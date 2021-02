Le trappole comunicative della società dell’opinione

La crisi pandemica ha determinato una socialità surrogata. Come l’eloquio, (che se non subisce distanziamento può diventare veicolo infettivo) sempre più neutralizzato digitalmente e sorvegliato nella sua propagazione simbolica, la socialità tolta dalla sua immediatezza è custodita lontano dal nucleo vivo della presenza e del contatto. Tramite l’immunizzazione il vaccino sembra promettere una rapida restituzione a quella normalità che era pur sempre una “normalità rischiosa”. “Uscirne trasformati” allora cosa significa? Un mutamento inatteso della struttura sociale precedente la crisi del Covid 19 o la promozione di questo evento catastrofico a serio motore di cambiamento? Il sociologo Pierre Bourdieu sottolineava l’intima relazione tra elemento oggettivo ed elemento soggettivo dell’azione, proponendo una concezione della struttura sociale in cui le componenti di sistema funzionano perché costantemente riattivate dalle scelte di attori che si muovono pur sempre in condizioni di libertà limitata, perché pre-determinata da disposizioni generali che gli individui incorporano nel processo di socializzazione. Ogni evento che investa l’ambiente sociale, la comunicazione o il pensiero, non si limita ad accadere, ma ripropone la differenza tra prima e dopo e con essa i rimandi ad altre possibilità (di comunicazione nei sistemi sociali e di pensiero nel caso delle coscienze). Accadendo, l’evento rende possibile qualcosa di diverso rispetto a prima e questa differenza offre agli elementi del sistema una certa capacità di collegamento operativo, nonostante la loro durata praticamente nulla. La pandemia ha diminuito questa capacità di collegamento degli elementi del sistema sociale, costringendo la comunicazione entro schemi emergenziali governati dalla dominanza funzionale della medicina scientifica. Gli eventi di politica sanitaria conseguenti alla rappresentazione comunicativa dell’emergenza, hanno comportato una continua presenza di scienziati sui media. La rappresentazione mediatica della pandemia, si è presto integrata con la “media logic” dominante, che ha sovente ricondotto l’ambito funzionale dell’expertise ad una messinscena spettacolare. Tuttavia, il processo di mediatizzazione della funzione sociale iper-specializzata dello scienziato, non ha fatto bene i conti proprio con quello “stato di incertezza” contro cui la costruzione scientifica della realtà gioca un ruolo cruciale nella società del rischio. Affidarsi alla consuetudine, in particolare televisiva, costringeva spesso l’esperto a non poter rendere conto delle basi scientifiche delle proprie opinioni, rinnovando nell’ascoltatore sia la frustrazione riconducibile al “deficit model”, sia l’imbarazzo per l’impossibilità di dare seguito ad argomentazioni specialistiche che, fuori dal dedicato contesto di fruizione abituale, si mutavano in un linguaggio obliquo fatto di insidiose inclinazioni al personalismo. Inoltre, il tentativo di semplificare le questioni affrontate, se da un lato evidenziava la disponibilità degli scienziati ad inserirsi nella specificità del linguaggio televisivo, dall’altro tradiva la loro funzione sociale che domanda solo di essere osservata nella realtà concreta, non di esibirsi nel delirio patinato della doxa più ridondante. Così, lo scopo comprensibile di sostenere scelte responsabili da parte dei decisori e dei cittadini, risentendo dell’obbligata omologazione ai canoni della spettacolarizzazione televisiva, finiva per privilegiare la polemica al confronto informato e la stigmatizzazione bruciante alla comprensione del contesto argomentativo, inclinando al criterio del “lei non sa chi sono io” esacerbato dalla incalzante personalizzazione del mezzo televisivo. In linea di principio sono state intensificate alcune funzioni in termini di comunicazione scientifico-sanitaria: ad una funzione tipicamente informativa (fornire risposte sulla natura del pericolo infettivo), ha fatto seguito una funzione “direttiva” utile nella legittimazione di una serie di prescrizioni: uso della mascherina, distanziamento, ecc. A motivo della diversificata costruzione sociale del rapporto con le dinamiche di rischio/pericolo, emergeva una conseguente funzione rassicurativa, con diversi virologi che non mancavano di dichiarare “l’ottimo comportamento” della popolazione durante il lockdown. Una delle funzioni più complesse e dalla portata più generale è stata però quella strettamente “argomentativa”, dato che, nell’epoca dell’anti-destino medico determinato su base tecno-scientifica, non poteva non generare sconcerto il fatto che il principio ispiratore di fondo nella lotta al Covid 19, fosse rimasto simile a quello delle antiche quarantene. L’agguerrita versione contemporanea del “nemico invisibile” ha decretato il ricorso al vecchio e difensivo rimedio medievale dell’isolamento, non avendo a disposizione armi maggiormente efficaci (eccezion fatta per il vaccino) in un’epoca che ha visto la trasformazione della medicina da strumento di guarigione ad elemento di pro-determinazione dello specifico rapporto con la dimensione corporea. Del resto, la communication society è perfetta per scontrarsi sui requisiti della scelte individualizzate, non per argomentare sui pre-requisiti della struttura sociale (tra cui il governo del corpo). Quello che il citato Bourdieu costruiva come “habitus”, cioè un blocco di disposizioni durevoli interiorizzate, costituenti l’oggettività della dimensione sociale di senso che condiziona percezioni e modalità di pensiero dei soggetti agenti, sembrano messe in latenza dalla crisi. La voglia di normalità origina soprattutto dalla consapevolezza di doverle urgentemente riattivare.

*Sociologo della devianza e del mutamento sociale

