L’incomunicabilità tra sì e no-vax che non promette nulla di buono

Nella società complessa centrata sulla comunicazione come operazione-base di ogni singolo sistema sociale, emergono spesso gravi forme di incomunicabilità. Come sappiamo è in atto una guerra tra media “mainstream” ufficiali e galassia no-vax, particolarmente attiva sui social. I primi rappresentano l’epidemia in modo derivato, con dati, esperti e notizie sull’avanzamento della campagna vaccinale, esprimendo fiducia nel canone scientifico che propone una definizione dei fatti ispirata da un paradigma legittimato contro il quale, sui social, si scatena una vera ribellione con notizie ed opinioni che si propagano molto velocemente.

Anche se la pragmatica della comunicazione umana stabilisce che “non si può non comunicare”, nella fase attuale assistiamo alla pericolosa affermazione di un tipo di silenzio disarmante, quello fatto di parole, con l’aspetto meccanico quanto superficiale del parlare che emerge nell’impossibilità di coinvolgere l’altro. Mentre la rappresentazione mediatica della pandemia rimane vincolata al significato denotativo della parola (il livello letterale o di notizia), le fratture sociali tra sì-vax e no-vax dovrebbero essere affrontate al livello connotativo, dove si esprime l’emozione associata alle parole.

L’attuale fase di stallo si deve al fatto che si cerca di mitigare questa incomunicabilità ricercando efficaci strategie di convincimento su tutto, meno che sulle condizioni dell’intendersi, ignorando che nei “silenzi parlati”, quando si comunica ad una controparte tanto per parlare (o peggio, per insultare), non si determina alcuna capacità di riconoscimento. Sui media ufficiali nessuno nega l’esistenza del Covid, mentre sui social ciò accade adoperando stili di pensiero difensivi e virulenti, appartenenti ad epoche storiche con minore differenziazione sociale, ma capaci di dialogare con repertori emotivi profondi che sembrano pesare di più del convincimento razionale. Tra le diverse opinioni espresse da specialisti e pensatori, spicca per la sua nettezza quella del filosofo Umberto Galimberti che si è scagliato contro la negazione del Covid e le sue temibili conseguenze. Recentemente ha sostenuto che sia la negazione (un meccanismo psichico attraverso il quale il soggetto allontana nell’inconscio ricordi ed immagini connesse alla spinta pulsionale) che la rimozione (attiva quando l’appagamento di una pulsione potrebbe causare dispiacere) sono ben diverse dal “rinnegamento”, termine usato da Freud all’interno di una struttura teorica assai sfaccettata (di cui qui non è possibile dare conto) e che revoca in dubbio, non tanto le tesi scientifiche sul Covid, ma il blocco sociale costruito attorno alla scienza come moderna costruzione della realtà.

Galimberti sostiene che “se indosso una maglia rossa ed uno insiste a dire che è bianca, il suo rinnegamento c’entra poco con la libertà di dissenso e va “trattato socialmente” per evitare che lo sconsiderato dissenziente sia di nocumento a sé stesso ed agli altri”. Trattato come? Il dissenso come sintomo prevedeva nei paesi del blocco ex URSS l’ospedalizzazione degli oppositori politici, ispirandosi a strategie di condizionamento oggi inapplicabili ed a forme di paternalismo che colmano vuoti di giurisdizione. Ma il vero problema è che in condizioni di incomunicabilità sociale non solo si cercano esclusivamente argomenti a sostegno delle proprie tesi - demolendo la validità di quelle altrui – ma si costruiscono rappresentazioni degli avversari o come espressioni dell’inautentico (nel caso dei favorevoli al vaccino) oppure si legge il fenomeno no-vax come una mitomania incapace di incarnare gli obblighi logici di una struttura sociale di natura universalistica.

Eccessi si registrano in entrambi gli schieramenti; se l’argomento no-vax dell’asservimento dei media mainstream alle logiche di big pharma è contradditorio perché non si fa carico dell’applicazione a chi lo utilizza dei criteri che consentono la comunicazione nella società (le regole dell’asservimento sarebbero le stesse che consentono ai no vax di denunciarlo), sul fronte opposto lo storico della scienza Gilberto Corbellini sembra trascurare il fatto che le leggi generali della scienza si danno abolendo la maggior parte delle dimensioni soggettive dell’esperire. Lo stesso universalismo democratico coinciderebbe con l’affermazione della scienza che “ha prodotto un sistema di benessere e libertà, riducendo le diseguaglianze e diffondendo razionalità”. Ciò che Corbellini rubrica come derivazione logica della sintesi di mercato e cittadinanza, evidentemente scatena effetti paradossali che il sistema sociale non riesce a vedere, soprattutto dopo che la scienza universalistica ha costretto la potenza dell’opinione ad esercitarsi in ambiti non scientifici né giuridici (economici, religiosi, politici). Se per entrambi gli schieramenti l’interlocutore si pone volontariamente all’esterno di un sistema simbolico ritenuto vero, non resta che il dileggio. Infatti l’incomunicabilità elegge nello stigma e nell’insulto i suoi registri linguistici di base, potenziando i loro effetti nella temperie narcisistica del tempo presente. Però se si arriva all’insulto si ratifica una reciproca indisponibilità a trovare un accordo e se la cosa potrebbe sembrare scontata nel campo no-vax è assai singolare l’insulto maistream.

Alcuni esempi da ambo le parti: #Vaccinomani; #CovidiotiContro; #NoVaxNoBrain; #NovaxDiconoCose; #NiVax; #sottoculturaNoVax, ecc. Il linguista Filippo Domeneschi in un bel saggio sull’insulto, commenta espressioni insultanti come “sei puntuale come un treno regionale” oppure “sei bello come un’opera d’arte contemporanea”. Si tratta di enunciati che presuppongono “un ragionamento ed una inferenza controllata (…), con una precisa scelta lessicale ed una complessa strategia sintattica”. Per parte sua, il fronte no-vax, appartenendo al mondo social, ricorre ad espressioni di vituperio, usate sovente per attrarre attenzione, protestare ed intimidire dando sfogo ad emozioni primitive. Insomma, date le complesse funzioni sociali dell’insulto, i no-vax ed i loro avversari, dandosele di santa ragione, partecipano entrambi ad un lavoro linguistico che sigilla la condizione di stallo, confermando la struttura dell’incomunicabilità ed allontanando il suo auspicabile superamento.

