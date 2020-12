Un Dpcm dopo l’altro (a Natale) come una telenovela brasiliana

L’Italia è un Paese meraviglioso, dai. E io ho il dono della profezia, e posso dimostrarlo. Non sta bene lodarsi e citarsi? Che mi importa. Mi lodo. E mi cito. Due settimane fa, alla vigilia dello svelamento della puntata natalizia della serie “Dpcm”, ho scritto un pezzo in cui ho sapientemente infilato una supercazzola e la citazione della gag, tratta da “Monty Python - Il senso della vita”, con il professor John Cleese che seppellisce gli attoniti studenti sotto una coltre di regole incomprensibili contraddittorie. Esprimevo infine l’auspicio che per una volta l’Italia non somigliasse alla gag suddetta. E vale a dire, che “Dpcm Natale” fosse semplice, chiaro e non destinato a smentita un attimo dopo essere entrato in vigore. Auspicavo: senza crederci, non dubito l’abbiate capito. Ho avuto ragione su tutta la linea. Scrivo ancora a poche ore dalla Solenne Presentazione al Paese del “Nuovo Dpcm Natalizio - Stavolta Quello Vero Forse”. Prevengo l’obiezione. Perché non aspetto queste poche ore? Proprio perché “Dpcm” funziona come una telenovela brasiliana. Nella prima puntata, Ritiña e Marquinho sono sposati da dieci anni e hanno due figli. Nella seconda, il matrimonio viene dichiarato nullo. Nella quarta, si incontrano per la prima volta e non è un flashback. Nella puntata numero trenta, saranno di nuovo marito e moglie e genitori di due marmocchi indiscutibilmente diversi dai precedenti (dei quali non sapremo più nulla). Come in “Ritiña y Marquinho”, in “Dpcm” non conta tanto il singolo colpo di scena, se non per evitare di prendere una multa. Conta la strategia narrativa: il classico “Vale tutto”. O, se preferite, il “Navighiamo a vista e abbiamo scordato gli occhiali”. Ricapitoliamo quanto accaduto negli ultimi 14 giorni. Abbiamo ascoltato il premier Conte, e non lui solo, tessere le lodi del sistema delle zone colorate, la regione gialla, la regione arancione, quella rossa. Poi però Merkel ha mandato la Germania in lockdown, e la suddivisione in zone è diventata d’un punto inadeguata, per tutti o quasi. Non per due settimane ma per mesi, ogni governatore ha richiesto rabbioso minori restrizioni per la propria regione. Anche arrivando allo scontro aperto con il governo, vedi alla voce Abruzzo. Ora, praticamente tutti concordi nell’invocare misure più severe. Le autorità di ogni ordine e grado ci hanno - non esplicitamente, va da sé, ma di fatto - supplicato di uscire di casa, entrare nei negozi per sostenere l’economia. Lanciando il cashback di Natale, garantendo parcheggi gratuiti, qualsiasi incentivo è stato gettato sul tappeto. Ci siamo riversati nelle strade, nei negozi: siamo stati cazziati. (A proposito: il cashback funziona poco meglio della mitologica Immuni desaparecida). L’altro giorno, il Senato ha approvato l’emendamento della maggioranza che autorizza gli spostamenti fra Comuni: per andare a far visita a zia Tigrana, a nonno Teodosio. Negli stessi istanti, la più parte degli esponenti di maggioranza si pronunciava per l’Italia rossa più del rosso. Fino a 52 forse 53 ore fa (per voi che leggete) le scuole avrebbero dovuto riaprire il 7 gennaio. A tutti i costi. Ora (ieri mattina, per voi che leggete) l’indirizzo prevalente è non far rientrare i liceali in classe prima del 18 gennaio. Costi quel che costi. E domani, che vento tirerà? Nessuno può dirlo. Potrei continuare a lungo. Citerò solo la riunione del funambolico Cts che ha partorito un documento non firmato da tutti: tanto per aggiungere chiarezza a chiarezza. Moltiplicare gli esempi è superfluo, il concetto è semplice. Se fossimo un Paese appena appena serio, riceveremmo una delle seguenti indicazioni. «Questo Natale sarà solo una ricorrenza religiosa, il resto scordatevelo». Oppure: «Le zone hanno portato a una flessione della curva, proseguiamo così, un eventuale rialzo di contagi da shopping è tollerabile». O questo o quello, non un giorno questo e il giorno dopo quello. Ci verrebbe inoltre illustrato il (nuovo) sistema di tracciamento per scongiurare una terza impennata della curva. Siccome siamo in Italia, seguite il consiglio del vostro affezionato scriba. Siate prudenti fino al vaccino, indipendentemente dai prossimi episodi di “Dpcm”. O di “Ritiña y Marquinho”.

*Opinionista e critico cinematografico

