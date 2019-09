Fragilità imprenditoriale e la lungimiranza di Fuà

di Donato Iacobucci*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venerdì scorso presso la Facoltà di Economia di Ancona il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco ha tenuto l’annuale Lezione intitolata a Giorgio Fuà. L’intervento del Governatore ha toccato alcuni aspetti dell’economia del nostro paese che ne spiegano le difficoltà presenti e le non rosee prospettive future. In particolare, ha messo l’accento sulla scarsa capacità innovativa delle imprese e sull’evoluzione demografica. La prima ha diverse cause, fra le quali il basso grado di istruzione del capitale umano, la ridotta dimensione delle imprese, l’insistenza in settori tradizionali, la prevalenza della proprietà e della gestione familiare. Nel caso dell’evoluzione demografica il Governatore ha sottolineato le drammatiche conseguenze derivanti dal progressivo invecchiamento della popolazione e dalla sua rapida riduzione nei prossimi decenni. Le considerazioni che il Governatore ha riferito alla realtà italiana sono ancor più valide per le Marche. E ciò contribuisce a spiegare il relativo arretramento della nostra regione osservato nell’ultimo decennio. Nulla di nuovo, si dirà. Si tratta di aspetti già ampiamente noti ed esaminati; e non da oggi. A conclusione della sua Lezione il Governatore Visco ha notato, infatti, che sia le fragilità del sistema imprenditoriale italiano sia le attuali tendenze demografiche erano ben presenti nelle analisi di Giorgio Fuà già dagli anni ’80. La questione principale non sembra essere la mancata individuazione dei fattori di ritardo ma l’incapacità di affrontarli con sufficiente anticipo. Ovviamente non mancherebbero voci discordi sulla diagnosi proposta dal Governatore, ma su molti dei punti vi è ampio consenso. Si può discutere sulla preferibilità o meno delle imprese familiari o dei settori tradizionali ma pochi sarebbero soddisfatti di essere agli ultimi posti in Europa per grado e qualità dell’istruzione o per le scarse competenze digitali nelle imprese, nella pubblica amministrazione e nella popolazione. La domanda fondamentale diventa quindi come mai negli ultimi decenni il nostro paese non è stato in grado di affrontare in modo efficace questi problemi. Come già sostenuto in precedenti interventi, uno dei problemi principali è l’avversione al cambiamento. Un’avversione che si è progressivamente consolidata a partire dagli anni ’70. Piuttosto che affrontare i problemi li abbiamo sterilizzati o accantonati, anche grazie alla continua espansione del debito pubblico. Abbiamo così alimentato situazioni di privilegio e di rendite, piccole e grandi, che interessano un po’ tutti i settori e che è diventato sempre più difficile scalfire. Questo ha contribuito a consolidare il partito di gran lunga prevalente nel nostro paese: quello che si oppone al cambiamento e difende lo status quo. Difesa facilitata dalle ampie possibilità di veto e di intralcio consentita dalle nostre farraginose procedure decisionali e amministrative. Il risultato è che in quasi tutti i settori dell’economia e della società ci muoviamo per inerzia piuttosto che verso una precisa direzione. Un ulteriore indizio per spiegare l’incapacità del nostro paese di affrontare i problemi sopra ricordati lo ha fornito lo stesso Governatore quando ha notato che tali questioni richiederebbero politiche orientate al lungo periodo. Politiche che dovrebbero mantenere coerenza nel tempo e prevedere investimenti con ritorni a lungo termine. Una possibilità che è praticamente impossibile ai governi del nostro paese, le cui prospettive si misurano in mesi. E’ emblematico, a questo proposito, il modo con il quale l’attuale governo sta affrontando il tema della sostenibilità ambientale, una delle principali sfide dei prossimi decenni. Nelle intenzioni si intende avviare un “green new deal”, che farebbe pensare ad una grande piano di investimenti a lungo termine. Nella realtà si sta discutendo di decreti legge per incrementare le accise sul gasolio o le tasse sui voli aerei; tutto ciò in attesa dell’esito delle prossime elezioni in Umbria o in Emilia Romagna. Si può essere più o meno d’accordo su questi provvedimenti ma si fa fatica a capire all’interno di quale piano a lungo termine siano inseriti e in che direzione ci stanno portando.* Docente di Economia dell’Università Politecnica delle Marche