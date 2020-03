Il lato positivo del virus nella iper digitalizzazione

Alcuni commentatori hanno notato che la generale compattezza dimostrata dagli italiani nell’adeguarsi alle disposizioni normative per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 sta determinando un ritrovato senso di appartenenza alla nazione e potrebbe contribuire a migliorare il rapporto di fiducia fra cittadini e istituzioni. Si tratta di effetti non facilmente misurabili e sulla cui tenuta una volta passata l’emergenza si può nutrire qualche dubbio. Gli atteggiamenti culturali sono persistenti nel tempo e difficili da modificare nel breve periodo. Ben più significativi e resistenti potrebbero risultare i cambiamenti indotti dall’attuale situazione nei comportamenti di consumatori e lavoratori. In entrambi i casi l’emergenza da Covid-19 ha fatto fare un rapidissimo e decisivo salto verso la digitalizzazione. Un salto che è destinato ad incidere in modo permanente nei comportamenti degli individui e delle organizzazioni, con risvolti generalmente positivi sulla produttività. Nell’ambito del consumo l’impatto più vistoso è l’accelerazione del commercio elettronico. Si tratta di una modalità già in rapida crescita prima dell’epidemia e che da questa sta ricevendo un ulteriore rilevante impulso. Anche per il fatto di avvicinare a questa modalità persone che in condizioni normali ne avrebbero ritardato la sperimentazione. Ancora più evidente sarà l’impatto sulla diffusione della spesa on line e delle consegne a domicilio. Anche questa era un’area in crescita ma che in questa situazione può fare un decisivo salto di diffusione. Questi salti sono fondamentali per lo sviluppo di questo tipo di servizi poiché consentono di raggiungere rapidamente la scala efficiente e, di conseguenza, ridurre costi e prezzi; ciò contribuisce all’ulteriore allargamento del mercato. Si innesca in questo modo un circolo di crescita virtuoso che è destinato a permanere anche quando sarà passata l’emergenza. Ma è nelle modalità del lavoro che si stanno determinando gli effetti più vistosi. Il nostro paese è decisamente in ritardo rispetto agli altri paesi europei nell’utilizzo del telelavoro. E’ un ritardo dovuto a carenze infrastrutturali (i ritardi nella copertura di acceso alla banda larga) ma soprattutto a fattori di comportamento degli individui e delle organizzazioni. Gli italiani, come ho più volte sottolineato, sono fondamentalmente avversi ai cambiamenti, in particolare quelli che riguardano l’organizzazione del lavoro. Soprattutto nell’ambito delle strutture pubbliche troppo spesso si prende a pretesto la tutela del lavoro e dei lavoratori per giustificare forme di resistenza o di opposizione alla necessaria riconfigurazione di processi e competenze. Giova ricordare che nell’ambito degli enti e delle aziende pubbliche è impiegata la metà dei lavoratori del nostro paese. Incrementi di produttività e di efficienza in questo ambito avrebbero effetti significativi sull’intera economia. Nel giro di poche settimane abbiamo assistito a cambiamenti che difficilmente sarebbero stati possibili in condizioni ‘normali’. Per fare un esempio, dopo anni di discussioni e sperimentazioni di modalità didattiche innovative l’intero sistema universitario italiano è passato in modalità e-learning nel giro di una settimana. Assicurando continuità ed efficacia all’attività didattica. Questo risultato è stato possibile poiché l’infrastruttura e gli strumenti erano già disponibili; mancavano la volontà e gli incentivi per utilizzarli pienamente. Gli stessi risultati si stanno ottenendo per le tante attività d’ufficio (pubblico o privato) nelle quali è evidente che il luogo di lavoro è irrilevante e che più che la presenza conta la produttività. Anche in questo caso non è una questione di tecnologia ma di cultura organizzativa e del lavoro; occorre prendere atto che per gran parte del lavoro intellettuale (che con la rivoluzione dell’automazione diventerà sempre più rilevante) i lavoratori vanno valutati per la qualità e quantità dei risultati e non per le ore che passano seduti ad una scrivania. C’è da augurarsi che questi cambiamenti di comportamento diventino permanenti e modifichino almeno in parte la cultura del lavoro, soprattutto nelle organizzazioni pubbliche.



*Docente di Economia dell’Università Politecnica delle Marche © RIPRODUZIONE RISERVATA