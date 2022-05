La crisi energetica spaventa tutti ma limitare i consumi è possibile

La ricchezza è felicità? Una serie di ricerche scientifiche ha dimostrato l’esistenza di una relazione positiva tra felicità e salute, da un lato, e alcuni indici economici, come il reddito medio. Lo confermano anche le metriche globali della salute umana che stanno migliorando da decenni. L’aspettativa di vita media alla nascita è aumentata da 59 anni nel 1971 a oltre 73 anni nel 2018 e ha continuato a crescere di circa 3,7 mesi all’anno. Durante lo stesso periodo, il prodotto interno lordo globale è aumentato di 30 volte e il consumo di energia primaria è quasi triplicato.

L’Italia è certamente un paese dal livello di vita elevato un’economia tutto sommato tra le più floride del pianeta. Abbiamo un’aspettativa di vita media altissima di 82,8 anni, seconda in Europa solo alla Spagna con 83 anni. L’aumento della ricchezza negli ultimi decenni ha trasformato le nostre vite e plasmato società. Siamo allo stesso tempo, un paese ricco (è evidente) ma anche povero, e la nostra povertà si chiama “insufficienza energetica”. La povertà energetica è oggi una sfida globale. In tutto il mondo, 1,2 miliardi di persone non hanno accesso all’elettricità e 2,7 miliardi cucinano su fornelli pericolosi con oltre 3,5 milioni di morti premature ogni anno dovute a fughe di gas o inquinamento dell’aria domestica.

In India dal 14 al 71% delle famiglie è al di sotto del consumo mensile minimo definito dalla Banca Mondiale con 25 kWh per persona. Un consumo di energia al di sotto della soglia minima porta non solo a una diminuzione della qualità della vita ma anche a una diminuzione delle prestazioni sanitarie e quindi delle aspettative di vita, indipendentemente dalla qualità del governo nazionale. La guerra in Ucraina ha evidenziato che la nostra ricchezza e il nostro benessere possono essere a rischio di mancanza di energia. Il consumo di energia non serve solo per scaldare o illuminare le nostre case ma, cosa non meno importante, anche per far funzionare le industrie che sono per definizione “energivore”, ovvero consumano molta energia per la produzione di beni e servizi e per dare lavoro. La guerra in Ucraina sta riproducendo gli effetti della guerra del Kippur nel 1973 quando Egitto e Siria attaccarono Israele. Quella guerra durò solo tre settimane ma i paesi arabi esportatori di petrolio sostennero Egitto e Siria tramite forti aumenti del prezzo del petrolio portando a una brusca impennata dei prezzi che portò al blocco dello sviluppo economico degli anni cinquanta e sessanta.

Le conseguenze furono evidenti soprattutto sull’industria, che per la prima volta si trovò ad affrontare il problema del risparmio energetico. Ci aspettano mesi di possibili crisi energetiche, ma in che misura il consumo di energia può limitare la performance economica o ambientale in un paese? Esiste una soglia ottimale di consumo di energia pro capite che rende massima la qualità della vita? È possibile ridurre il consumo di energia senza perdere qualità delle prestazioni sanitaria? Recentemente alcuni ricercatori hanno analizzato come variavano l’aspettativa di vita, la mortalità infantile, la felicità, l’approvvigionamento alimentare e l’accesso ai servizi sanitari di base al cambiare del consumo di energia in 133 paesi del mondo. I risultati sono molto interessanti perché indicano che all’aumentare dei livelli di consumo medio annuo di energia migliorano drasticamente tutti questi parametri per poi stabilizzarsi a un certo livello.

L’unica eccezione è la qualità dell’aria che continua a crescere all’aumentare del consumo di energia. I 10 paesi che mostrano la migliore performance sono Malta, Sri Lanka, Cuba, Albania, Islanda, Finlandia, Bangladesh, Norvegia, Marocco e Danimarca. La media odierna di consumo globale di energia è pari a 79 GigaJoules a persona. Se questo valore fosse omogeneo in tutti i paesi del pianeta potremmo consentire a tutti sulla Terra di realizzare il 95% o più delle prestazioni massime in tutti i parametri, ovvero vivere più a lungo, non avere problemi di alimentazione, godere di servizi sanitari di base.

Ma così non è, e molte decine di paesi hanno consumo energetico medio pro capite molto al di sotto di questa soglia di sufficienza energetica. Quello che sorprende è che le ricerche hanno dimostrato che un consumo di energia pro capite più ridotto in molti paesi a elevato consumo di energia determinerebbe una perdita trascurabile o nulla in termini di salute, felicità o salute. Tornando quindi a noi, la crisi energetica ci spaventa, ma possiamo sicuramente risparmiare sui nostri consumi senza recare alcun danno all’economia, alle aspettative di vita e alla qualità dell’ambiente, anzi.

* Docente all’Università Politecnica delle Marche e presidente della Stazione zoologica-Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine

© RIPRODUZIONE RISERVATA