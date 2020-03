Quei cori alle finestre per gridare il diritto al relazionamento sociale

Lo aveva anticipato Bill Gates nel 2015, parlando di una variante dell’influenza aviaria. L’OMS nel 2018 introdusse il tema della “Disease X”, intendendo una condizione patogena non nota, verosimilmente di origine animale, con grandi capacità mimetiche ed una progressione virale quasi inarrestabile. Lo scrittore e divulgatore scientifico David Quammen, nel 2012 scrisse un pamphlet intitolato “Spillover” (traboccare), da interpretare come severo atto d’accusa contro la profonda alterazione degli equilibri biologici del pianeta, percorso ad intervalli regolari da infezioni pandemiche. La grave emergenza sanitaria in atto era prevista? Semplificando molto questioni assai dibattute, si potrebbe dire che la vita sulla Terra si sia organizzata su una dozzina di livelli di complessità crescente. Il corpo umano è quasi a metà della scala, avendo al di sotto di sé molecole, organuli, cellule, tessuti, organi ed apparati, mentre al di sopra vi sono comunità, biosfera, popolazioni, sistemi sociali. L’origine dei virus (dal latino V. “tossina”, “veleno”) non è chiara; sono strutture organiche che interagiscono con gli organismi viventi e non avendo un proprio metabolismo, hanno bisogno della cellula ospite per riprodursi. Nella gradazione di complessità della materia vivente, possiamo dire che si situano tra l’organulo e la cellula, un livello assai lontano dai vertici organizzativi rappresentati da un sistema sociale. I virus hanno una dinamica tutto/niente, proprio come un sistema sociale, ovviamente su livelli organizzativi del tutto diversi, ma capaci di produrre una co-attivazione che insinua nella normale costruzione della realtà dell’uno le dinamiche invasive dell’altro (contagio). Se il virus cammina con l’uomo, si impone l’obbligo del distanziamento sociale. Nella tradizione sociologica, il concetto di “distanza sociale” fu utilizzato per esprimere disparità di tipo economico, mentre adesso viene specializzato in chiave epidemiologica, con una induzione alla distanza tra individui. La gravità dell’emergenza sanitaria ha suggerito il blocco del sistema sociale, con il paradosso di domandare alla sua logica organizzativa l’attivazione di funzioni opposte a quelle per cui è evoluto (connettere invece di distanziare). Abbiamo imparato che i coronavirus si propagano attraverso micro-gocce di saliva (Flugge), con le malattie a trasmissione aerea che legandosi a tosse, starnuto ed al momento pro-sociale dello scambio linguistico, prevedono solo la restrizione dei contatti sociali. Dato che la comunicazione si realizza solo se viene compresa, saranno i processi del parlare a determinare azione e relazione sociale con la frazione organica dell’atto linguistico che in questo momento subisce una vera e propria moratoria sanitaria. Il recupero collettivo della parola è da leggersi come tentativo di sottrarsi al silenzio dell’angoscia (si pensi ai “cori delle 18” in tante città italiane). Il rischio di calamità sanitaria è grave anche a motivo della specifica natura della medicina scientifica e del suo campo di azione (il corpo umano) per il quale non ha rivali tra gli altri sistemi di funzione. Mentre il politico o l’economista possono dibattere su come educare i giovani, nessuno discute con un medico su come curare una malattia. La preoccupazione per l’emergenza in corso si fonda sull’impotenza ad agire per sovvertire il dato sconcertante che la struttura connettiva di un sistema sociale risulti condizione ineliminabile del contagio, operato da forme viventi remote, ispirate da puro determinismo biologico. La Medicina richiede al sistema sociale una supplenza funzionale da attuare urgentemente in termini preventivi. Il sistema sociale può determinare isolamento (chi commette reati rischia la prigione), ma è ben al di sopra delle sue possibilità ricercare un blocco sociale completo. Tra l’altro, le misure del distanziamento sociale sono temporaneamente accettate in vista di una tangibile diminuzione di contagi come auspicio per un lento ritorno alla normalità, su cui non tutti i virologi sono d’accordo. In tal senso, una seria questione si staglia all’orizzonte, quella del “dover ripartire”, col progressivo recupero di connessione sociale a fronte della necessità di mantenere ancora alta la guardia contro le minacce del Covid-19. Occorrerà fare i conti col paradosso di un “riconnettersi mantenendosi a debita distanza” che continuerà a decretare il grande successo dell’on-line in questo periodo di forzata sospensione dell’off-line. Un altro elemento dell’angoscia diffusa di questi tempi, consiste nell’incapacità di mediare scientificamente l’ovvio determinismo biologico virale, che prima profitta del livello emergente della comunicazione simbolica, innescando il contagio a partire dalla relazione e, nei casi più gravi, sottrae il malato al conforto di ogni affetto familiare, condannandolo ad una morte solitaria destinata a non ricevere nemmeno pubblico commiato. “All’inizio in terapia intensiva si moriva da soli […]con i tuoi cari che ti venivano sottratti proprio quando ne avevi più bisogno. La terapia intensiva non dovrebbe essere più il posto dove si fa tutto ciò che è fattibile, ma un luogo di riflessione fra medici, infermieri e malati, prima che siano incoscienti.[…]. Si dovrebbe cominciare a parlare con franchezza e con garbo sul modo migliore di morire più che sul morire il più tardi possibile”. Queste parole sono tratte dal libro “La scelta” del prof. Giuseppe Remuzzi, uno dei volti più noti dell’attuale emergenza sanitaria lombarda, direttore del dipartimento di Medicina dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. In questa fase storica, nelle terapie intensive si è scavata una trincea che impedisce di ragionare e che ridiscute tragicamente certezze che ritenevamo incrollabili.



*Sociologo della devianza e del mutamento sociale © RIPRODUZIONE RISERVATA