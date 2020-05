C’è da tamponare la crisi favorendo il cambiamento

La crisi scatenata dall’epidemia globale ha offerto una straordinaria occasione per apprezzare il ruolo di istituzioni pubbliche forti ed efficienti. Questo ruolo è evidente nella programmazione e organizzazione di alcuni servizi (come quelli sanitari) nei quali il pubblico è in grado di conseguire risultati superiori a quelli che si sarebbero ottenuti affidando l’offerta al mercato e all’iniziativa individuale. Vi è da sperare che da questo apprezzamento segua anche una maggiore consapevolezza della necessità di comportamenti individuali coerenti. Come, ad esempio, l’adempimento dei doveri fiscali. Nel nostro paese è diffuso un atteggiamento schizofrenico per cui da una parte si lamenta la mancanza o la carenza di intervento pubblico ogni qualvolta cittadini e imprese si trovano in difficoltà e allo stesso tempo si plaude alle proposte di riduzione del prelievo fiscale. E’ difficile immaginare una situazione con bassa pressione fiscale e servizi pubblici efficaci e capillari. Se vogliamo tenere (o rimettere) i soldi nelle tasche dei cittadini non è chiaro da dove il settore pubblico dovrebbe trovare le risorse per corrispondere alla crescente domanda di servizi e sussidi. Da diversi decenni abbiamo risolto questo dilemma aumentando il debito pubblico; cioè scaricando la soluzione del problema sulle generazioni future. Vi è da sperare, quindi, che questa crisi induca una maggiore consapevolezza dei vantaggi dell’appartenenza ad una comunità ma anche dei doveri che questo comporta. Allo stesso tempo occorrerà guardarsi dal rischio opposto. Quello di pensare che possiamo affidarci all’iniziativa e al sostegno delle istituzioni pubbliche per l’uscita dalla crisi. Una tentazione alla quale abbiamo già ceduto più volte in passato. L’ultima con il reddito di cittadinanza: affidando allo stato il compito di trovare a tutti un lavoro e, in caso contrario, di assicurare un reddito. In sostanza, stiamo continuamente ampliando la domanda di servizi e di sussidi da parte delle istituzioni pubbliche; a cui si chiede non solo di garantire la sicurezza personale, l’assistenza sanitaria o l’istruzione ma anche la sicurezza economica e sociale. E di farlo in modo capillare. A questa crescente domanda di intervento corrisponde un’inevitabile crescita della burocrazia pubblica, che diventa sempre più costosa e inefficiente. Con il risultato che per rispondere a troppe domande il settore pubblico finisce col rispondere male a quelle fondamentali, come la sanità o l’istruzione, che è bene rimangano pubbliche piuttosto che affidate al mercato e alle scelte individuali. L’intervento dello stato verso i cittadini e le imprese nella forma così estesa e capillare che stiamo sperimentando in questi mesi è inevitabile data la straordinarietà della crisi in atto. Passata la quale occorrerà però che l’iniziativa, in particolare quella economica, torni agli individui. Negli ultimi anni si è registrato nel nostro paese un continuo indebolimento della propensione imprenditoriale, cioè della propensione delle persone ad impegnarsi e a rischiare nell’avvio di nuove imprese. Far crescere la propensione imprenditoriale sarà fondamentale poiché l’uscita dalla crisi comporterà consistenti innovazioni nell’offerta di beni e servizi e la necessità di spostare risorse da settori in declino verso nuove attività. Pensare di affidare questi processi all’iniziativa pubblica sarebbe del tutto illusorio. Alla politica industriale spetta piuttosto il compito di creare le condizioni affinché l’attività imprenditoriale possa svolgersi nel modo più efficace. Può farlo concentrandosi su due obiettivi: assicurare le risorse alle attività che il settore privato non sarebbe in grado di sostenere (come la ricerca) e favorire l’innovazione e il cambiamento. Il rischio è che dalla crisi si esca andando nella direzione opposta: accentuando l’approccio alla politica industriale che il nostro paese ha consolidato negli ultimi decenni, caratterizzato da scarsa capacità strategica e dal tentativo di salvaguardare l’esistente dando un po’ a tutti. Si finirebbe, come già avviene, per utilizzare le risorse nel vano tentativo di tamponare le crisi senza al contempo favorire il cambiamento.



*Docente di Economia dell'Università Politecnica delle Marche