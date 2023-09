Prima bonifica dell ex Carbon riscatto o occasione sprecata?

Nei prossimi giorni, dopo un sopralluogo, inizierà la prima bonifica dell’area Carbon. Per la città di Ascoli si tratterà di una data storica. Per quasi un secolo, infatti, lo stabilimento della Carbon, ha rappresentato per la città di Ascoli un volano economico e occupazionale straordinario (più di mille dipendenti negli anni Sessanta) e contemporaneamente una minaccia ambientale. Una fabbrica estesa su 27 ettari di terreno, a ridosso del centro storico, con una produzione altamente inquinante di Ipa (idrocarburi policiici aromatici) costantemente monitorati (e i cui dati spesso sono stati contestati dalle associazioni ambientaliste) per le loro conseguenze cancerogene. Nel 2014 Palazzo Arengo, per la “vasca di prima pioggia” all’interno del grande stabilimento dismesso dieci anni prima, è incappato in una maxi multa dell’Unione europea. Ora che la bonifica è stata finanziata dal governo, seppure su un’area privata (i 27 ettari sono stati acquistati nel frattempo dalla società Restart, composta prevalentemente da imprenditori ascolani) Ascoli, in costante declino residenziale, superata da San Benedetto, deve affrontare una sfida epocale. Dopo la bonifica si prevede un ripopolamento di vegetazione con il coinvolgimento di alcune università. Con l’apertura del cantiere, per bonificare e mettere in sicurezza la vasca di prima pioggia, area sottoposta anche a sanzione europea, si segnerà il primo passo concreto per il recupero (con bonifica estesa) dell’intera area ex Carbon. Secondo quanto definito anche nel disciplinare di gara, e sulla base del progetto esecutivo, l’impresa aggiudicataria dovrà procedere con la realizzazione di lavori per la bonifica del terreno, adeguandosi alla normativa delle discariche abusive oggetto di infrazione europea. Si tratterà, dunque, di una messa in sicurezza permanente dell’area. A fronte dell’intervento, come confermato dal commissario Vadalà, sono state predisposte anche «operazioni di ripopolamento vegetazionale e ambientale con fitorimedi, che saranno oggetto di una sperimentazione da parte di diversi atenei universitari».

Finalmente la vasca di prima pioggia sarà risanata e così sarà ridato respiro al fiume Tronto. Ma quando la bonifica verrà portata a termine, dopo un calvario burocratico durato 15 anni, cosa sarà realizzato davvero in quei 27 ettari di terreno? Nel lontano 2009, prima del terremoto e della pandemia, la Restart presentò un progetto per costruire circa mille appartamenti, realizzare un’area verde di nove ettari e un polo scientifico e tecnologico. Ma da quell’anno quanta acqua è passata sotto i ponti del Tronto: quel progetto è oramai superato. Il sindaco Fioravanti ha pensato di realizzarci un ampio parco pubblico sul genere di Villa Borghese a Roma. Un grande polmone verde, dopo decenni di inquinamento, a ridosso del cuore della città. Una strategia che parallelamente prevederebbe, per lasciare spazio proprio al verde, una importante riduzione degli insediamenti edilizi residenziali previsti inizialmente nell’area ex Carbon. E, quindi, che includesse la necessità di andare a recuperare le risorse per realizzare in ogni caso il progetto a fronte della riduzione degli appartamenti da realizzare. Ma chi sosterebbe poi le spese per la manutenzione di un parco pubblico così imponente? Un anno fa si è pensato anche di sfruttare fondi adeguati, anche sul fronte del Pnrr, ma non sono mai arrivate delle risposte ufficiali, considerando che il progetto per il recupero dell’ex Carbon è stato inserito solo tra quelli a media priorità del Contratto istituzionale di sviluppo. Ma la speranza è l’ultima a morire. Dunque si entra nella piena fase operativa, ma già da adesso bisognerà avere una visione urbanistica sulle prossime mosse future perché la riconversione dell’area Carbon potrà essere l’occasione per un eccezionale riscatto economico e sociale delle Cento Torri ma, rovescio della medaglia, un’ altra possibile occasione sprecata.

*Capo della redazione di Ascoli del Corriere Adriatico