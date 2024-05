Quante volte ci è capitato di passeggiare in spiaggia e vedere pezzi di polistirolo galleggiare o incastrati tra la sabbia e gli scogli? Quel polistirolo spesso proviene da attività legate alla pesca, in particolar modo dalle cassette di polistirene espanso (EPS) utilizzate nella filiera ittica per contenere il pesce. Si stima che in Italia oltre 50 milioni di cassette di polistirolo vengano utilizzate ogni anno, classificandosi così tra i maggiori consumatori nell’Unione Europa.

Data la loro leggerezza, basta un colpo di vento per farle finire in mare, dove vengono facilmente disperse e cominciano a sgretolarsi in microframmenti, fino a diventare di dimensioni molto piccole (microplastiche), con il rischio di entrare più facilmente nella catena alimentare degli organismi marini. Nonostante questi contenitori presentino alcune caratteristiche peculiari non solo per il basso costo ma anche per la capacità di garantire le condizioni di conservazione e di freschezza del pesce, tuttavia sono monouso e come tali dopo essere state utilizzate una sola volta, devono essere smaltite; l’ampia diffusione e la conseguente dispersione di queste cassette stanno causando problemi ambientali che devono essere affrontati con opportune strategie di mitigazione.

Un esempio si riferisce alla strategia adottata nel mercato ittico di San Benedetto dove la collaborazione tra PicenAmbiente, amministrazione comunale e regionale ha permesso l’adozione di un “compattatore”; in pratica le cassette, una volta utilizzate, non vengono più gettate ma riciclate all’interno di questa macchina che realizza dei blocchi di polistirolo che potranno essere rivenduti all’azienda fornitrice delle cassette stesse, in un esempio virtuoso di economia circolare.

Un’altra strategia è quella recentemente rilanciata dall’associazione Marevivo che sostiene il progetto BlueFishers che coinvolge i pescatori della piccola pesca artigianale nella sostituzione delle cassette di polistirolo con cassette riutilizzabili e riciclabili. Si tratta di cassette di plastica rigida di colore blu, facilmente impilabili e, soprattutto, riutilizzabili. Ma la vera peculiarità di questi contenitori è la tracciabilità: sono infatti dotati di un microchip integrato che grazie ad una tecnologia che sfrutta le frequenze radio (RFID) li rende facilmente tracciabili e identificabili, limitando quindi il fenomeno della loro dispersione in ambiente. Una volta concluso il loro ciclo di utilizzo, le cassette potranno essere riciclate e trasformate in altre cassette o manufatti, dando nuova vita a questi materiali. Un progetto simile è approdato anche ad Ancona, dove una fornitura di queste cassette sono state acquistate grazie a un finanziamento regionale e distribuite ai pescatori locali.

«Anche se può sembrare strano i pescatori hanno accolto con gioia questo cambiamento», afferma Nicolò Lovadina, Direttore di Macchina Rimorchiatori portuali di Ancona, recentemente intervistato della associazione ambientalista locale Impronta Animale (https://www.improntanimale.it/). «I pescatori vivono il mare tutti i giorni, vengono definiti sentinelle, perché sono i primi ad accorgersi di quanto e come cambia e sono consapevoli delle problematiche che lo affliggono».

Questi nuovi contenitori presentano alcuni importanti vantaggi in termini non solo ambientali ma anche economici. «In realtà - aggiunge Lovadina –le cassette in polistirolo costituiscono un costo non indifferente e alcuni pescherecci arrivavano a spendere fino a più di mille euro a settimana; al contrario i costi di lavaggio e sanificazione dei nuovi contenitori riutilizzabili sono decisamente più contenuti. I pescatori hanno quindi tutto l’interesse a preservare ed evitare di perdere o rovinare le cassette in plastica rigida, che, essendo impilabili e più pesanti, si stivano meglio a bordo dei mezzi, riducendo il rischio di dispersione involontaria». Ancora una volta questa esperienza rappresenta l’esempio di come una strategia integrata che mette insieme tutte le parti interessate, permetta di affrontare le problematiche ambientali in maniera più olistica e soprattutto di mettere in atto soluzioni pratiche e realizzabili…l’ambiente ringrazia.

* Referente progetto Univpm Sostenibile Docente Dipartimento di Scienze

della Vita e dell’Ambiente