Malcostume, ambiguità e i crimini di coscienza

Un immunizzato su cinque non appartiene alle categorie fragili che hanno la precedenza nell’accesso al vaccino anti-Covid. I vaccinati alla voce “altro” sono assai più numerosi degli over ottanta ed il premier Mario Draghi ha stigmatizzato questa triste vicenda chiedendosi «con quale coscienza una persona giovane salti la fila», smentendo di fatto la logica sanitaria che sostiene la campagna vaccinale. Alcuni volti televisivi, criticando le parole di Draghi con pacata verve polemica («Perché non trova gli strumenti per decidere, piuttosto che invocare principi morali?»), hanno svelato le sorgenti interpretative di fatti sociali ormai di senso comune, in virtù delle quali il giudizio sull’operato altrui esce dalla valutazione strettamente morale per entrare nella logica dell’equivalenza funzionale. In molti sostengono che proprio in tempi di pandemia, soffriamo la mancanza di un’etica pubblica universale capace di fare da “chioccia” a tante altre questioni, da quella migratoria a quella ambientale, fino al ripristino di un equilibrio geopolitico globale. Non è la prima volta che avendosi evidenza di una inquietante trasformazione della logica operativa dei sistemi di funzione, si fa appello alla moralizzazione della sfera pubblica e di quella privata. Con non poche difficoltà; ad esempio l’effetto morale dell’economia verde è indiretto; per essere se stessa l’economia verde dovrà creare profitto, cioè replicare le condizioni strutturali che stanno portando al disastro ambientale. Ed il guadagno ambientale probabilmente nasconderà uno squilibrio secondario a livello di gruppi sociali diversamente coinvolti dalla fase di transizione ecologico-politica dell’economia, riproponendo in aree diverse da quella economica conflitti che credevamo superati. Anche se siamo animali sociali, dovendoci sforzare di dare il giusto peso agli interessi di tutti, la nostra resta una coscienza che pensa sostanzialmente ai propri di interessi e dunque, “Con quale coscienza?” potrebbe sembrare domanda attardata in generici indugi filosofici, dato che quello coscienziale, essendo fenomeno strettamente individualizzato, non è detto che possa proporsi per la rinnovata determinazione di effetti pro-sociali. In ogni caso, le lamentele del premier italiano andrebbero lette alla luce degli studi psicoanalitici sull’ambiguità nella condizione umana al tempo presente, delle riflessioni sulla crisi del benessere sociale e sulla fine dell’etica pubblica, stretta tra gli imperativi individualistici dell’uomo senza qualità e le regole ferree di quella che il sociologo Paolo Volontè ha definito “fabbrica dei significati solidi”, intendendo la nostra società differenziata funzionalmente, regolata da una logica strumentale centrata sul profitto e sul mercato. La funzione integrante dell’etica pubblica esprime inoltre un innegabile pedigree religioso, con il non fare ad altri ciò che non desideri subire che non si discosta dalla massima evangelica “ama il prossimo tuo”. Ma quale destino attende l’etica pubblica in una struttura sociale non più integrata dalla religione e dalla morale, bensì dall’economia di mercato? Se l’etica pubblica si limita a trasferire l’autorità ultima da Dio alle nostre coscienze, mostra di non tener conto di svariati livelli di complessità che costellano la scelta personale (moderna e post-moderna), risultando ipotesi impressionistica e semplificatoria, anche perché lo stesso concetto di “persona”, centrale non solo nella riflessione teologica e politica, ma soprattutto nel costituzionalismo moderno, dal punto di vista della sociologia scientifica altro non è se non un’area di sovrapposizione dinamica tra corpo/cervello/mente da un lato e sistema sociale dall’altro. Molti osservatori hanno studiato la progressiva separazione dello psichico dal “sociale” nella società complessa e dunque appare velleitario insistere sulla moralizzazione delle condotte muovendo dall’esistenza di principi generali integranti l’agire individuale che sembra ormai impossibile derivare dal sistema sociale. Se la sfera giuridica fornisce regole comuni, creando le condizioni necessarie per tutelare il rispetto del diritto altrui, è pur vero che le traiettorie di vita nella società di massa sono caratterizzate dallo svuotamento delle sorgenti morali del riconoscimento e dall’incremento di spazi di indifferenza sociale per l’altro. Questa normale “indifferenza civile”, può anche svelare la violenza latente nelle sue traiettorie quando il distanziamento dagli altri che percepivamo come normale, risulta azzerato dall’emergenza o dall’improvvisa scarsità. La mediazione tra opposti interessi accade comunque nella dimensione factual, dunque non a partire da quella morale del riconoscimento dell’alterità, ma dal reciproco posizionamento nella gerarchia sociale stabilita già prima dalle risorse materiali cui si deve accedere. Non si esce dalla spirale della scarsità proponendo un soggetto morale astratto cui conformare il personale posizionamento nel rapporto di informazione Ego/Alter. La contro-transizione epidemiologica attivata dalla pandemia, mette in evidenza gli effetti negativi della paura e dell’isolamento, non quelli positivi della retorica “dell’andrà tutto bene”. Ne deriva una spinta a replicare logiche individualistiche all’interno di un quadro di azioni che avrebbero dovuto ispirarsi alla coralità dell’intenzione, con l’acuirsi di forme di indifferenza “incivile” appena peggiorano i dati relativi alla disponibilità di risorse particolari come il benessere, che da presupposto collettivo della civiltà dei diritti, diventa sfera di esistenza individualizzata, consegnandoci al “well being” a fronte di un enorme numero di persone che non hanno di che vivere o di che vaccinarsi.

* Sociologo della devianza e del mutamento sociale

© RIPRODUZIONE RISERVATA