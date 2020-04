Non solo eroismo e testimonianza nella trincea medica contro il virus

Uno dei principali problemi delle professioni sanitarie nella società complessa, riguarda la necessità di stabilire in che senso il medico debba mantenersi filantropo a fronte della forte tecnicalità della sua mansione e della universalizzazione del diritto alla salute. La questione assume particolare rilievo nell’attuale fase storica, dove i medici insieme agli infermieri e ad altre professioni d’aiuto (helping profession), risultano particolarmente interessati dalla sindrome del burn out - stress lavorativo - poichè la loro attività si svolge a diretto contatto con le enorme sofferenze di pazienti investiti da una emergenza che richiede un carico emotivo sempre maggiore. Il burn out delle professioni sanitarie, normalmente si sviluppa in contesti di lavoro dove viene agita una aggressività originata dalla frustrazione di motivazioni inconsce che portano a non accettare la realtà (la vittoria della malattia). In questa situazione, in cui entra in gioco un articolato universo di spinte e controspinte psichiche, la difficoltà per il medico consiste nel trovare una giusta distanza tra eccessivi tecnicismi costruiti come difesa verso i rischi di una relazione troppo coinvolgente (indifferenza nei confronti del paziente, della sua sofferenza e di quella dei suoi familiari), ed un esagerato coinvolgimento emotivo, col il rischio di identificarsi troppo con il singolo caso, venendo meno ai canoni deontologici che regolano le professionalità sanitarie. La medicina negli ultimi decenni è stata guidata dal principio del “disease center medicine”, che ponendo la malattia al centro dell’attenzione, faceva perdere di vista la condizione del paziente, spesso assimilando il suo destino a quello dell’organo malato. Molti casi drammatici vissuti dai medici negli ospedali Covid-19, mostrano la crisi di tale modello, con il recupero - pieno quanto inaudito - dell’atteggiamento opposto, descrivibile come “patient center medicine”, pur mantenendo il debito fin troppo evidente che diagnosi e terapia hanno sviluppato con la scienza e che prevede l’oggettivazione della malattia. La malattia è sempre una esperienza regressiva, che finisce per coinvolgere il malato e il medico sul terreno impervio dell’angoscia di morte, determinando tra i due una prossimità forzata ed improbabile, tipica della relazione terapeutica. Normalmente in tali relazioni di prossimità si attiva un processo definito “transfert”, che prevede lo spostamento su una persona estranea di sentimenti che, inconsciamente, già esprimevamo grazie ad un soggetto significativo incontrato nell’infanzia. Certamente possono rientrare nel concetto di transfert diversi altri sentimenti comunemente intesi, per cui se il medico è premuroso mostreremo simpatia oppure, se al contrario si mostra distante, reagiremo con antipatia. Ogni transfert attiva un “contro-trasfert”, (del medico verso il paziente), con ciò intendendo una risposta psichica di colui che dovrà padroneggiare i propri atteggiamenti emotivi, per evitare di riversare sul paziente l’ansia di una diagnosi infausta o le pressioni relative alle dinamiche organizzative dell’ambiente di lavoro. Tradizionalmente, la relazione medico/paziente - che è spesso stata definita di “sostegno”, cioè orientata a farsi carico del soggetto nel senso di curare, ma anche del prendersi cura - dovrebbe prevedere anche una giusta distanza tra i due protagonisti, attraverso l’empatia ed una osservazione partecipe basata sull’ascolto neutrale. Per neutralità dell’operatore si intende il mantenimento di una distanza, che consentendo l’identificazione empatica con l’altro, garantisca pur sempre un coinvolgimento emotivo adeguato, né carente né esagerato. Questo consente di evitare sia l’accanimento terapeutico, sia la sfiducia nel proseguimento delle cure quando le speranze sono scarse. La recente trasformazione dei nosocomi quasi in trincee belliche, svela le difficoltà del “medico testimone” nel tener conto di questi aspetti e nel saperli integrare in una pratica terapeutica mantenuta in perenne fibrillazione, dato che tradizionalmente, la formazione del medico trascurava l’importanza degli aspetti relazionali. Nelle febbrili giornate che vivono le terapie intensive di tutta Italia, il quadro emotivo sovente si rovescia, con la necessità di abolire ogni neutralità affettiva e dunque ogni forma di distanziamento professionale dalla singola vicenda, perché proprio quella storia, quel dramma, richiede al medico nel contesto del contagio di farsi testimone proprio nel senso di “martire professionale”, rappresentando con la sua prossimità, l’angosciato lascito testamentario di chi chiude gli occhi sul mondo nella separatezza di un letto irto di tubi. Il Coronavirus ha limitato le capacità del sistema sociale della medicina di funzionare in base al proprio codice operativo, determinando una intensificazione affettiva della prestazione tecnico-medica, che domanda al terapeuta di mostrarsi filantropo. Nelle tassonomie storiche inerenti la professionalizzazione del sapere medico, non compaiono “medici eroi”, anche se possiamo osservare le straordinarie esperienze sociali di diverse tipologie di medici, comunque riassorbite dentro il concetto stesso di progresso civile. Si pensi - per l’età moderna - ai “medici dei poveri” oppure ai “medici dei lavoratori”, e - nell’età contemporanea – al medico politico, a quello “sociale” fino ad arrivare al “medico neutrale”, definendo un processo di progressivo allontanamento dalla condizione del malato, affrontata dal lato di competenze sempre più tecniche aventi come pre-requisito una ovvia neutralità affettiva. I medici “testimoni” dei nostri ospedali, ora vivono una torsione funzionale della professione medica mai subita in precedenza.



*Sociologo della devianza e del mutamento sociale

