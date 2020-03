Cosa fare nei giorni del Coronavirus ma senza prendersi troppo sul serio

Qualche suggerimento, un po’ serio un po’ no, per affrontare al meglio questi giorni difficili. 1) Procurarsi, tramite un amico contadino, un disco, diametro 2 metri, d’albero secolare infine dai secoli schiantato. Svuotarlo e collegare la circonferenza lignea ottenuta al vostro corpo, il modo trovatelo da voi. Così bardati uscite, voluminosi come dame settecentesche. Obbligando ogni passante ad osservare la consigliata distanza di sicurezza. La risoluzione del problema «come arrivo al caffè che il barista ha appoggiato sul bancone?» è di competenza del barista medesimo. Chi è impossibilitato a consumare non è tenuto a pagare, ovvio. 2) Rispolverare le nozioni apprese non sui libri di chimica - mai studiati davvero, sottolineati sì però ad capocchiam - ma giocando al Piccolo Chimico, e lanciarsi nella temeraria impresa di ricavare dai materiali a portata di mano un disinfettante persino più efficace della popolare e al momento carente Amuchina. Cercando, se possibile, di non ottenere una miscela facilissimamente esplosiva. Far saltare in aria il palazzo non è il miglior modo per contrastare Covid-19. 3) Farsi spedire da un amico americano boscaiolo e bracconiere, un orsetto lavatore e sfidarlo, volente o nolente, a chi è più bravo a igienizzare le tazzine da caffè, i cibi, gli ambienti. Dimostriamogli che siamo noi i meglio. Se, malauguratamente, il suddetto procione, spinto da curiosità insana dal profondo stato confusionale indotta, dovesse assaggiare la Fintamuchina da voi prodotta e in pochi momenti fra atroci tormenti schiattare, conferitelo nell’umido. Nottetempo, senza dar nell’occhio. Smaltimento (niente affatto corretto) di carcassa improbabile. 4) In via del tutto eccezionale - come eccezionali son questi giorni, d’altro canto - cercate di incontrare “per puro caso” il logorroico da cui di norma girate alla larghissima. Tutti ne conosciamo almeno uno, dai. Il classico tipo da bar che ha un’opinione su ogni e qualsiasi argomento e una soluzione per ogni e qualsiasi problema. E non un dubbio l’ha mai sfiorato. Quello che in pochi concitati minuti illustra come abbattere il debito pubblico, porre termine al conflitto israeliano palestinese, eliminare l’inquinamento. Quello che saprebbe lui insegnare a Federer come si gioca a tennis, se solo lo svizzero si degnasse di contattarlo. Fatelo parlare dell’emergenza coronavirus, annotate le sue perle di sconfinata saggezza. Disporrete di una inesauribile fonte di comicità cui attingere per scacciare l’inquietudine. 5) Stringersi la mano è vivamente sconsigliato dagli esperti. Abbracciarsi e baciarsi non ne parliamo nemmeno. Ma allora come salutarsi? Limitarsi al ciao o buongiorno buonasera in certi casi non pare sufficiente. Piede contro piede - lo hanno fatto il presidente della Tanzania e il capo dell’opposizione - non è proprio un granché. Spendere dunque un po’ di tempo per architettare innovative tecniche di saluto. Tracciare col dito festanti o rispettosi emoji nell’aria? Potrebbe essere un’idea. Esercitarsi. O trovar di meglio. 6) Sale cinematografiche chiuse, e il cinefilo piange. Film in casa, allora. Ma a quali titoli rivolgersi? L’attualità suggerirebbe film d’epidemia. “Contagion” di Soderbergh (su un virus peggio di questo), un qualunque film di zombi. Molti non saranno d’accordo, e li capisco. Allora ecco la controproposta. Qualsiasi film soavemente renitente alle tonalità drammatiche. Fra i classici, Eric Rohmer è perfetto, i “Racconti morali”, “Commedie e proverbi”, i “Racconti delle quattro stagioni”. Storie d’amore e d’amicizia che anche quando non girano per il verso giusto nessuno si fa troppo male. Woody Allen va meno bene: è ipocondriaco, talvolta ce lo ricorda e l’ipocondria anche scherzosa può contagiare. 7) Perché non coltivare un po’ di sana solitudine? L’uomo sarà pure un animale sociale ma la tendenza a vivere sempre in mezzo agli altri di parecchi fra voi mi è incomprensibile. Ok, fuori dai denti: mi fa paura. State così male soli coi vostri pensieri, con un libro o che so io? Provate, può rivelarsi un’esperienza sorprendente. In ogni caso, per le prossime settimane, prudenza ma niente panico da coronavirus, ché tanto al Coronavirus il panico gli fa un baffo.



