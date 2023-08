Il decalogo del buon rientro: molto meglio restare in ferie

Quanto mi piacciono i decaloghi che gli amici medici compilano onde aiutarci a superare indenni le più insidiose curve dell’esistenza. Li cerco ovunque, li leggo con passione inesauribile, li imparo a memoria. La curva, insidiosissima, che molti di voi si troveranno a percorrere nei prossimi giorni è detta Rientro dalle Vacanze. Non una roba che ti girano un po’ e tiri un paio di moccoli e ti rassegni, come qualche sempliciotto potrebbe ritenere, ma un vero e proprio trauma. Un evento sommamente stressante cui non si deve giungere impreparati.

La coscienza mi impone, cari lettori, di farvi partecipi del Superdecalogo che ho composto attingendo alle fonti più qualificate - dico sul serio, e una rapida ricerca online o altrove ve lo confermerà - a cui ho apportato qualche piccolo, ma quanto saggio, cambiamento e aggiunto succinte ma illuminanti spiegazioni. 1) Dormire molto e bene. Che in effetti sembra preferibile a dormire tre ore in croce e molto agitate. 2) Non rientrare l’ultimo giorno disponibile ma un po’ prima, così da riabituarsi alla quotidianità un po’ alla volta. Pensavate di rincasare domenica, e lunedì al lavoro? Sciocchi. Disdicete subito gli ultimi giorni d’albergo e salite in macchina adesso. Fate contenti gli esperti, rinunciate con gioia agli ultimi scampoli di divertimento. 3) Una volta a casa, non perdete tempo a disfare le valigie o rimuovere quelle tre dita di polvere che si sono depositate ovunque in vostra assenza.

Dedicatevi piuttosto senza indugio a compilare liste delle incombenze che vi attendono. Tutti gli esperti concordano: compilare liste rilassa. Se la lista dovesse risultare spaventosamente lunga, il mio consiglio è di sminuzzarla finemente e dar fuoco ai pezzi. Senza incendiare casa, se possibile. 4) Il rientro al lavoro sia graduale. Potreste affacciarvi in ufficio un’oretta lunedì, trattenervi un pochino di più il martedì, mercoledì passare giusto per un saluto volante. Se a quel punto il capo insensibile al vostro benessere psicofisico decidesse di rinunciare da qui all’eternità al vostro contributo e vi accompagnasse alla porta a (vigorose) pedate nel didietro, vi consolerete pensando «mi sono riappropriato del mio tempo» e raccontandovi la storiella del Nuovo Inizio.

Importante: se il vostro conto corrente piange fisso, non dimenticate di prenotare un tavolo al ristorante “Mensa dei Poveri”.

5) Bevete molta acqua. Ok, questo suggerimento non l’ho trovato in nessuna lista per fronteggiare lo Stress da Rientro, ed è una assenza grave: in nessun elenco di consigli medici dovrebbe mancare l’acqua bevuta molto e a temperatura ambiente. Se poi preferite il Negroni, fate un po’ come vi pare. Io sto qui per indirizzarvi sulla retta via salutista. 6) Avete figli? Metteteli a sedere. Così, di punto in bianco. Per pochi minuti all’inizio e quindi per periodi via via più lunghi. La spiegazione? Affinché non soffrano troppo brusco, dunque stressante, trapasso dalla libertà delle vacanze alla disciplina richiesta a scuola. Giuro, così è scritto, ho solo ricopiato. Il bambino oggi è considerato più fragile d’una statuina di Capodimonte e come tale va trattato. Dubbio personale: tra qualche anno assisteremo mica a una fioritura di serial killer?

7) Continuate a svolgere attività fisica come durante le ferie. Oddìo, se le ferie le avete trascorse spalmati fissi sul telo da mare alzandovi giusto per coprire la (breve) distanza fra il telo suddetto e il ristorante, in quel caso sarebbe bene incrementarlo, il livello di attività fisica. No, il tap tap sullo schermo del cellulare o sul telecomando non è considerato attività fisica, perlomeno secondo le attuali linee guida dell’Oms. 8) Stare alla luce del sole. Però mo’ viene a piovere di brutto. 9) Imitare Gimbo d’Oro. Non saltando 2,36 ma accanendosi sui tamburi. Per scaricare lo stress, quale ne sia la causa, funzionano benissimo. Se potete, fate stamburate brevi e mai notturne: i vicini, è noto, non apprezzano la musica. 10) Come la precedente, anche questa dritta è farina del mio saggio sacco. Non lamentatevi dello Stress da Rientro con chi in vacanza non c’è andato e vi invidia. Rischiate di venir saccagnàti, tambussàti, forbottàti. Menàti, insomma. Forte.



* Critico cinematografico e opinionista