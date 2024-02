Estate senza Lazzabaretto? Come Pisa con la torre dritta

Non si può fareee! (da scandire da urlare con la voce di Oreste Lionello che doppia Gene Wilder in "Frankenstein Junior', la negazione aggiunta provocando slittamento espressivo dall'originale esaltazione alla rabbia). Non si può fareee! E punto. E basta. Non si può cancellare il Lazzabaretto dall’estate 2024. Men che meno il cinema. Non sarebbe estate, it’s that simple. Avevo appena iniziato a spuntare dal calendario i giorni che ci separano dalla lieta riapertura - son circa 130 per il bar, un paio di settimane in più per l’Arena Cinema - quando è arrivato, doccia gelata, l’annuncio Niente Lazza per lavori in corso, annuncio contraddetto a stretto giro - vai di retromarcia causa social on fire? - da un «faremo tutto il possibile perché non salti nulla», la rassicurazione mi rassicura fino a un certo punto.

Che la situazione del Lazza sia un po’ complicata, nessuno può metterlo in dubbio. C’è il ponticello da sistemare, ci stanno un po’ di ambienti da sistemare, e i lavori dovrebbero essere terminati per fine maggio e dunque in tempo, ma si sa come vanno le cose in Italia. In Italia «un cantiere è per sempre», e so benissimo che, campassi altri 100 anni e facciamo 120, il Lazzaretto restaurato completo, il Lazzaretto decantierato, non lo vedrò, né, la mano sul fuoco, lo vedrà mai alcuno, ché quando questo restauro sarà finito sarà già tempo di appaltare i lavori per restaurare le parti restaurate per prime. È l’Italia bellezza, e non possiamo farci nulla, e però mi sono stufato di vivere in un Paese che cambia mai d’una virgola in profondità, solo riverniciature e bruttarelle, Immenso Carotino ti tifo tanto, trovami un par di stanze a Montecarlo, prendo il primo volo (cancellato), vengo pure a piedi. Così stando le cose - e le cose stanno così, poco e niente da dire -, a più forte ragione: non si può fareee! Non si può permettere che il Lazza salti un giro e poi chissà. Accadde già un 20 anni fa o giu di lì, per lavori più importanti, cantiere ancor più impattante, e fu comunque inaccettabile, fu tristezza infinita, tanto sudore per nulla.

L’attuale Amministrazione non intende più concentrare il cartellone estivo al Lazzaretto e bensì distribuire i vari eventi in varie zone della città? È un’idea, può rivelarsi buona, vediamo quel che produrrà. Ma mettere anche solo in pausa il Lazzaretto no. Non si può fareee! Un’estate senza LazzaNegroni, senza le chiacchiere speziate dall'odore del mare, senza lo schermo su cui corrono i sogni, e sulla testa i gabbiani che volteggiano eleganti, in compenso cantano malissimo, non credo esista un uccello capace di emettere suoni più sgradevoli di quelli d'un gabbiano, però ci siamo abituati, ci siamo affezionati: senza tutto questo non si può stare.

È ormai una tradizione, e una tradizione viva, un appuntamento irrinunciabile per il sottoscritto e per molti concittadini. Ancona senza Lazza d’estate sarebbe come Macerata senza lirica allo Sferisterio. Come Pisa con la torre dritta. Come il Papa che s’affacciasse da una finestra a casaccio, magari monegasca carotina o monegasca e mia (non dimenticartene, Jan, so quanto devi allenarti per depositare scaldabagni a un palmo dalla riga - sul match point! - ma pigliati un appunto e quando hai cinque minuti trovami quelle due stanze, della vista mare non mi importa).

Egregio Sindaco, Distinti Assessori, Pregiati Consiglieri, un ponticello eventualmente inagibile non è ostacolo insormontabile. Non siete chiamati a quadrare il cerchio. Al peggio, che ci vuole a tirar due corde a ponte tibetano, anche senza coccodrilli sotto? E perché non far costruire ai giostrai un Brucomela gigante, tanti bruchi, tante mele, tanto divertimento, vi ho dato l’idea vincente per la Metropolitana di superficie pronta in pochi mesi e non in qualche secolo: non voglio un euro e manco un grazie. Aprite brecce, passaggi segreti. Scatenate gli umarell, ché incitino gli uomini a completare l’opera. Per parte mia, nello straordinario caso in cui i lavori siano consegnati alla data stabilita, solennemente mi impegno a dedicare a inizio giugno questo spazio a uno sperticato elogio (e sincero, eh) della affidabile ditta. Che poi troppi appalti si aggiudicherà, da Bolzano e fino a Melbourne.