Biancaneve senza nani? Dalla fiaba alla furbata

Poche immagini, che la Disney sostiene neppure corrispondano a ciò che vedremo sullo schermo e senz’altro sarà così, gli effetti digitali vengono aggiunti in ultimo. La diffusione di quattro immagini in croce e infedeli è bastata a far divampare l’incendio polemico attorno alla nuova “Biancaneve”, uscita prevista per il prossimo marzo sciopero permettendo, non so a che punto siano le riprese, a Hollywood tutti i set sono fermi e le trattative fra attori e sceneggiatori di qua e studios di là bloccate alla fase del muro contro muro. La “Biancaneve” 2024 garantisce d’essere l’ennesimo trionfo del politicamente corretto, ed è questo che ha scatenato la rissa fra i correttissimi e gli scorrettissimi, ambedue le fazioni impegnate a chi la spara più grossa, più stupida.

Primo motivo del contendere, la scelta della protagonista, Rachel Zegler, già vista nel “West Side Story” di Spielberg. Dall’incarnato niente affatto niveo: olivastro. E allora? “Biancaneve” è una fiaba, fino a prova contraria, mica la ricostruzione delle gesta di un personaggio storico, e le fiabe esistono in millemila versioni e “Biancaneve” in particolare l’hanno riscritta in tutte le salse, anche coi tori e le cornate (il bel “Biancanieves”), anche, e più d’una volta, in chiave di pornazzo. E di una attrice l’unica cosa che importa (solo più a me?) è la bravura. Vedremo come se la caverà Rachel: la anche più contestata anzi beceramente insultata Sirenetta nera Halle Bailey non si è disimpegnata affatto male.

Lascia viceversa perplessi l’aver scritturato per la parte della Strega Cattiva Gal Gadot. Voglio dire, Zegler è carina ma Gadot è uno schianto. L’avranno imbruttita, non dubito. Operazione che non mi par proprio in linea con la correttezza politica. Sa di discriminazione verso le attrici diciamo non avvenenti, magari naturalmente bitorzolute, e sdentate. Dei classici sette nani pare ce ne sarà solo uno. Il che mi suona male: poche storie, i nani sono il principale punto di forza del cartoon immortale. Saranno rimpiazzati da generiche “creature magiche”: di ogni possibile etnia, va da sé. Che la rinuncia ai nani abbia fatto infuriare i tradizionalisti (ma almeno alcuni par più giusto definirli immobilisti) non sorprende.

Ha provocato però anche la reazione furibonda degli attori affetti da nanismo. E vai a dar loro torto. Se il politicamente corretto ha un merito - e qualcuno ce l’ha, pochissimi sia chiaro - è aver aperto possibilità di lavoro per interpreti fino a pochi anni fa assai poco impiegati. E ora che si fa il remake di “Biancaneve” sei attori nani devono cedere il posto ad altri più centimetrati? Il wrestler Hornswoggle (135cm, ma contrariarlo non mi pare una idea saggia: sa menare) è infuriato, e mica solo lui. L’avete fatta fuori dal vaso, cari disneyani adepti del PollCorr che passate il tempo a far la morale al mondo intero (e mi pare un modo tristissimo di campare, ma fate un po’ come volete).

Vedremo se saranno altrettanto divertenti queste “creature magiche”, e come se la caveranno col piccone (perché in miniera ci andranno e la canzoncina quella lì la canteranno, vero? In caso contrario prometto di picconare il quartiere generale Disney). Non ci sarà il Bacio del Vero Amore, perché non consenziente, vabbè. Non è previsto manco il Principe Azzurro: puzza di patriarcato, dicono i correttissimi et sensibilissimi, e rivabbè. «Biancaneve si salverà da sola», ho letto da qualche parte, a marzo o quando sarà scopriremo come. Aspetto questo film, si sarà intuito, senza un briciolo di impazienza. Con rassegnazione, piuttosto. Come sempre di fronte a operazioni di qiesto tipo.

Sono dieci anni che la Disney non fa che riscrivere il proprio passato. Rifare i propri cartoon con gli attori in carne e ossa, rivestendo le storie di una nuova vernice ideologica. Alcuni remake son riusciti bene, e mica lo nego. Altri mediocri, un paio terribili. Tutti puzzano di furbata. Di volontà di andare sul sicuro, di non inventare niente. Oggi nel cinema americano ad alto budget la creatività è ospite non gradita. Questo è il vero problema, altro che Principe Azzurro sì - Principe Azzurro no. Almeno per chi ama il cinema, e alle prediche è sempre stato e sempre sarà allergico.



* Critico cinematografico e opinionista