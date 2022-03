Barra dritta senza indugi per la transizione ecologica

La situazione nel nostro Paese si sta progressivamente complicando. Dopo due anni di pandemia che ha messo a serio pericolo le attività produttive e l’occupazione, sembrava che, grazie ai fondi ingenti del Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fosse avviata una prodigiosa ripresa della situazione economica, con tassi di crescita del Pil del 6% per quest’anno e del 4% per il 2023. A questo si aggiungevano altri elementi di fiducia, come la fine ormai prossima dell’emergenza epidemiologica che, fino a pochi giorni fa, mostrava un progressivo miglioramento.

Tuttavia, lo scoppio della guerra in Ucraina ha indubbiamente ridimensionato tutte le nostre rosee aspettative. Quello che stiamo vivendo in questo ultimo mese ci conferma quanto sia veramente difficile fare ogni pianificazione a lungo termine. A questo possiamo aggiungere il fatto che la variante Omicron2 della pandemia sembra determinare una recrudescenza dei contagi che si stanno rapidamente diffondendo con un aumento della percentuale di contagiati e di ospedalizzazioni. Sono elementi, tutti questi, che mettono a dura prova la nostra fiducia individuale e collettiva di poter superare rapidamente i problemi degli ultimi anni e di poter tornare a una vita serena. Il rischio è che a farne le spese sia proprio la spinta verso la transizione ecologica, che ha rappresentato l’elemento di maggiore innovazione dell’attuale governo.

Quando esistono situazioni di crisi gravi come quelle che stiamo vivendo, ci sembra che l’ambiente sia l’ultimo dei problemi. Ma pensarla in questo modo sarebbe un errore. La guerra Ucraina e la crisi delle forniture energetiche, a partire dal gas importato dalla Russia, ci hanno obbligato a riflettere sulla necessità di essere autonomi dal punto di vista energetico. E per esserlo esiste un solo modo, previsto proprio dalla transizione ecologica: dobbiamo produrci da soli l’energia, e questa energia deve essere energia rinnovabile; non ne possiamo fare a meno per soddisfare i nostri bisogni. Il fatto che siamo ancora così dipendenti dalle importazioni di gas dal resto del mondo, evidenzia quanto sia stata miope la mancanza di una politica energetica orientata alla sostenibilità da parte del nostro Paese negli ultimi 10 anni. Tanti sono infatti gli anni passati da quando abbiamo abbandonato la spinta alla produzione di energie rinnovabili.

Dopo il lancio del solare nei primi anni 2000, di fatto ci siamo fermati e abbiamo continuato a produrre energia da combustibili fossili, usando fonti non rinnovabili, principale causa dei cambiamenti climatici in atto. L’emergenza energetica attuale non può essere affrontata con il ritorno al carbone, poiché servirebbero comunque anni per la riattivazione delle vecchie centrali energetiche ormai dismesse o in dismissione. È indubbio quindi che la soluzione a questi problemi non possa essere immediata ma va cercata ora, spingendo ancora più fortemente verso la ricerca di produzione di energie rinnovabili, a partire dalla componente eolica e solare, anche perché sappiamo che ci vogliono alcuni anni per mettere a regime questi nuovi sistemi di produzione di energia pulita. Quello che preoccupa sono i segnali, che cominciano a palesarsi da più parti, sulla possibile rivisitazione delle priorità dei fondi allocati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sarebbe assolutamente sbagliato e controproducente per l’Italia distogliere la nostra attenzione dai modelli di sviluppo sostenibile e non è ragionevole puntare al potenziamento della produzione bellica, anche se fosse solo orientata a supportare la difesa dell’Ucraina dall’aggressione russa.

Questo non significa disinteressarsi il problema, che resta fondamentale. Ma la priorità di un Paese che ripudia la guerra, deve essere rivolta a trovare gli strumenti di attuazione della solidarietà e dell’accoglienza nei confronti di profughi ucraini, che a decine di migliaia stanno arrivando nel nostro paese. Dobbiamo quindi continuare a guardare al futuro affinché altri conflitti e altre crisi non possano metterci nuovamente in ginocchio. L’auspicio è che il Governo, in un momento di nuova tempesta che rischia di rigettare nella crisi l’Italia, tenga la barra dritta e affronti le nuove emergenze mantenendo le priorità della transizione ecologica verso uno sviluppo sostenibile che appare l’unica soluzione giusta a lungo termine per il nostro Paese.

* Docente all’Università Politecnica delle Marche e presidente della Stazione zoologica-Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine

