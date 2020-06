Un lastra di plexiglass seppellirà il mondo

Avevo scandito il conto alla rovescia pubblicamente, nella pagina cinefila del lunedì. Ancora tre settimane alla riapertura dei cinema. Due settimane, e potremo tornare nelle sale. Una di settimana di pazienza ancora prima di rivedere i film sul grande schermo. Mentre a casa spuntavo dal calendario i giorni che ci separavano dal lieto evento. Spuntavo senza crederci sino in fondo, nella materializzazione del lieto evento. Ma sperandoci tanto. Oggi, le notizie dicono che lunedì la gran parte delle sale cinematografiche resteranno chiuse. Porte serrate, schermi tristemente spenti. Tre motivi scoraggiano gli esercenti dal riprendere l’attività. Il primo motivo è stagionale. Con l’arrivo del caldo, i cinema italiani - e solo italiani - infallibilmente si svuotano. Assurdo pensare si riempiano proprio questa estate, tante persone ancora spaventate dal coronavirus. Il secondo motivo è legato allo specifico protocollo di sicurezza. Ne riporto degli estratti. «I posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo di un metro fra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente sia lateralmente. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che, in base alle norme vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (i famigerati congiunti? ndr)». Esiste la possibilità di «ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglas». Il plexiglas è la moda del momento (e si scrive così, una “s” sola). Ancora. «Tutti gli spettatori dovranno indossare la mascherina”. È fatto obbligo di “garantire la frequente pulitura e disinfezione di tutti gli ambienti». «Per gli impianti di condizionamento è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo d’aria. In ogni caso, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, a impianto fermo, dei filtri dell’aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati». Obblighi ce n’è tanti e tanti altri, il testo è lungo e dettagliato. Ora, nessuno ha dimenticato quanto avvenuto fra marzo e aprile. Più che comprensibile che ci si rimetta in moto fra mille e mille cautele, malgrado casi di contagio, Lombardia a parte (e focolaio romano), ormai se ne registrino pochissimi, e di gravi non si abbia notizia da settimane e settimane. Resta il fatto che riaprire a queste condizioni sia pressoché impossibile. A meno di non voler correre il serio rischio di lavorare in perdita. Tra parentesi, c’è anche chi sta messo peggio. Gli strumentisti d’orchestra per esempio. Obbligati ovviamente anch’essi al distanziamento, il plexiglas fra l’uno e l’altro essendo soluzione impraticabilissima, dai, antimusicale. Conseguenza. Per eseguire degnamente l’Ottava di Bruckner servirebbe un campo da calcio come palcoscenico. E per l’Ottava di Mahler una città. Chiusa parentesi, torniamo agli amati cinema. Non bastasse la renitenza degli italiani alla sala d’estate, non bastassero le norme di sicurezza, ecco un terzo incentivo a protrarre la chiusura, ancora più potente degli altri. L’assenza di materia prima. Quali film si potranno proiettare lunedì? Sostanzialmente quelli usciti nella prima parte della stagione. “Tolo Tolo”, “Cena con delitto”, il “Pinocchio” di Garrone, “Maleficent 2”, “Parasite”, “Richard Jewell”, “Jumanji: The Next Level” e via riciclando. Incluse operine a tempo debito recisamente rifiutate dal pubblico. Per dire, a gennaio i bambini sfinirono i genitori affinché non li obbligassero a vedere “Tappo: Cucciolo in un mare di guai”, e fecero benissimo ché brutto brutto non è ma mediocre mediocre sì. Perché mai adesso dovrebbero cambiare idea? Dei film interessanti saltati a primavera, alcuni sono stati dirottati online, altri rinviati a tempi migliori. Salvo ripensamenti (improbabili) il primo titolo d’interesse per un pubblico non di nicchia dovrebbe uscire a metà luglio: il thriller spionistico di Christopher Nolan “Tenet”. A ruota dovrebbero seguirlo il nuovo cartoon Pixar, “Onward”, “Mulan” live action e “Wonder Woman 1984”. Dovrebbe, dovrebbero. Col virus abbacchiato ma ancora in giro, viviamo le settimane del condizionale.



*Opinionista e critico cinematografico