I nostri giovani delinquenti nelle cattedrali del consumo

Negli ultimi mesi, diversi centri commerciali sparsi per il bel Paese sono diventati teatro delle azioni particolarmente violente di baby gang che ispirandosi allo “stile Gomorra”, rapinano coetanei ed adulti nel totale disprezzo dell’altrui incolumità, tra ribalta mediatica e solletico social-narcisistico. Alcuni bulli finiscono in carcere chiudendosi alle spalle le saracinesche del “paradiso della noia” (Dalle Feluche) e tra rapine, pestaggi e pose da duri su Instagram, l’ombra della pericolosità sociale inizia a riempire i vuoti creati da molteplici inadempienze educative. Le scorribande delinquenziali al grande ipermercato suggeriscono accostamenti inediti tra disagio sociale e teatro consumistico, dissolvendo nell’opulenza felice e nella mitigazione del conflitto intergenerazionale le critiche convocazioni identitarie del consumo di massa.

La foga ludicamente inconsapevole con cui si cercava accesso alle merci - rivendicandone il selvaggio esproprio dalle logiche del mercato e del possesso lecito - nelle immagini delle camere di sorveglianza disegnava un totale assorbimento dell’uomo nell’oggetto, privato di quella relazione tra consumo e felicità che consente agli oggetti di rappresentare un precipitato storico dell’emozione e non la semplice evocazione della potenza delle merci vetrinizzate (V. Codeluppi). I giovani delinquenti agivano sullo sfondo di oggetti spettacolarizzati, ognuno capace di rinviare ad un orizzonte di senso che assorbe il conflitto sociale e convoca l’inadeguatezza dell’io, incapace di contenere l’emersione prepotente di disagio e reato che si consumava nell’assorta atmosfera del “non luogo” (M. Augè).

Come ogni teatro, quello delle merci ha una scena (mercatista) ed un retroscena (psico-sociale) sul quale la minaccia, l’urto e l’insulto, cifravano la dissolvenza di ogni condivisione di una misura, di una parola, di una storia. Travolta la misura del rapporto di informazione capace di mantenere il senso della relazione interumana, le telecamere riprendevano i giovani ladri scappare con merci fatte proprie che non divenivano cifra di un bisogno, ma truce dipendenza da grottesche dinamiche anti-umane cui mendicare una parvenza di identificazione. Il supermercato diviene contenitore di contingenza, sito ambiguo dove vado a conformare la mia vita ridotta a frammenti di bisogno indotto di fonte al tribunale degli oggetti che mi imprigiona nell’intermittenza tra identificazione fondamentale e/o opzionale con il cityzen consumer, il cittadino/cliente. La dominanza economica e la velocizzazione dei ritmi di vita fanno del supermercato un suggello informale di razionalità e rapidità, al punto che un touch sullo smartphone consente di vedersi magnificare lo “spettacolo delle merci” direttamente a casa. Nei riguardi degli oggetti, molti giovani vivono una condizione di “amplificazione della deviazione”, cresciuti come sono in un mondo in cui se non possiedi uno smartphone di ultima generazione “non sei nessuno” e dove l’estensione del campo semantico dello scambio economico – limitando quello simbolico - promuove gli oggetti a sostegno esplicito del campo psio-attitudinale.

Le violenze di cui si discute si inscrivono all’interno dell’offerta di crudeltà che nella nostra epoca si esercita sempre più in questi paradisi delle merci, spietati selettori di identità, dove i dispositivi indisciplinari amoreggiano con la forza inesorabile dell’inessenziale. La tensione cui “l’industria del condizionamento per uncinamento psichico profondo” (M. Croce) elegge la condizione giovanile a perfetto campo di esperienza per quella che il filosofo Pietro Rossi definiva “l’estrema facilità con cui l’uomo passa dal bene al male”, con le merci esigibili e fungibili che colonizzano sempre più l’insostituibilità dei comportamenti e delle esperienze. Le immagini fanno emergere un uso che precipita in abuso all’ombra degli oggetti negati al legale utilizzo altrui per impossessamento fusionale, allucinata abolizione di ogni altro orizzonte di esperienza che promuove la cosa a coperta di Linus psico-sociale. Se si determina in modo crescente un contatto identificante con le merci, il centro commerciale assume una dimensione ben diversa da quella che lo inchiodava al repertorio dei “non luoghi”, come nella celebre definizione dell’antropologo Marc Augé. Nella Web Society la qualità del rapporto agire/esperire non si esprime nei luoghi come spazi fisici dotati di solide radici in un contesto sociale e storico determinato ed in grado di consentire stabili relazioni con sè stessi e con il prossimo. Il luogo può ancora esprimere la sua solidità identificante, ma senza mantenersi stabile nel tempo.

Il “modello Google” di azzeramento del tempo e profilamento del desiderio sulla sua immediata realizzazione, ci predispone alle suggestioni narcisistiche dell’istantaneo, con il centro commerciale che cessa di essere un non luogo per diventare un “non tempo”. Se nei non luoghi l’individuo era costretto a vivere una condizione di solitudine di massa e “provvisorietà definitiva” che lo spingeva a liberarsi della sua identità personale - da ritrovare soltanto al momento dell’uscita – nella web society diventa un anonimo viaggiatore che attraversa territori a lui estranei, avviluppato in un non tempo in cui la continuità osmotica tra io e ruolo e tra anticipazione di esperienza ed oggetto desiderato realizzano una fusione che determina la dittatura dell’istantaneo. Nella cattedrale del consumo, teatro del tragico, quanto grottesco, tirocinio criminale di questi giovani, alla shopping experience sembra sostituirsi una intercambiabilità totale tra persone e cose, una cosificazione della persona che si specchia in una inedita animazione della cosa.

* Sociologo della devianza e del mutamento sociale

