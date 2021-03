Basta pensare ai complotti. La normalità non è lontana

Datemi del bastian contrario - è vero, un po’ lo sono, ma non in questa occasione -, datemi dell’ottimista patologico (niente di più falso, se vi interessa: leopardiano di stretta osservanza, altroché). Ma proprio non riesco a condividere il clima angosciato depresso che avverto in questi giorni. I vaccini guardati con sospetto (ma li avete letti i bugiardini dei farmaci anche da banco di cui vi imbottite al minimo disturbo, doloretto?). Il dubbio lacerante: «Chissà quando usciremo dalla pandemia, chissà se potremo tornare a una vita normale». Timori e tremori espressi da persone con la testa sulle spalle, mica dai frequentatori della pagina Facebook “Non Ci Elo Diconoh”, quelli che smascherano in cinque minuti gli innumerevoli complotti orditi dal gruppo Birdenbes, Broomdenberg, Bìberon, con tutti dentro a tramar concordi: Soros e il 5G, la Cia e il Kgb, le multinazionali della farmaceutica e del calcestruzzo, e il pupazzo Uan. Io la vedo così e ci metto la mano sul fuoco, e vediamo se me la brucio o se si scotta lui: il ritorno alla normalità è assai più vicino di quanto tanti non ritengano. Sarà una normalità riconquistata progressivamente, si capisce, mica tutto d’un botto, ma inesorabilmente. C’è tempesta fuori, ma all’orizzonte sta schiarendo, lo si vede, dai. Voglio dire, i vaccini funzionano, anche contro le varianti, i dati in proposito si moltiplicano giorno dopo giorno. Evitano quantomeno la malattia in forma acuta, che è poi tutto ciò che ci interessa, se ti viene un po’ di febbre te la tieni, se ti viene da tossire tossisci, se per qualche giorno ti senti uno straccio sopporti e senza scassare tanto i santissimi altrui. E allora, una volta vaccinati quelli che incocciando nel virus maledetto rischiano di brutto, i vecchi e i fragili (si parla di fine maggio, diamo per scontato, sulla fiducia, un ritardo a metà giugno), la più parte delle restrizioni non potranno che cadere. L’economia d’altro canto non la tieni in piedi a colpi di ristori, e la sofferenza psichica della popolazione ha già raggiunto, quando non superato, il limite di guardia. Ci aspetta una bella estate, meglio di quella passata. Dovremo indossare la mascherina? La indosseremo senza lamentarci (vero?). Dovremo osservare ancora un certo distanziamento? Ci distanzieremo: siamo uomini, mica processionarie. Ma riprenderemo presto a viaggiare, e andremo al mare e al ristorante, e i film torneremo a vederli sul grande schermo. E all’orrido, mille volte orrido coprifuoco daremo un caloroso addio, la mano chiusa a pugno, il dito medio ritto verso il cielo. Non è il caso di abbattersi di fronte all’eventualità (probabile) che le restrizioni pesanti siano prolungate anche oltre la Pasqua. Abbiamo fatto trenta, facciamo trentuno. Piuttosto godiamocela questa ultima - perché ultima sarà - razione di arresti domiciliari. Avete imparato a cucinare, se non le prelibate pietanze di cui ogni giorno sul Corriere trovate la ricetta, almeno un uovo al tegamino commestibile? Dovete ancora decidervi ad adoperare tutti quei pesi, quegli attrezzi fitness che in questi mesi avete ammassato in camera ripromettendovi di scalare di due taglie, facciamo una, «anche mezza andrebbe bene»? Non trovate il coraggio di aprire e ripulire e riordinare quell’armadio in cui per anni avete gettato oggetti alla rinfusa, e nel frattempo fra le innumerevoli cianfrusaglie si sono sviluppate ripugnanti forme di vita che pure gli ambientalisti non esisterebbero a sterminare, col lanciafiamme se del caso? Ecco, tutti questi ottimi proposti o li mettete in pratica ora o mai più, ne siete consapevoli, no? Più importante di tutto. Sfruttiamo le ultime, ribadisco, settimane di domiciliari per allenare la mente a ciò che accadrà a virus estirpato o sotto controllo. Un diluvio allarmista, fin troppo facile prevederlo. «Quattro decessi sospetti in Kamchatka!». «Cinque casi di inedito eritema purulento segnalati in un villaggio del Ciad orientale!». «Le oche calve della fattoria di Mr. Yawn, nell’Idaho, colte da inspiegabile pigrizia!». Come se a una pandemia dovesse subito attaccarsi la successiva, e non è mai successo, la prossima toccherà ai nostri bis bis nipoti. ‘Azzi vostri, non nati bisbis, sorry.

*Opinionista e critico cinematografico

