La presentazione della Relazione annuale della Banca d’Italia, che avviene tradizionalmente il 31 maggio di ogni anno, è un’importante occasione di riflessione sull’andamento e sulle prospettive dell’economia nazionale. La relazione tocca tutti gli aspetti dell’economia del paese, da quelli reali a quelli finanziari, sia per il settore privato sia per il settore pubblico. Gli aspetti meritevoli di interesse sono numerosi e già Sauro Longhi, nell’articolo di fondo di lunedì scorso su questo giornale, ha toccato il tema dell’evoluzione demografica e del suo impatto sul mercato del lavoro. In effetti, i dati relativi al mercato del lavoro nel triennio post-pandemia risultano decisamente positivi e sicuramente superiori alle aspettative. Fra il 1° gennaio 2020 e il 1° gennaio 2024 la popolazione in età da lavoro (tra i 15 e i 64 anni) è diminuita di 600mila unità ma nello stesso periodo le forze di lavoro, cioè le persone disposte a lavorare, sono cresciute di 400mila unità. Ciò ha consentito di migliorare il tasso di attività, cioè il rapporto fra persone disposte a lavorare e persone in età da lavoro: nel 2023 ha raggiunto il 66,7%, il valore più alto dagli anni ’70 del secolo scorso. Particolarmente rilevante è il fatto che il miglioramento di questo indicatore è dovuto ad una maggiore partecipazione al lavoro nella fascia di età dai 25 ai 34 anni. Nonostante tale miglioramento, l’Italia rimane caratterizzata da un basso tasso di attività: 8,3 punti in meno della media dei paesi dell’area Euro, nei quali il tasso di attività si situa intorno al 75%.

A determinare questa discrepanza vi è la maggiore percentuale nel nostro paese di popolazione poco istruita e, soprattutto, il minor tasso di attività delle donne. Anche in questo caso sono soprattutto le donne meno istruite a non partecipare al mercato del lavoro. Questo da una misura delle conseguenze, personali e collettive, del basso investimento in istruzione che caratterizza il nostro paese da decenni. Il divario dei tassi di attività fra uomini e donne è considerevole: nel 2023 il valore era del 75,7% negli uomini e del 57,7% per le donne. Servirebbero interventi mirati che la relazione di Banca d’Italia indica nel rafforzamento della disponibilità di servizi di cura per l’infanzia e per gli anziani, in un maggiore coinvolgimento dei padri nella cura dei figli e nel sostegno al reinserimento professionale delle donne che hanno lasciato il lavoro. Sicuramente le carenze nei servizi di cura e assistenza a bambini e anziani finiscono per gravare soprattutto sulle donne.

D’altra parte, il fatto che si tratta di persone con bassi livelli di istruzione non ne facilita il reinserimento, sia per i maggiori tempi e costi della formazione, sia per i livelli retributivi che sarebbero in grado di ottenere dall’attività lavorativa. Per rimanere alle buone notizie, nel 2023 si è ulteriormente ridotta la quota di Neet (not in education, employment or training) cioè dei giovani tra 15 e 24 anni che non sono né occupati né inseriti in percorsi di formazione: il 12,7% contro il 18% del 2019. Anche in questo caso l’Italia rimane maglia nera nell’area Euro ma la tendenza al miglioramento è evidente. Nel complesso, il tasso di disoccupazione è risultato nella media del 2023 del 7,7%, un valore che non si registrava dagli anni precedenti la crisi finanziaria del 2008-2009. È probabile che queste buone notizie sul fronte del mercato del lavoro siano in gran parte il risultato della spesa addizionale dei fondi del Pnrr. La domanda fondamentale a questo riguardo è quanto di questi risultati saranno duraturi e quanto è destinato a venir meno una volta terminato il piano. Tanto più che nello scorso aprile sono state approvate le nuove regole di governance economica dell’Ue, che pongono al centro la sostenibilità a medio termine del debito. Per l’Italia ciò comporterà di muovervi su un sentiero di equilibrio dei conti pubblici molto difficile. Una possibile soluzione è nel miglioramento di efficienza della spesa pubblica; tagliando spese inutili e migliorando il rapporto fra servizi e spesa. A questo risultato mirano le riforme previste nel Pnrr che in prospettiva saranno più importanti della spesa.



*Docente di Economia

all’Università Politecnica

delle Marche

e coordinatore

della Fondazione Merloni