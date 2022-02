Il suicidio assistito tra scelta soggettiva e contesto sociale

Un autotrasportatore marchigiano, divenuto paraplegico dopo un incidente, vince la sua battaglia per accedere al suicidio medicalmente assistito, mentre non è stato giudicato ammissibile dalla Consulta il quesito che chiedeva di trasferire le norme sull’aiuto al suicidio all’omicidio del consenziente, attraverso la pronuncia della suprema Corte. Padre Giuseppe Zeppegno, della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale, sostiene che “il suicidio è certamente una decisione individuale, ma se qualcuno ti aiuta a morire non è più un fatto privato, bensì sociale. Può la società dire: va bene, ucciditi?”.

La prof. ssa Daniela Steila, docente di Storia della filosofia all’Università di Torino, si domandava se “lo Stato dovesse promuovere la vita o l’autonomia dei singoli. Quando una persona si suicida, quali che siano i suoi motivi, non si riconosce più nella sua vita. Le persone hanno una concezione narrativa dell’identità: io sono quel che sono perché costruisco una storia e se vedo che la vita mi porta in una direzione che non sento coerente con quello che sono, devo poter dire basta”. Anche la storica dualità tra “sacralità” e “qualità” della vita è messa in discussione - nello stesso contesto cattolico - dalle ricerche, tra gli altri, di mons. Carlo Casalone, Teologo della Pontificia Università Gregoriana. Si ha l’impressione che i singoli protagonisti di tragiche vicende destinate a fare giurisprudenza in un crescendo di partecipazione e/o sdegno collettivo, prima di incendiare prospettive divisive, ci ricordino come tutti noi viviamo in un campo di tensioni opposte attivate a partire dalla corporeità (umanesimo contro post-umanesimo), con la vita al centro di un potente processo trasformativo e nuove dinamiche relazionali che identificano nella solitudine e nella distanza dall’altro un inedito presupposto sociale di autodeterminazione. Il carattere estremo di tante scelte di vita rientra culturalmente - prima che medicalmente - nella possibilità soggettiva di agire sull’esistenza individualizzata dato che è da tempo in atto “una tecnicizzazione della vita che travalica le dimensioni della divisione del lavoro e che investe ormai le facoltà basilari dell’uomo e le sue forme di vita.

E’ una mutazione che (…) consente alla tecnica di portare alla luce la radice più nascosta dell’umano, la base su cui poggia l’animal rationale, legando nel profondo la possibilità della ragione con l’animalità-biologicità del vivente” (M. De Carolis). Dunque, la tragicità delle decisioni da adottare, a livello di coscienza collettiva mascherano i dolorosi risvolti dell’età del singolo (F. Rigotti) che ci riguardano tutti. In casi come quelli su cui si dibatte vengono a sovrapporsi gli statuti dell’incurabilità, della decidibilità e dell’autodeterminazione, con la progressiva divaricazione della forbice tra determinismo biologico e mediazione medico-scientifica del limite umano. La corporeità diviene campo di tensioni tra le sue diverse costruzioni sociali, che, a seconda del capitale di salute posseduto, si fanno diametralmente diverse, con i diritti dell’interessato che fibrillano socialmente tra vicenda soggettiva e condizione umana, tra corpo biografico ed “idea di vita” (G. Piazzi).

La tutela della vita ha carattere generale e diviene principio ispiratore soprattutto in vista della garanzia giuridica dell’Homo dignus, il cui corpo è istituito come luogo dell’umano (con la vita che vi si conclude interamente), ma determinando pur sempre un doloroso interplay sistemico dato che le sue letture istituzionali presuppongono modelli di costruzione dell’umano spesso opposti. In base a questa diversa e contraddittoria edificazione dell’umano i diritti dell’interessato direttamente coinvolto da questioni di vita o di morte, vengono diversamente costruiti dai sistemi sociali che li governano spesso in vista del loro potenziamento e non tanto - o non solo - del rispetto giuridico della persona che vive uno stato di estremo bisogno. Le polemiche sulle scelte estreme cui assistiamo, si attivano a partire dalla costituzione in biografia e persona giuridica del corpo individuale, storicamente determinato dalla sua capacità di rendersi contestualizzabile, cioè di garantire tutti i suoi dati al controllo del diretto interessato (evitando intrusioni altrui).

La Consulta ha in mente una idea di vita decisa a valle del rapporto di co-determinazione tra bios ed istituzione, tra sé e non sé che determina le traiettorie dell’essere umano. Ma lo scarto esistente resiste e ci convoca d’ufficio nei casi in questione, con timore e tremore. Z. Bauman affermava che “ il prezzo per aver scambiato l’immortalità con la salute è una vita vissuta all’ombra della morte”. La morte del singolo individuo – ridotto ad organismo incurabile – è assai diversa dalla morte dell’individuo che è anche anima dato che, per quest’ultimo, la vita prosegue per l’eternità anche nella dimensione corporea destinata a risorgere ed a ricongiungersi con la sua anima nella vita eterna. Per l’individuo che è soltanto corpo – ridotto ad organismo, che si percepisce nella frammentazione e ricomposizione di un tutto organico – la vita finisce con la morte fisica, con l’inevitabile decadimento di parametri bio-chimici da impedire ad ogni costo.

La percezione di sé realizzata all’interno della costruzione biomedica della corporeità, considera ovvio il ricorso al morire, rappresentandolo come diritto quando la vita è regolata dalla biometria sociale del ruolo e della contingenza. Ci accorgiamo di queste colonne d’Ercole istituenti quando mancano, svelandoci la dimensione anti-biologica dei nostri percorsi di vita e quando spetta solo al dolore indicare un senso dato che non c’è nient’altro che lo manifesti.

* Sociologo della devianza e del mutamento sociale

