Alcuni consigli al presidente Fico: fare in fretta con la squadra giusta

Domani l’on. Roberto Fico ritornerà dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per riferire degli esiti del mandato ricevuto e presentare, se esiste, una proposta di Governo per il Paese. Avrei voluto scrivere una lettera al Presidente Fico per proporgli alcuni consigli, ma forse non sarebbe arrivata in tempo, pertanto ho deciso di condividere con voi i contenuti di questa ipotetica lettera. Come prima cosa avrei chiesto di far presto. Il Paese è ancora immerso in una pandemia e con un piano di vaccinazione che non decolla. È vero che siamo tornati “gialli” in quasi tutt’Italia, ma i numeri dei contagiati non si abbassano di quanto sarebbe necessario. La didattica in presenza è ripartita nelle scuole, stiamo riprendendo molte attività sospese a giudicare dal traffico stradale che è aumentato di intensità. Ora la questione centrale resta la produzione di vaccini in numero sufficiente per arginare i contagi. Nel fare questo non devono crearsi barriere alla loro libera diffusione, non si dovrà dividere le dosi in base al Pil delle Regioni o delle Nazioni, o ridurre la diffusione solo nei Paesi che li stanno producendo. Gli egoismi in tempi di pandemia non ci aiutano. Il Covid scomparirà solo se riusciamo a vaccinare tutti e non solo gli abitanti delle Regioni e dei Paesi ricchi. La pandemia attraversa ogni confine nazionale e regionale come abbiamo recentemente sperimentato. Pertanto, occorre pianificare una capacità produttiva per miliardi di vaccini in modo da coprire l’intera l’umanità, altrimenti dovremo portare le mascherine e mantenere un distanziamento sociale per ancora un bel po’ di tempo. In questa situazione così grave mi chiedo, e con me tante altre persone, perché si sia creata questa crisi di governo e soprattutto chi l’abbia causata. Almeno per quest’ultimo punto la risposta è chiara a tutti. Come secondo punto, al Presidente Fico avrei chiesto di lavorare per proporre un governo di legislatura necessario per uscire dalla pandemia e dare una prospettiva economica e sociale del Paese. Un Governo composto da persone capaci e competenti in grado di proporre una politica di sviluppo per creare nuovi posti di lavoro e ridare fiducia agli Italiani. Per il 30 aprile, in soli 90 giorni, dobbiamo presentare all’Europa un piano di rilancio di quasi 220 miliardi di euro. Per far questo si dovranno coinvolgere le migliori risorse del Paese per progettare azioni concrete all’interno del programma #NextGenerationItalia, e sviluppare una vera transizione verde e digitale lungo le prospettive di economia circolare, mobilità sostenibile e risparmio energetico contenute nel Green New Deal della Commissione Europea. Fare in fretta ma scegliere la squadra giusta con cui costruire questo governo di legislatura. Non sono da proporre opere faraoniche che richiedono tempi biblici di realizzazione e ritorni economici incerti come il ponte sullo stretto, ma azioni che puntino a un rinnovamento organizzativo della pubblica amministrazione, ad esempio, attraverso una maggiore digitalizzazione delle procedure, quindi maggiore tracciabilità e minore burocrazia. Accanto alla transizione digitale, la vera sfida sarà la progettazione e realizzazione di una significativa transizione verde capace di mitigare i cambiamenti climatici, il consumo di risorse ambientali e di energie non rinnovabili per portare il nostro pianeta in un equilibrio necessario per garantire alle generazioni future un ambiente sano e risorse sufficienti per la loro sopravvivenza. Non dimentichiamoci che viviamo in un sistema chiuso dove spesso si distrugge e poco si crea. Avrei suggerito al Presidente Fico di prendere spunto dalle tante indicazioni presenti nell’attuale versione per piano #NextGenerationItalia a partire dalle tre priorità trasversali previste: Donne, Giovani e Sud, per delineare un progetto capace di garantire una concreta sostenibilità sociale e ambientale e redigere così il “documento scritto” che tutte le forze politiche ora chiedono per sottoscrivere un programma di legislatura. Ieri ricorreva l’elezione del Presidente Mattarella, giusto 6 anni fa. È stato finora il migliore tra gli attori costituzionali e da agosto non potrà più sciogliere le Camere. Avrei poi concluso la lettera ricordando all’on. Fico che senza un coinvolgimento attivo dei giovani nelle scelte e nelle azioni da sviluppare, il futuro non esiste per loro e neanche per noi. Occorre trovare il giusto equilibrio tra i necessari sussidi per chi sta subendo danni economici legati alla pandemia e gli investimenti per creare prospettive di crescita, ad esempio per attrezzarsi alla quinta rivoluzione industriale, quella sostenibile oltre che digitale, rispettosa delle persone e dell’ambiente. Mettere al centro la scuola e l’istruzione anche per favorire l’integrazione sociale e culturale. Accogliere nelle nostre scuole i tanti figli di immigrati che scelgono l’Italia per vivere prevedendo di concedere loro la piena cittadinanza quando completano un percorso di formazione (ius culturae). È nella scuola e nell’istruzione che si formano i cittadini del futuro, i nostri figli si preparano a diventare cittadini nello studio e nell’apprendimento, perché negare questo diritto ai loro compagni di banco, solo perché hanno genitori nati in un paese diverso dal nostro? Nella settimana della “memoria”, ricordiamoci del recente passato, dell’imposizione delle leggi razziali, dell’indifferenza di tanti, ieri per gli ebrei oggi per gli immigrati. Nel prossimo futuro saranno sempre maggiori le occasioni di inclusione e contaminazione culturali. Nella vicina Germania i fondatori della Biontech, Ugur Sahin e Oezlem Tuereci, l’azienda che assieme la Pfizer sta producendo il primo vaccino che ci salverà dal Covid, sono figli di immigrati turchi. Se fossero arrivati in Italia e se avessimo ascoltato le visioni di alcuni politici locali, oggi non avremmo avuto il vaccino. Ma queste visioni appartengono al triste passato, il futuro sarà fatto di contaminazione culturale l’unica che ci salverà dalle contaminazioni virali!



*Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Facoltà di Ingegneria Università Politecnica delle Marche



