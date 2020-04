La settimana decisiva, ma è quella successiva

Ok, lo abbiamo capito, del resto ci viene ripetuto mille volte al giorno tutti i santi giorni, e siamo mica idioti. Abbiamo ben chiaro che i recenti dati positivi, il calo della curva dei contagi, il picco infine scavallato dopo che per tutta la seconda metà di marzo «arriva arriva» e «questa è la settimana decisiva» ma la settimana decisiva era sempre quella successiva, il picco puntualmente ritardava, ci è chiaro dunque che il Coronavirus stramaledetto è ancora fra noi e ci resterà, e le misure restrittive non possono essere archiviate subito e tutte insieme. Ma insomma prima o poi bisognerà pur sospenderla, la sospensione della vita. Tornare a uno straccio di normalità, a una normalità del tutto inedita, passatemi l’ossimoro Per non giocarci l’economia, ne ammazza più la povertà del virus. E perché le persone non ne possono più di riordinare, di preparare manicaretti, di guardare la tv, di fare i puzzle tremila pezzi di cui duemila tutti verdini tutti con quei quattro fili d’erba tutti uguali, e mai una passeggiata di primavera, pure splendida ‘sta primavera, se non al supermercato e ritorno. Cerchiamo allora di immaginarla, questa normalità mai sperimentata. Per non farci trovare impreparati. Sperando che chi ci governa sullo sviluppo di questa benedetta Fase 2 «diversa da regione a regione» abbia le idee chiare. Dovremo continuare a lavarci le mani quelle venti volte al giorno, e va bene, la procedura del corretto lavaggio delle mani l’abbiamo introiettata, e anche imparato e non rimaner mai senza crema per le mani, che a lavarle e rilavarle si spaccano peggio che al gelo d’alta montagna. Continueremo a indossare la mascherina, cosa non comodissima per i miopi e occhialuti. Se anche hai le lenti anti appannamento, quelle s’appannano. Completamente, ogni volta che espiri. Il sottoscritto può ben vantarsi d’aver già sviluppato una notevole abilità nella camminata “a memoria”. So anche fare la spesa individuando, indovinando piuttosto, i prodotti desiderati attraverso una coltre di nebbia fittissima, altro che val Padana. Chi non ci si è mai provato farà bene a esercitarsi a casa fin da ora. Dovremo riabituarci l’uno all’altro, oggi per le strade ci sono quattro gatti quattro, e quando ci si incrocia ciascuno traccia circonferenze larghissime onde mantenere il metro anzi i due, i quattro, i “più metri possibili” di distanza. Quando potremo concederci una passeggiata senza supermercato (ma con mascherina, si ribadisce) sarà il caso di godercela, senza temere a ogni gatto incrociato d’aver contratto il virus. La Fase 2 non si porterà via le code. Disciplinate, ci si augura, come durante il lockdown. Code particolarmente lunghe e impazienti si immaginano davanti a barbieri e parrucchieri, siamo in tanti con barba neanderthaliana o con ricrescita impetuosa o con acconciature fai da te imbarazzanti. Vediamo di non fare a pugni per garantirci al più presto forbici e rasoi del professionista, poi son denunce e ghiaccio in faccia e punti di sutura. Lunghe file previste anche davanti ai negozi di abbigliamento. Per rifare il guardaroba. Non accusate la lavatrice, non è lei ad avervi ristretto gli abiti, sono i manicaretti e il divano i responsabili del passaggio alla taglia tricheco. Potremo gradualmente riabituarci a leggere – e permettete, a scrivere – giornali non composti da una e una sola notizia cucinata in tutte le salse. Ci scopriremo un po’ cambiati, in meglio. Facciamo che duri. Cerchiamo di non archiviare in tutta fretta l’atteggiamento solidale che abbiamo manifestato nelle ultime settimane. E di non ricominciare a lamentarci per ogni piccola seccatura quotidiana. Abbiamo attraversato, stiamo ancora attraversando, un periodo da ripiangerle tutte le vecchie care seccature. Qualche giorno ancora – qualcuno in più qualcuno in meno, che importa? – e poco alla volta torneremo a essere liberi. Anche da tutte le frasi fatte, le metafore automatiche e spesso belliche, che ancora ci affliggono. La “guardia” rigorosamente “alta”, il “picco” e il “plateau”, e “non molliamo adesso” e “andrà tutto bene” (però già si può dire che non è andata benissimo). Liberi, di nuovo. E sì, sarà bellissimo, anche se la ripartenza sarà lenta e niente affatto semplice.



*Opinionista e critico cinematografico © RIPRODUZIONE RISERVATA