Quel doppio paradosso degli interventi a pioggia

Vi è consenso unanime sul fatto che le imprese italiane dovranno accelerare nei prossimi anni sul fronte della capacità innovativa. Ciò vale ancora di più per le imprese marchigiane, il cui ritardo su questo fronte è stato più volte richiamato da diversi commentatori su questo giornale. Le direzioni verso cui indirizzare gli sforzi sono chiare: digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Direzioni destinate a ricevere ulteriore impulso con l’avvio della nuova programmazione dei fondi di coesione UE per il periodo 2021-2017 e con l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proprio in vista di questa accelerazione è utile considerare se e fino a che punto gli interventi finora messi in atto sono stati efficaci e se vi sono spazi di miglioramento. Il piano di Industria 4.0 (poi Impresa 4.0) avviato nel 2016 ha rappresentato uno degli interventi di politica per l’innovazione di maggiore rilievo negli ultimi decenni. Ad esso si sono affiancati i provvedimenti messi in atto dalle regioni nell’ambito della strategia di specializzazione intelligente imposta dalla UE. Nel nostro paese una parte consistenze delle competenze in tema di politica industriale è affidata alle regioni, che ricevono a questo scopo poche risorse dallo stato nazionale ma possono contare sull’utilizzo dei fondi UE. Nel complesso, fra il 2016 e il 2019 le erogazioni hanno oscillato fra i 2 e i 3,5 miliardi di euro all’anno. Decisamente poco rispetto alla dimensione del sistema industriale italiano e agli obiettivi che si intendevano raggiungere. La questione riguarda però non tanto l’entità della spesa ma la sua efficacia. Su questo aspetto vi sono diverse questioni aperte. La principale è che gli interventi agevolativi sono in numero eccessivo e con importi unitari limitati. Dall’ultima relazione del Ministero dello Sviluppo Economico sulla politica industriale in Italia si apprende che nel 2019 erano operanti 1.252 interventi agevolativi: 136 dalle amministrazioni centrali e 1.116 da quelle regionali. Non meraviglia il fatto che le imprese lamentino un certo disorientamento in questo ambito e debbano normalmente ricorrere a consulenze specializzate per accedere agli incentivi. Nel 2019 le agevolazioni hanno interessato circa 190.000 imprese con un importo medio inferiore a 20.00 euro per impresa. In sostanza, malgrado gli interventi mostrino il tipico carattere di interventi ‘a pioggia’ la platea delle imprese coinvolte è comunque limitata rispetto a quella potenziale. La vasta platea delle micro e piccole imprese (oltre 4 milioni nel nostro paese) è solo marginalmente interessata da questi interventi e continua a mostrare livelli di digitalizzazione e capacità innovativa molto bassi. Continuando in questo modo si rischiano due paradossi: da un lato si produce comunque un effetto di selezione rispetto alla platea dei potenziali beneficiari; dall’altro le agevolazioni per singola impresa sono troppo piccole per essere efficaci. Occorre un radicale cambio di impostazione dei provvedimenti di politica industriale, in particolare di quelli volti a favorire l’innovazione e l’internazionalizzazione. Il tentativo di allargare ulteriormente la platea dei beneficiari determinerebbe un ulteriore abbassamento degli importi medi con inevitabile riduzione dell’efficacia degli interventi. Diversi studi hanno dimostrato che procedendo in questo modo si ha una bassa addizionalità; si finisce cioè per sostenere investimenti che sarebbero stati comunque effettuati. Occorre maggiore selettività nell’allocazione delle risorse che vanno concentrare verso le imprese che dimostrano un’effettiva propensione alla crescita e su progetti realmente innovativi; la crescita di queste imprese determina un effetto di trascinamento per l’intero sistema garantendo così un effetto moltiplicativo e non solo compensativo della spesa pubblica. Al contrario, la pletora di interventi agevolativi e il limitato importo unitario comportano costi di gestione per le amministrazioni pubbliche e per le imprese che sono molto spesso superiori ai vantaggi. Sulle politiche per l’innovazione occorre sicuramente spendere molto di più di quanto fatto finora ma occorre soprattutto spendere meglio.



* Docente di Economia alla Politecnica delle Marche e coord. Fondazione Merloni



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA