Accogliere, accompagnare e integrare: questo è il comandamento della Croce

Sono trascorsi dieci anni dalla storica visita di Papa Francesco a Lampedusa, avvenuta subito dopo il naufragio, nel canale di Sicilia, di un gommone di migranti provenienti dall’Africa. In un messaggio all’arcivescovo di Agrigento il Pontefice ha affermato che dinanzi a queste vite “innocenti” spezzate, “vergogna” della società, sale “un grido doloroso e assordante che non può lasciarci indifferenti”. Il mare, da sempre considerato un ambiente pieno di risorse, attese, speranze e anche di mistero, una “porta” la cui vastità fa viaggiare la mente verso l’infinito e innalzare i pensieri al Creatore, purtroppo in questi ultimi anni è diventato un luogo di dolore e lacrime. Non a caso più volte il Pontefice ha definito il Mar Mediterraneo come il più grande cimitero d’Europa.

Sebbene la partenza di disperati dalle coste dell’Africa, della Libia in particolare, è inarrestabile e il fenomeno sembra incontenibile, non commettiamo l’errore di Pilato, passato alla storia per aver preteso di sottrarsi alle responsabilità che la sua stessa carica gli imponeva. Per ogni mano che chiede aiuto, ce n’è un’altra che deve tendersi; e se le mani aperte si moltiplicano, debbono moltiplicarsi allora anche quelle pronte a stringerle. “Ero forestiero e mi avete ospitato”, scrive l’evangelista Matteo.

Di fronte alla disperazione atroce di esseri umani inermi ogni persona che abbia un briciolo di coscienza non può disinteressarsi, far finta di niente, voltarsi dall’altra parte. Il cristiano, poi, vi scorge Cristo stesso, come ha più volte ricordato il Pontefice. E dapprima porge loro il suo volto, perché si ferma a guardarli; poi tende loro le braccia per prendersene cura secondo il cuore del buon Samaritano, che incarna la logica del Vangelo. Accogliere, accompagnare, integrare: questo è il comandamento che promana dalla Croce Gesù che ha stupito il mondo e la storia testimoniando l’amore infinito, la carità senza confini, la misericordia incondizionata che un uomo può avere per i suoi simili. La Chiesa, “per essere realmente profetica”, ha osservato il Papa, deve adoperarsi “con sollecitudine per porsi sulle rotte dei dimenticati, uscendo da sé stessa, lenendo con il balsamo della fraternità e della carità le piaghe sanguinanti”.

Il problema, peraltro, chiama in causa il mondo intero perché riguarda l’impostazione di una certa politica mondiale che di certo non ha mai favorito i popoli più poveri.

Anzi, i Paesi ricchi da sempre hanno prosperato con politiche di sfruttamento dissennato a danno del cosiddetto terzo mondo. Come diceva Paolo VI nella Populorum Progressio c’è una logica perversa che permette ai più agiati di arricchirsi sempre di più mentre i poveri si impoveriscono. Esiste un problema mondiale di movimenti di massa, di vere e proprie migrazioni di popoli che, pertanto, non può che essere pensato, gestito e affrontato in termini globali ossia quantomeno su scala continentale. Inoltre la questione migratoria non può essere affrontata sempre e solo sotto il profilo dell’emergenza. C’è una dinamica più strutturale, che riguarda il cuore stesso del problema, e che deve essere necessariamente una responsabilità condivisa.

È l’oneroso ma insieme onorevole compito di stabilizzare e mettere in sicurezza le aree geopolitiche in cui si addensano le crisi, da dove partono le navi cariche di profughi innocenti sui quali si scaricano le frustate crudeli dei trafficanti di uomini. Il Papa ha costantemente ribadito che occorre un drastico cambiamento di mentalità: non considerare il prossimo come una minaccia alla nostra agiatezza e al nostro stile di vita, ma come qualcuno che, con la sua esperienza di vita e i suoi valori, possa donare molto e contribuire alla ricchezza e alla crescita della nostra società. Affinché l’indifferenza nei confronti dei diseredati e l’isolamento di chi cerca di garantire loro assistenza non abbiano l’ultima parola è auspicabile l’affermazione di un nuovo europeismo umanistico, laico e cristiano, in cui l’assunzione di responsabilità, la solidarietà e il rispetto delle leggi siano inseparabili. L’Europa di San Benedetto e di Erasmo, del coraggio dei santi e dei martiri di cui abbiamo disperato bisogno.