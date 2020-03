Dall’entità dell’impatto alla velocità di recupero

È impossibile ragionare in questi giorni di temi economici e sociali senza occuparsi delle conseguenze dell’epidemia da Covid 19. Le stime dell’impatto sull’economia peggiorano di giorno in giorno in stretta relazione con il diffondersi dell’epidemia. Il problema non è più solo l’impatto delle misure restrittive in atto nel nostro paese ma le conseguenze sull’economia italiana di un rallentamento dell’economia globale e della conseguente riduzione della domanda estera, che negli ultimi anni è stata la componente più dinamica del PIL vista la stagnazione degli investimenti e dei consumi interni. Il CEPR (Centre for Economic Policy Research), fra i più autorevoli network di ricerca economica in Europa, ha pubblicato qualche giorno fa un dettagliato studio degli effetti dell’epidemia da Covid 19 sulle economie mondiali. Lo studio del CEPR ritiene che l’Italia non sia un caso isolato e abbia solo anticipato di qualche settimana un trend che sarà con molta probabilità simile in tutti gli altri paesi del G7. Paesi che rappresentano il 60% del PIL mondiale e oltre il 40% dell’export di prodotti manufatti. In quel caso l’impatto sull’economia mondiale sarebbe significativo, anche se la sua entità è ancora molto difficile da prevedere. Le ultime stime dell’OCSE oscillano fra una riduzione dello 0,5% nell’ipotesi più ottimistica fino ad una riduzione del’1,5% nell’ipotesi peggiore. In quest’ultimo caso si tratterebbe di un dimezzamento delle stime di crescita del PIL mondiale, che per il 2020 erano date intorno al 3,5% prima dello scoppio dell’epidemia. Questi numeri si riferiscono all’impatto medio e nascondono notevoli variazioni al loro interno, sia nei diversi settori e sia fra paesi. Il problema principale non è solo nell’entità dell’impatto ma anche nella velocità del recupero. In tutti i paesi ad essere colpiti in misura maggiore saranno i comparti dei servizi, in particolare quelli di trasporto e quelli legati alle attività turistiche e ricreative. A differenza di quanto avviene per i prodotti, il cui acquisto può essere rimandato, per questi settori non vi sarà alcuna possibilità di recuperare nei periodi successivi la domanda perduta in questi mesi. Alcuni di questi settori, come le attività legate al turismo, potrebbero subire danni permanenti per effetto di crisi aziendali e della conseguente dispersione di competenze e capacità. Per questo sarà fondamentale la rapidità e l’efficacia dei provvedimenti che i governi nazionali e locali saranno in grado di mettere in atto. E’ anche evidente che la scala globale della crisi rende necessari interventi alla stessa portata. Lo studio del CEPR termina con una prospettiva ottimistica, immaginando che la crisi possa essere l’occasione per un rinnovato spirito di cooperazione a livello mondiale. Uno spirito che aiuterebbe non solo ad affrontare l’attuale crisi ma anche le più rilevanti, e sempre aperte, sfide della sostenibilità ambientale e della disuguaglianza sociale. Su questa strada sarebbe lecito attendersi che la prima a muovere fosse l’Unione Europea, anche per superare l’attuale fase di crisi creata dalla Brexit e dalle estenuanti trattative sul budget della nuova fase di programmazione. La proposta del CEPR è di moltiplicare le risorse a disposizione del Fondo di Solidarietà della UE, un fondo creato nel 2002 per sostenere i paesi membri in caso di calamità naturali. Una volta dotato di risorse sufficienti il fondo potrebbe essere mobilitato per intervenire nei confronti dei paesi e delle regioni che dovessero trovarsi in maggiore difficoltà. A parte l’immediato sostegno portato alle popolazioni interessate si tratterebbe di un importante segnale di ritrovata solidarietà fra i paesi europei. Un intervento di questo tipo non sarebbe in grado di contrastare lo shock macroeconomico ma darebbe concreta indicazione ai cittadini del significato della costruzione dell’Unione Europea. In questo modo il superamento della crisi può essere trasformato in un’importante occasione di cambiamento e di rinascita. Non si può che essere d’accordo. A poco varrebbero i sacrifici e le rinunce che stiamo sostenendo se l’obiettivo fosse solo quello di tornare al più presto alla situazione passata.



*Docente di Economia dell'Università Politecnica delle Marche