Uno stimolo al cambiamento cercando di colmare i ritardi

Trovo eccessive le aspettative di cambiamento nell’economia e nella società che ci si attendono per effetto dell’attuale situazione di crisi. Tutti siamo convinti della necessità di trasformare questa situazione in un’opportunità; per farlo occorre accelerare nell’innovazione e nel cambiamento in tutti gli ambiti. Il fatto che ciò avvenga non è però né automatico né scontato. Al contrario, vi sono buone probabilità di andare nella direzione contraria e consolidare vecchi vizi. Le aspettative di cambiamento poggiamo su due circostanze: da una parte l’eccezionalità della crisi economica in atto; dall’altro l’entità dell’intervento pubblico che verrà messo in campo per contrastarla. Sul primo aspetto è certo che le misure del tutto eccezionali attuate per contrastare la pandemia da Covid-19 sono state un potente stimolo a cambiamenti negli assetti della produzione e del consumo, in particolare per il massiccio e diffuso utilizzo delle tecnologie digitali. Difficilmente tali cambiamenti si sarebbero prodotti in condizioni normali e molti di essi sono destinati a rimanere permanenti. Occorre però ricordare che sul fronte della digitalizzazione il nostro paese aveva accumulato ritardi notevoli. Non è detto che questa accelerazione ci aiuterà a colmare questi ritardi poiché anche i nostri competitor hanno accelerato; per cui difficilmente riusciremo a guadagnare posizioni in termini relativi. Anche meno scontato è il fatto che il cambiamento possa essere stimolato dalle accentuate possibilità dell’intervento pubblico che si prospettano per i prossimi anni. In questo caso le aspettative di cambiamento sono numerose: un maggior orientamento agli investimenti piuttosto che alla spesa corrente o l’abbandono della logica dei sussidi a favore di più efficaci politiche di sviluppo (tanto per citarne alcuni). I provvedimenti fin qui messi in atto e di cui si discute in questi giorni non sembrano indurre all’ottimismo. Per quanto concerne gli investimenti sono stati annunciati rilevanti programmi di spesa, soprattutto nelle infrastrutture di trasporto. Molto bene, ammesso che si riesca a realizzarli con tempi e costi europei piuttosto che italiani. Non si può non notare, però, che nel diluvio di previsioni sulle grandi opere si stia trascurando il principale investimento che un paese dovrebbe fare; e cioè quello sul capitale umano. Dalla qualità del capitale umano dipendono le possibilità di sviluppo economico e sociale, qualunque sia la direzione verso la quale ci si vorrà orientare. L’Italia parte da una situazione drammatica poiché siamo nelle ultime posizioni in Europa per qualità e quantità dei livelli di istruzione. In questi mesi si è più volte fatto riferimento al tema dell’edilizia scolastica. Avere edifici sicuri e funzionali è sicuramente importante ma per un paese economicamente avanzato come l’Italia dovrebbe trattarsi di un fatto scontato e non meritevole di programmi e attenzioni straordinarie. Se vogliamo veramente cambiare rotta nell’ambito dell’istruzione occorrerebbe aumentare la spesa pubblica in tale ambito di svariati punti di PIL (tanto per allinearci ai nostri principali competitor). Le risorse finanziarie sono condizione necessaria ma non sufficiente. Occorrono anche cambiamenti profondi nell’organizzazione del sistema. Utilizzando un principio semplice ma che nel nostro paese suona rivoluzionario: qualunque aspetto – dai contenuti, agli strumenti, all’organizzazione della didattica, ecc. – dovrebbe essere progettato e realizzato in funzione delle esigenze di formazione dei giovani piuttosto che nell’interesse delle persone impiegate nel sistema. Al momento non si vedono segnali di cambiamento significativo in nessuno dei due fronti: né quello delle risorse né quello dell’organizzazione. D’altra parte, quello dell’istruzione è un investimento che ha ritorni nel lungo periodo mentre i cambiamenti provocano resistenze forti e di immediato impatto elettorale. Vale per l’istruzione come per molti altri aspetti del nostro sistema economico e sociale per i quali si auspicano o si paventano rivoluzioni e ‘cambi di marcia’. Da qui il mio scetticismo sull’eccesso di aspettative per i cambiamenti attesi. Spero di sbagliarmi.



*Docente di Economia dell'Università Politecnica delle Marche