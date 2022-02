Custodire la vita, ogni bimbo che nasce è il sorriso di Dio

Ogni anno, nella prima domenica di febbraio, si celebra la Giornata nazionale per la vita, un appuntamento che incoraggia alla riflessione e stimola le coscienze sul valore imprescindibile della dignità umana, dal concepimento fino alla morte naturale. Per l’evento di oggi, giunto alla 44esima edizione, la Conferenza Episcopale Italiana ha scelto come tema “Custodire ogni vita”. «La risposta che ogni vita fragile silenziosamente sollecita - spiegano i vescovi in un messaggio - è quella della custodia. Come comunità cristiana facciamo continuamente l’esperienza che quando una persona è accolta, accompagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni problema può essere superato o comunque fronteggiato con coraggio e speranza».

La Giornata per la vita è nata proprio per l’intervento dei vescovi italiani all’indomani dell’approvazione della legge sull’interruzione volontaria di gravidanza del 1974, al fine di testimoniare come la comunità cristiana non intendesse arrendersi di fronte alle offese contro la vita nascente. Tante parrocchie, nella Marche e in tutto il territorio nazionale, questa domenica sono impegnate ad animare tale ricorrenza affiancando le iniziative delle realtà associative e di volontariato che si spendono concretamente a favore della vita, in tutte le situazioni nella quali ha bisogno di essere protetta e salvaguardata. L’universale chiamata di ogni cristiano ad attualizzare quotidianamente il Vangelo sostenendo il misero che chiede aiuto, si sposa concretamente con l’intervento per i tanti piccoli che non hanno voce; tra questi, senz’altro, il più indifeso è il bambino nel grembo materno che sembra avere dei diritti limitati rispetto agli altri esseri umani.

«Ogni bimbo che nasce è il sorriso di Dio sull’umanità», diceva il sacerdote riminese don Oreste Benzi. Il pensiero va a tutte quelle mamme che hanno difficoltà a portare avanti la gravidanza e vengono sostenute da persone amorevoli che se ne prendono cura permettendo alla donna di far nascere e crescere il figlio. Alcune famiglie generose, come quelle della Comunità Giovanni XXIII, hanno una genitorialità grande accogliendo in casa - e ancor prima nel proprio cuore - quei bambini che sono abbandonati per problemi economici, sociali o perché i neonati sono malati e con malformazioni più o meno gravi. La Giornata per la vita è anche l’occasione per denunciare apertamente le “ferite aperte” che interrogano e scuotono la collettività. A questo proposito la Cei sottolinea che «il diritto all’aborto e la prospettiva di un referendum per depenalizzare l’omicidio del consenziente», così come alcune «manifestazioni di egoismo» durante la pandemia nascono «da una malintesa affermazione di libertà e da una distorta concezione dei diritti».

Un’umanità, quella attuale, fortemente provata dalle condizioni sanitarie mondiali e angosciata da un’emergenza apparentemente infinita… Caritas italiana ha rilevato nel 2021 quasi mezzo milione di nuovi poveri, tra cui emergono donne e giovani, e la presenza di inedite forme di disagio, legate a fattori economici e anche ad altre cause. Tra le diverse azioni che si possono mettere in campo per soccorrere i più deboli, l’appello all’unità e alla solidarietà è sicuramente il principio da cui bisogna partire. «La lezione della recente pandemia, se vogliamo essere onesti - ha affermato Papa Francesco durante un’omelia nel 2020 - è la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare unicamente insieme».

È necessario scuotersi dal torpore dell’egoismo e adoperarsi concretamente per proteggere ogni essere umano ribellandosi a un mondo che vorrebbe mercificare e svilire tutto. Ogni individuo, qualunque sia la propria fede ed estrazione sociale, ha la grande responsabilità di dire a tutti, in particolare alle nuove generazioni, che la vita - indipendentemente dalla sua lunghezza, dalle sue condizioni e dal luogo in cui si sviluppa - è sacra, irripetibile, infinitamente preziosa e si manifesta anche nella fragilità non essendo legata a canoni razionali, estetici o di opportunità.

* Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

