie e intelligenza in attività dannose e contrarie al rispetto e al bene tra gli individui, mostrandosi incapaci di gestire e salvaguardare le meravigliose risorse del creato affidate alla custodia dell’uomo. I problemi possono essere affrontati e risolti in maniera efficace senza ricorrere alla forza, ma costruendo ponti di dialogo capaci di lenire anche le divergenze apparentemente insanabili e le ferite più aperte.

Solo una società basata su una pace duratura può definirsi veramente progredita e rispondente ai reali bisogni dell’uomo; la pace non può essere considerata solo il traguardo di un lungo e faticoso cammino verso il benessere sociale, ma il presupposto affinché tale ricchezza possa realizzarsi e concretamente arrivare a tutti. È inutile e dannoso mormorare, accusare qualcuno, oppure creare capri espiatori e puntare il dito; il mondo ha bisogno di chi si rimbocchi le maniche per agire e compiere il bene. Nonostante le difficoltà, nessuno può esimersi dal divenire “artigiano di pace” nel quotidiano incarnando le virtù indicate da San Paolo apostolo: tenerezza, bontà, umiltà, mansuetudine, magnanimità, sopportazione vicendevole e perdono.

* Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

© RIPRODUZIONE RISERVATA