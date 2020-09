«Cielo blu e sole radioso», è ciò che serve alla scuola

Ogni giorno, di buonora, David Lynch siede nel suo studio di Los Angeles inquadrato da telecamera fissa. Guarda fuori dalla finestra, di norma registra presenza di nebbia. Ma subito rassicura se stesso, i suoi concittadini e anche noi che viviamo dall’altra parte del mondo ma gli siamo affezionati: la nebbia è destinata a dissolversi e per tutto il giorno ci saranno «beautiful blue skies and golden sunshine», cielo blu e sole radioso. I video - brevissimi, un minuto l’uno - li trovate sul canale YouTube del maestro. Per molti rappresentano un appuntamento irrinunciabile, una dipendenza acuta ma priva di controindicazioni. A soli dieci giorni dall’ora X, sulla riapertura delle nostre scuole la nebbia incombe e i cieli azzurro sembrano un miraggio. Tanto che alcune regioni - non le Marche - si son già sfilate dalla data unica rinviando il ritorno fra i banchi a dopo le elezioni. Ora, che la riapertura delle scuole al tempo del virus sia questione delicatissima è pacifico. Basti osservare quanto sta accadendo nei Paesi che hanno già proceduto. In Israele hanno dovuto richiudere, il contagio galoppando. In Norvegia di contro, l’epidemia non è ripartita. In Germania - dove le lezioni erano riprese già a maggio con mille cautele e nessun serio inconveniente - alcuni Lander hanno avuto la brillante pensata di metter da parte ogni precauzione (niente mascherine, niente più distanziamento), e in diversi istituti si sono accesi focolai con conseguente ritorno alla didattica a distanza. È la «navigazione fra i due scogli» di cui sempre parla il professor Guido Silvestri. Tenere a casa gli studenti fino alla disponibilità di cura specifica e/o vaccino non si può, tocca avvicinarsi allo scoglio del virus, correre qualche rischio sanitario. Ecco. I nostri nocchieri - il governo, le mirabolanti task force - ancora non hanno terminato di disegnare questa benedetta rotta. Quanto tempo si è perso. Nella elaborazione di soluzioni strampalate impraticabili, vedi l’idea dei divisori di plexiglas in classe, gli studenti trasformati in pescetti nell’acquario. In discussioni su temi non così fondamentali, via: sarà anche brutto ricominciare il 14 e dopo cinque giorni sospendere le lezioni negli istituti sede di seggio elettorale; sarà un brutto segnale ma anche l’ultimo dei problemi, lo si sarebbe dovuto esaminare per mezza giornata, non un minuto di più. Nella telenovela dei banchi super mega innovativi perché dotati di rotelle. Sembrava non si potesse fare a meno delle rotelle, sto ancora aspettando qualcuno che mi spieghi il perché. E comunque dopo mille pensamenti s’è deciso di farne a meno. Si è perso tempo, e questi i risultati. Le amministrazioni comunali hanno avuto pochissime settimane per individuare aule adeguate a garantire il metro di distanza fra le già leggendarie “rime buccali” di studente e studente (pareva brutto ai burocrati scrivere fra bocca e bocca, troppo facilmente comprensibile). Solo a Roma di aule ne mancano circa 450 (ad Ancona invece sono state trovate tutte). Mentre il protocollo per il trasporto pubblico - mezzi pieni fino all’80% max - è stato definito giusto un paio di giorni fa. Tutti i Comuni riusciranno a procurarsi tutti gli autobus necessari? Che in Italia ci si riduca sempre all’ultimo minuto, alla corsa trafelata, non è una novità. Ma ogni volta è desolante constatare la persistenza del vizio. Non miglioriamo mai neanche un pochino. E a far le cose con programmazione lacunosa non è strano che saltino fuori problemi anche seri. Notizia delle ultime ore. La Lombardia dichiara di non essere attualmente nella condizione di fare tamponi rapidi nelle scuole (nelle Marche come siamo messi?). Di interrogativi in attesa di risposta - da “doppi turni o turno unico?” in giù - ce n’è a bizzeffe. A dieci giorni dalla prima campanella, si rimarca. C’è anche una certezza, comunque. Il pasticcio delle Graduatorie (online) dei Supplenti. C’è chi si è iscritto ma non compare negli elenchi. Chi si è visto assegnare una cattedra di francese senza conoscere il francese. Chi è riuscito nella missione impossibile di ottenere, alla voce “titoli di servizio”, un punteggio negativo. Ulteriori perle cercatele da soli. E sghignazzate, per non piangere.



