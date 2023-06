I tormentoni dell’estate ’23, allegre canzoni tristissime

Ogni anno prima che arrivi l’estate mi riprometto di tentare la missione impossibile, altro che quelle di Tom Cruise & Company: e di arrivare a settembre senza aver memorizzato manco un frammento d’una micidiale canzoncina tormentone. Ogni anno, ben prima che arrivi l’estate verifico che la missione è impossibile per davvero e già fallita. Un caffè al bar, pur consumato in fretta, una radio accesa senza pensarci, quell’ultimo servizio del telegiornale che di cenare avevi quasi finito e rimpiangi di non esserti dato una mossa: basta un niente, una sola esposizione di trenta secondi e la canzonetta killer ti si installa nella testa, imponendosi su più gradite memorie sonore.

Fatta come ogni anno la frittata, spettacolarmente fallita l’impresa per l’ennesima volta, ho di nuovo ceduto al senso del dovere decidendo di infliggermi una Serata Tormentoni via YouTube. Senso del dovere, ché le detestate canzonette estive - detestate da me e da non molti altri: so bene di far parte d’una minoranza - ci fotografano ci raccontano meglio di manifestazioni artistiche di maggior pregio. Consultando siti specializzati, m’ero preparato lista lunghissima di aspiranti tormentoni, quasi trenta titoli. Ho gettato la spugna con largo anticipo, altra missione fallita, un conto è il senso del dovere, un conto il masochismo. (Sia chiaro, il fatto di non apprezzare le loro creazioni non implica che non rispetti chi è in grado di azzeccare un tormentone. Li ammiro anzi, costoro. Conquistare il grande pubblico sembra facile - in fondo la ricetta tormentosa è sempre quella: il ritmo vivace, il ritornello a presa rapida, sole cuore amore e mare nel testo - ma di tanti che ci provano pochi ci riescono. Dicesi saper fare il proprio mestiere).

Qual è la nota prevalente nelle canzoni che promettono, noi lo si voglia o no, di scandire le (imminenti, si spera) giornate assolate e le notti estive 2023? La nostalgia, come già l’anno scorso ma quest’anno mi pare anche di più. Prendiamo “Disco Paradise” di Fedez (il campione indiscusso del tormentone rétro), Annalisa e Articolo 31. La musica sa di anni Sessanta. «Se penso al mio futuro vado in panico». E allora: «Alza il finestrino che stoniamo Battisti/Mi ritorni in mente uoh oh oh oh oh».

Con “Italodisco”, The Kolors ci riportano di peso agli anni Ottanta, il periodo oggi guardato con più nostalgia anche al cinema, e vi avverto, cari registi cari sceneggiatori, il prossimo film che celebrativo degli Ottanta che osate rifilarmi o è un capolavoro oppure urlo e poi stronco di brutto, garantito. Tornando ai Kolors: «Mi parte il basso dei Righeira» (eccolo puntuale, infatti), quindi tirano in ballo il Festivalbar e «Moroder dell’anima», qualsiasi cosa voglia dire.

Sempre agli anni Ottanta, però di provincia (romagnola, con strizzate d’occhio a Raoul Casadei) ci inchiodano Rovazzi e Orietta Berti con “La discoteca italiana”, e nel video Aldo Giovanni e Giacomo risultano fin troppo moderni: citando i loro personaggi di (appena!) trent’anni fa. La loro presenza sarebbe stata intonata nel video con cui Paola e Chiara accompagnano la loro novissima eppure irrimediabilmente datata “Mare caos”. A ‘sto punto, “Mon amour” (Annalisa da sola) sembra contemporanea, e certo lo è nei (si intuisce) fluidi intrecci sentimentali («Ho visto lei che bacia lui che bacia lei che bacia me») ma le sonorità son vecchie di dieci anni almeno. E anche “Reggaeton” di Baby Gang e Baby K, malgrado il raggaeton imperversi ormai da un pezzo. M’hanno messo addosso la tristezza, queste allegre canzoni composte per diventare tormentoni. Raccontano un buonumore che non ci appartiene, che è solo del ricordo: di un passato peraltro spudoratamente mitizzato, ché il mondo non è mai girato giusto e mai lo farà, e la verità è questa e punto e basta.

Ci fotografano come sfiduciati, spaventati dal futuro e perciò propensi a guardare all’indietro, ed è una fotografia di cui colgo la corrispondenza con la realtà. Perciò, e non solo perché preferisco altre musiche, io li rifiuto in blocco gli aspiranti tormentoni 2023. Voi ballateli se vi va e canticchiateli quanto vi pare, per tutta l’estate. Ma torniamo a guardare in faccia il presente, a raccogliere le sfide che ci propone.



* Opinionista e critico cinematografico