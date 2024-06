Il calcio non cambia e scompare. L’intero territorio corre il rischio

Anno bisesto, calcio funesto. Un 2024 da ricordare in negativo negli annali del calcio marchigiano. Tra risultati disatrosi e problemi finanziari, gran parte delle maggiori squadre di calcio hanno concluso l’annata lasciando l’amaro in bocca ai propri tifosi. Scorrere i vari campionati è un muro del pianto. A cominciare dall’Ascoli che, al termine di un campionato in discesa, non ha superato l’ultimo ostacolo che pure era riuscito a conquistare: sconfitto ai playout e addio alla Serie B.

A guardare, invece, in Serie C, la situazione è stata costellata per lo più da lacrime e rimpianti. La Fermana al termine di un periodo di alti e bassi societari è scesa di categoria immediatamente, senza nemmeno passare dal via. Via, che per Vis Pesaro e Recanatese, è stato rappresentato dai playout che prima ancora che cominciassero avevano già decretato che una marchigiana sarebbe retrocessa. Nel caso è stata la Recanatese lasciando qualche sorriso, almeno, ai biancorossi pesaresi.

Chi ce l’aveva fatta, come l’Ancona, è improvvisamente finito all’inferno per inadempienze societarie aprendo un futuro nebuloso per città e tifosi. Volendo, nella stagione orribile, si potrebbe mettere anche il basket con il sonoro tonfo di una delle più titolate squadre a livello nazionale: la Vuelle Pesaro che pure ha dovuto dare addio alla serie maggiore. Ma l’attenzione di oggi è appuntata sul calcio da sempre descritto come una rappresentazione della società più di mille indagini sociologiche. Il calcio è cambiato, scusate l’ovvietà ma è il punto di partenza.

Non è qui il momento di dare un giudizio e se cioè questo cambiamento sia un peggioramento. Certo, non manca chi rimpiange i “tempi d’oro” in cui c’erano presidenti mecenate, i contratti si firmavano su tovagliolini di carta, esistevano, persino, giocatori bandiera, tanta era l’immedesimazione di una carriera con la maglia. Il punto è proprio questo: se il calcio è metafora della vita, il risultato delle squadre marchigiane può aiutare a leggere in controluce che c’è una profonda inadeguatezza nella società marchigiana posta di fronte al cambiamento colossale che l’epoca impone.

Un’inadeguatezza che porta a risultati disastrosi. Come è cambiato il calcio, ripetiamo senza dare giudizi. Una piattaforma che non è più locale ma globale.

È iniziato tutto, in primo luogo, dai massicci investimenti dei player televisivi alle prese con la necessità di allargare la platea di potenziali clienti; è proseguito con l’arrivo di sponsor sempre più internazionali o spinti da massicci interessi extracalcistici o politici, basta pensare alla calata di capitali arabi; con l’arrivo di presidenti che non hanno alcun legame con il territorio e che hanno suscitato subito retropensieri, non sempre gradevoli. Dall’altro lato del campo, è cresciuto a dismisura il potere dei procuratori in grado condizionare società anche blasonate. Infine i giocatori: guardate le immagini dei giovani di un tempo - ma senza andare troppo in là - come Del Piero, Pirlo, Paolo Maldini, solo per citarne alcuni e paragonateli a quelli di adesso tra social e tatuaggi.

In tutto questo, il core business - il pallone - è ormai quasi secondario e questo ovviamente sconvolge il tifoso e il tessuto in cui la società di calcio è inserita. Sostituite il pallone, adesso, al mondo economico; ai cambiamenti sociali e a quelli ambientali: sono pronte le Marche ad affrontare questa sfida? C’è chi grida ogni giorno all’eccellenza, c’è invece chi intravvede grandi debolezze e al momento, non c’è una risposta univoca, poiché siamo in mezzo al guado: in questo territorio insistono realtà che il cambiamento lo guidano e stanno dimostrando di poter dare voce a un futuro denso di soddisfazione. C’è invece chi perpetua modelli desueti, pretendendo di dare le stesse risposte a domande che sono molto cambiate. In questo caso è difficile essere ottimisti sul futuro. Resta decisivo il ruolo della classe dirigente, che deve decidere da che parte stare: tanto più la qualità delle decisioni andrà in direzione dell’innovazione e del contemperamento delle nuove esigenze dell'impresa con quelle dei cittadini tanto più il rischio della retrocessione potrà scomparire.

* Caporedattore del Corriere Adriatico