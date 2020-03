La sospensione della dinamica sociale in condizioni di emergenza sanitaria

Quella che stiamo vivendo è una fase di emergenza dettata dalla sospensione di condizioni sociali che ritenevamo normali. Si tratta di una fase di de-differenziazione funzionale, ottenuta per revoca delle normali funzioni sociali operata da un sistema di azione che - in condizioni di criticità generale - deve gestire diverse operazioni in regime di monopolio decisionale. Questo sistema sociale è la medicina scientifica. Nelle attuali circostanze, si possono verificare consistenti perdite della precedente specializzazione operativa - posseduta da diversi sistemi di azione - su altrettanto specifiche funzioni sociali (la scuola è sospesa, il turismo langue, ecc.) e si ha il ritorno a dinamiche individuo/società tipiche di momenti storici di minore complessità, centrate sul recupero di logiche interumane superate dalla razionalizzazione e dal conseguente scioglimento di antichi vincoli di aspettativa. Se i decisori politici, in momenti di emergenza sanitaria, decidono una sospensione della differenziazione sociale, scatteranno logiche di induzione alla disciplina e restrizione della libertà personale che, ovviamente, riceveranno risposte individuali condizionate da diversi fattori. Se si dice alla gente di «non farsi prendere dal panico», magari in presenza di un decreto che blocca tutto, si crea una dissonanza ansiogena (l’epidemia è anche scoppiata in regioni con un sistema sanitario sicuramente efficiente). Il filosofo Roberto Esposito solleva la questione bio-politica, anche se la sua connessione tra la politicizzazione della sanità e la medicalizzazione della politica, sembra prendersi troppe libertà interpretative nei confronti del paradigma della differenziazione funzionale (quello che ci consente di vivere e di pensare nel modo che riteniamo naturalmente nostro). La questione della medicalizzazione della vita sociale è diretta conseguenza della cessazione del monopolio politico sull’idea di felicità e della presa in carico dell’uomo da parte della medicina che, assai meglio della politica, offre una pro-determinazione puntiforme dei modi d’essere del singolo individuo. Dunque, l’immagine dell’uomo della politica è molto diversa da quella della medicina e data l’inconsistenza del concetto di benessere sociale - contrattosi su quello di bisogno individuale - crolla ogni impianto bio-politico costruito sulla disposizione di saperi discipinari che dalla culla alla tomba, stabiliscono le coordinate esistenziali dei singoli individui. Il ritorno di fiamma di presunte evidenze bio-politiche, altro non è che la rigida chiusura operativa di normali azioni sociali operata, in regime di monopolio, dalla medicina scientifica. Un solo sistema sociale ha reagito resistendo egregiamente al monopolio emergenziale della decisione medica: si tratta del sistema sociale della comunicazione che ha fornito chiara evidenza della salute democratica della nostra società, strettamente connessa con una drammatica incapacità di decidere. Non solo, ma l’emergenza ha mostrato la divaricazione tra “comunicazione” ed “informazione” (la seconda è una differenza nell’agire che apprendo nella relazione comunicativa, specialmente se viene da un esperto). In condizioni di emergenza, la medicina - non potendo essere democratica - sospenderà le condizioni normali salvaguardando interessi generali, ma attiverà anticorpi comunicativi che perseguiranno specifici interessi, senza curarsi della confusione che contribuiscono a scatenare. Un altro filosofo, Giorgio Agamben, rimarcando l’ennesimo giro di vite del controllo di massa esercitato in nome di una superiore esigenza di sicurezza, spostava l’attenzione sulla delicata questione del controllo del corpo medicalmente perseguito. L’esigenza di una facile ed immediata identificazione delle persone (lotta al terrorismo), ha fornito una fisionomia specifica al controllo di massa, con il “chiunque” cui ci riduce l’età del rischio che azzera la dignità della persona. Le masse docilmente cedevoli ad ogni tipo di controllo, dicono una profonda sfiducia nella libertà e nei suoi rischi che la società aperta sembra non volersi più permettere. Gli individui sono pronti a barattare un po’ di certezza con il minor comune denominatore di libertà, accettando che il potere - politico e non - gestisca in base a logiche sconosciute alla folla solitaria le informazioni sui corpi delle persone che si possono ottenere in presenza ed in rete (dalla telecamera di sicurezza che ci riprende in una via, alla temperatura corporea di ritorno da una vacanza). In un contesto sociale dove ci sarebbero tutte le leve scientifiche per agire, ma non si riesce a produrre il necessario consenso sociale sul loro utilizzo, appare evidente come la netta chiusura organizzativa di alcuni sistemi di azione comporti la reazione simmetrica di altri, in un gioco di aggiustamento reciproco che accresce la confusione. Su questo giornale si poteva leggere: “Emergenza Coronavirus: tutti in pineta al Passetto, regno del relax inatteso”. Il vuoto sociale creatosi, sembra ricondurci alla nostra umanità (questo dovrebbe essere il nostro normale modo di esistere), ma è anche terribile perché svela la natura sociale acquisita dalla nostra identità personale, misurando gli effetti scatenati dalla privazione della nostra possente socialità. Il mancato esercizio delle nostre competenze sociali, misura l’enorme esposizione informale agli altri, noi e loro legati in un accordo di tacito anonimato che poi dobbiamo personalizzare nei tanti modi previsti dallo stile di espressione del sé. L’effetto che ci crea questo inedito tempo vuoto, consiste nella presa di coscienza della mancata corrispondenza tra umano e sociale, elemento che ci lascia intuire le reali sorgenti della nostra angoscia di base.



*Sociologo della devianza e del mutamento sociale