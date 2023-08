Heidi e intelligenza artificiale: il futuro dei film è già in Rete

La cosa più stupefacente, la più esilarante che ho visto nell’ultima settimana non è un film né una serie. Non l’ho intercettata al cinema o su una piattaforma dedicata. Sta su YouTube, è il trailer di un film che non esiste e mi auguro non esisterà mai: se hai toccato la perfezione, e sebbene una perfezione ribaltata per non dir ributtante, se hai toccato questa assurda perfezione anche per soli 75 secondi, non è il caso di tornarci sopra, di aggiungere altro. Il trailer in questione, il trailer che resterà, che deve restare, senza film riguarda un nuovo adattamento di “Heidi”.

Titolo: “Heidi Is Cursed”, H. è maledetta. La piccina del mitico cartoon alla cui creazione collaborò anche il genio Hayao Miyazaki entra in campo saltellando nel modo più innaturale e sorridendo mefistofelica, chiamate un esorcista. Seguono in incalzante successione immagini, orripilanti tutte, di: mucche che sembrano palloncini giganti, una sul groppone ha una nuvola, un’altra prende il volo; Nonno che par limonare pesante e con una capretta (che non fa ciao) e con un cavallo; Clara in carrozzella che si gode il panorama e ride pure lei demoniaca, e anche Peter; villici rabbiosi con le fiaccole e le armi che vogliono massacrare Heidi e i suoi amici, i quali son pronti alla lotta; mucche e capre e bestie ibride, tutte sedute al cinema, gli occhi sbarrati e tu per un attimo ti chiedi il perché di questa svolta, poi decidi che no, non lo vuoi sapere. Fine.

A chi dobbiamo questo delirante capolavoro? A tali Gitti Gõtz ed Erika Bruhn, e soprattutto all’Intelligenza artificiale che ha elaborato le inquadrature. Filmatini siffatti, primi vagiti molto maldestri della Ai nella creazione di immagini in movimento, stanno proliferando in Rete da diversi mesi ormai. A inizio aprile è stato pubblicato su Wired un articolo che poneva la domanda: «Guardereste un film creato da un’Intelligenza artificiale?», un cortometraggio magari, ma fatto come si deve, non una roba come il trailer su cui ho sghignazzato forte. La risposta dell’autrice, Amanda Hoover, interpellati alcuni esperti: «Anche se la tecnologia sta avanzando rapidamente, è probabile che ci vogliano anni, sempre che ci si arrivi»: affinché la Ai generi un film degno di nota.

Ripeto, l’articolo risale ad aprile, quattro mesi fa. Due mesi fa, sempre su YouTube, è stato postato un cortometraggio di 13 minuti prodotto dalla Waymark, azienda specializzata in filmati pubblicitari, e realizzato dalla Intelligenza artificiale Dall-E 2. Si intitola “The Frost”, racconta gli effetti del cambiamento climatico, la Terra diventata inospitale tutta fuorché l’Antartide, c’è un gruppo di personaggi che se la vede bruttissima fra i ghiacci.

La sceneggiatura l’ha scritta tal Josh Rubin, e forse Chat Gpt avrebbe fatto di meglio. L’ho visto solo ora, subito dopo Heidi Trailer Demente Fatto Malissimo. Non ho sghignazzato affatto. Non è tecnicamente ineccepibile, “The Frost”. A volte il movimento della bocche non è in sincrono con le battute, il difetto più evidente e fastidioso. Ma in linea di massima è un prodotto di qualità accettabile. Queste immagini - glaciali, postumane, disumane - possiedono un loro fascino inquietante indiscutibile. Pagherei per vedere al cinema un film siffatto, migliorata ancora un po’ la tecnologia? Una volta sì, senza dubbio alcuno. E quanto siamo lontani da un lungometraggio tutto generato dalla Ai?

Non molto, ritengo: nel settore si sta investendo sempre di più. Il futuro che soltanto un paio d’anni fa sembrava così remoto d’aver del fantascientifico, quel futuro ci sta correndo incontro ad ampie falcate e frenetiche. Non intendo dire che il cinema di un domani che è già quasi oggi sarà realizzato per intero dalla Ai, all’elemento puramente umano non potremo mai rinunciare. È evidente però che l’intelligenza artificiale è destinata a giocare un ruolo via via più importante (anche) nel cinema. Lo hanno capito benissimo gli attori e gli sceneggiatori di Hollywood, cui l’impiego della Ai minaccia di sottrarre lavoro. E anche i registi si stanno agitando. Opporsi al progresso è battaglia perduta in partenza. Pretendere di aver voce in capitolo sull’utilizzo del potente strumento è giusta rivendicazione.