Carlo, esempio per i giovani in cerca di modelli educativi

«Sono molto felice perché vedo che, attraverso Carlo, Dio sta facendo tanti miracoli e soprattutto sta operando tante conversioni, specie tra i giovani e i ragazzi». Sono le parole della madre di Carlo Acutis appena la Santa Sede ha annunciato la canonizzazione di suo figlio, morto a soli 15 anni nel 2006. È incredibile la storia di Carlo, già beatificato nel 2020, che diventerà a breve il santo dei millennials. Era una persona capace di trasmettere a tanti suoi coetanei la bellezza di riconoscersi nel Vangelo. Lui, milanese di buona famiglia, avrebbe potuto vivere nell’agio e invece si chinò sulle piaghe degli ultimi. In ospedale, prima di morire per una leucemia fulminante, disse: «Offro al Signore le mie sofferenze».

«C’è chi sta peggio di me», spiegava ai medici che gli domandavano se stesse soffrendo. Un giovane innamorato della vita e del Vangelo che considerava l’Eucaristia la sua «autostrada per il Cielo». E che fece arrivare la Parola di Dio ai suoi coetanei attraverso internet al punto che Papa Francesco, nella sua lettera “Christus vivit”, lo ha presentato come modello di santità giovanile nell’era digitale. Scrive di lui il Pontefice: «Ha saputo usare le nuove tecniche di comunicazione per comunicare valori e bellezza». Carlo avrebbe potuto fare di tutto nella vita, ma Dio aveva un piano diverso. E lui lo aveva compreso negli ultimi giorni della sua esistenza: «La nostra meta deve essere l’infinito, non il finito. L’infinito è la nostra patria. Da sempre siamo attesi in cielo».

Oggi è al centro di una venerazione planetaria e grazie al suo carisma anche il domestico di casa Acutis, un induista di casta sacerdotale bramina, decise di chiedere il battesimo. La canonizzazione di questo ragazzo è un incoraggiamento della Chiesa a un mondo giovanile attraversato da una pesante crisi educativa. Infatti, la mancanza di punti di riferimento sani nella famiglia e nella società spinge i giovani a ricercare dei falsi e cattivi modelli nell’ambiente che li circonda e ad assorbire messaggi che tendono a creare l’illusione di una vita scontata e priva di sacrifici. Un mondo eticamente sempre più povero e sottomesso alle regole del profitto rischia di creare generazioni disorientate, fragili, frustrate e incapaci di coltivare un autentico senso della responsabilità personale.

Proprio per questo, diffondere con entusiasmo la testimonianza di esempi virtuosi aiuta anche a contrastare una sorta di pseudo-cultura che propaga gli aspetti più negativi dell’esistenza crogiolandosi nel rappresentare il male, la devianza, la disperazione. È necessaria una nuova evangelizzazione che ha bisogno di confrontarsi con tutti perché solo dall’unità può scaturire la polifonia.

Come nel canto gregoriano l’armonia deriva dalla valorizzazione delle individualità, così nella Chiesa chi vuole infrangere l’unità opera per confondere e disorientare il popolo di Dio. Il domani sarà ricco di speranza nella misura in cui si saprà cooperare e mettere insieme i talenti e le risorse di una contemporaneità globalizzata nella quale il seme buono produce frutto in proporzione alla nostra disponibilità a farci strumento di inclusione.

«Porre la persona al centro – ha spiegato il Papa ricevendo in udienza la Commissione internazionale dell’Apostolato educativo della Compagnia di Gesù – significa de-centrarci da noi stessi per percepire gli altri, specialmente quelli che sono ai margini delle nostre società, e che non solo hanno bisogno del nostro aiuto, ma che hanno anche molto da insegnarci e da offrirci. Tutti ci guadagniamo quando accogliamo tra noi i più poveri e indifesi!». Jorge Mario Bergoglio ha sempre promosso una Chiesa di “comunione” dove la misericordia di Dio verso l’uomo è il segno più grande dell’amore per ogni creatura.

Questo tratto distintivo, il più profondo nella dimensione della fede cristiana, è proprio costitutivo della Chiesa in uscita proposta da Francesco. Santi come Carlo Acutis, vissuti nell’ordinarietà della propria condizione, sono straordinari testimoni di verità sulle orme di Gesù. Sono esempi credibili e attraenti che donano ai cristiani un grande sostegno nella strada che conduce al regno dei Cieli già su questa Terra.



* Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII