Le Marche sul filo del rasoio nonostante la bellezza infinita

“Marche, bellezza infinita!”. Sono le parole dello spot che hanno promosso le Marche cercando di incrementare l’interesse ed il turismo verso la nostra regione. Nelle Marche si vive circondati da gusti, sapori, luoghi, arte e cultura, che non hanno nulla da invidiare alle più conosciute mete turistiche mondiali. Persino il giornale inglese “The Telegraph” ha recentemente indicato nelle Marche e nello specifico la città di Ascoli Piceno, come uno dei 20 motivi per visitare il Bel Paese. Ma purtroppo, non si vive di solo turismo, servizi e cultura. Secondo gli ultimi dati di Banca d’Italia, il quadro economico marchigiano è tutt’altro che esaltante. Nei primi sei mesi del 2019, la produzione industriale è scesa dell’1% rispetto al corrispondente periodo del 2018 (-10,2% rispetto al 2007), specialmente nei settori delle calzature, tessile, legno e mobile. Ad un peggioramento della produzione, si somma una nuova riduzione del credito bancario alle imprese ( -2,1%) ed un incremento del credito al consumo alle famiglie. Unica nota lieta viene dal saldo positivo della bilancia commerciale, che da anni rappresenta l’unica componente in grado di aumentare, modestamente, la ricchezza della regione e dei suoi abitanti. In un contesto così fragile, la regione Marche, nel rispetto dei vincoli vigenti, ha formalizzato un bilancio 2020 ridotto di circa il 4% rispetto al 2019, con un avanzo di circa 50 milioni di euro. L’ente pubblico, anziché compensare la diminuzione di moneta presente nel sistema economico reale, concorre a drenare ulteriori risorse dallo stesso, impoverendolo sempre più. Tutto ciò ha ovviamente delle inevitabili conseguenze reali: una desertificazione sociale crescente. La popolazione nelle Marche ogni anno si riduce di circa 6 mila unità (è come se ogni cinque anni sparisse una cittadina come Falconara). Non solo; le imprese marchigiane che cessano l’attività sono più di quelle che nascono, in controtendenza rispetto al dato nazionale. Le famiglie marchigiane che vivono sotto la soglia di povertà sono il 10,8% del totale e le persone sotto tale livello sono il 13,5%. Cosa si può realmente fare per creare ricchezza e benessere? Nei prossimi mesi, la crisi produrrà un crollo dei consumi e delle esportazioni, con relativa riduzione dei ricavi aziendali ed aumento della disoccupazione e della povertà. I settori dell’industria e servizi, oltre alle famiglie, avranno difficoltà ad onorare prestiti e debiti contratti, mentre il sistema bancario vedrà l’esplosione degli NPLs (crediti deteriorati) e ridurrà ancor di più il credito al settore privato. Lo Stato vedrà ridotte le entrate fiscali previste nei prossimi anni e, tenendo conto delle reazioni e delle speculazioni sui mercati finanziari con lo spread, le tensioni sul debito sovrano saranno crescenti. Le politiche di rigore e contenimento della spesa pubblica, fino ad oggi realizzate, non hanno prodotto alcun risultato apprezzabile, al punto che dopo oltre 10 anni dalla crisi del 2007, i livelli di Pil del Paese e della regione Marche, sono ancora al di sotto di quelli pre crisi. È questo il momento giusto per cambiare paradigma. “Non puoi risolvere un problema con lo stesso tipo di pensiero che hai usato per crearlo” diceva Albert Einstein. Le soluzioni che Moneta Positiva ha proposto al Governo, nel rispetto dei Trattati e dei vincoli attuali, sono oggetto di discussione ed alcune già tradotte in disegni di legge. La nostra proposta si compone di tre semplici strumenti, Banche Pubbliche, Sire e Conti di Risparmio, che possono essere gestiti da una Piattaforma Elettronica Integrata unica, gestita direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze: 1 - Utilizzare banche pubbliche come Medio Credito Centrale (Mcc) per aumentare il credito bancario all’economia reale, sul modello della Kfw tedesca, oltre che eventualmente per fungere da prestatore di ultima istanza; 2 - Realizzare un Sistema Integrato di Riduzioni Erariali Sire, che trasformi le attuali detrazioni fiscali in uno strumento di scambio elettronico, il credito fiscale, in grado di generare una crescita economica vera senza aumentare il nostro debito pubblico; 3 - Istituire dei Conti di Risparmio CdR elettronici e trasferibili, collocati attraverso il circuito bancario, che possano diventare uno strumento di tutela, garanzia e crescita del risparmio degli italiani. Nei nuovi CdR i cittadini e le imprese residenti potranno depositare i loro risparmi, al sicuro (capitale garantito), fruttiferi (che daranno un rendimento), esentasse, immediatamente spendibili per i consumi giornalieri, senza la necessità di disinvestire e reinvestire. I CdR inoltre ridurranno l’emissione di BTP, semplificando la gestione del debito sovrano, annullando le tensioni legate allo spread ed alle oscillazioni del prezzo dei titoli di Stato. Con le risorse così create si potrebbe davvero avviare un piano d’investimenti degno di questo nome, realizzare infrastrutture (ferrovia Ascoli-Roma, terza corsia A14, Aeroporto di Falconara...), investimenti nella sanità, ricerca e istruzione. Speriamo che chi può si adoperi per realizzare nel più breve tempo possibile quanto suggerito per impedire che davvero questo meraviglioso Paese divenga l’anticamera dell’inferno. Non lo merita l’Italia, non lo meritano gli italiani, tutti.



*Vice Presidente di Moneta Positiva esperto di Modelli economici e Finanza © RIPRODUZIONE RISERVATA