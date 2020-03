La minaccia del Coronavirus su un’economia già in affanno

Da qualche settimana il dibattito di politica economica è dominato dalla valutazione delle conseguenze dell’epidemia da Covid-19 e dalle misure da mettere in atto per contrastarne gli effetti depressivi. Al momento è molto difficile valutare l’entità di questi effetti. Le stime dipendono dalle ipotesi relative alla diffusione territoriale del contagio e alla velocità con la quale si manifesterà. Fino alla scorsa settimana la Banca Centrale Europea si mostrava relativamente ottimista, ritenendo che l’impatto, per quanto significativo, sarebbe stato limitato nel tempo e seguito da una rapida ripresa. Non tutti gli osservatori concordano con questa visione ottimistica. In uno studio pubblicato la scorsa settimana il centro di ricerca Ref di Milano stima l’impatto negativo sul Pil italiano 2020 in un intervallo da -1% a -3%. Non tutti i settori saranno colpiti allo stesso modo. Quelli maggiormente interessati, con variazioni negative fra il -10% e il -40% saranno il tessile-abbigliamento, i trasporti aerei e ferroviari, gli alberghi e i ristoranti, le attività ricreative e sportive. Effetti negativi, seppure di entità più contenuta, sono previsti anche per quasi tutti i comparti manifatturieri, l’energia e le costruzioni. Non mancano settori per i quali l’impatto è positivo, come nel caso della farmaceutica, dei prodotti per la pulizia della casa e della persona, delle telecomunicazioni e dei servizi informatici. Nei giorni scorsi l’agenzia di rating di Cerved ha pubblicato uno studio molto dettagliato per stimare l’impatto dell’epidemia da Covid-19 sulla probabilità di insolvenza delle imprese italiane. Per effettuare le simulazioni sono stati ipotizzati due scenari: il primo, più ottimistico, prevede la cessazione dell’emergenza globale in 3-6 mesi (cioè entro giugno 2020); il secondo ipotizza che l’emergenza e le relative misure restrittive durino fino alla fine del 2020. Considerando un portafoglio rappresentativo delle imprese italiane, l’agenzia di rating di Cerved stima che nel primo caso la percentuale con il rating peggiore passerà dal 7% al 15% e la probabilità di default (fallimento o insolvenza grave) passerà dal 5% al 7% delle imprese. Ben più serio sarebbe l’effetto nel secondo caso, con il rating peggiore che passerebbe dal 7% al 34% e la probabilità di default che arriverebbe al 10% delle imprese. Anche nelle stime Cerved i settori maggiormente colpiti sarebbero quelli legati al turismo, ai trasporti e alla moda. Gli scenari di crisi e di default aziendali stimati dall’agenzia di rating di Cerved ci ricordano che dietro l’impatto misurato in decimali o in punti di Pil vi è la contrazione degli occupati e, soprattutto, l’uscita dal mercato delle imprese. Questo configura una perdita di competenze e capacità che rischia di essere permanente. Per questo sono necessarie misure immediate ed efficaci. E poiché le risorse sono limitate sarebbe utile che tali misure fossero mirate ai settori effettivamente in difficoltà piuttosto che genericamente orientate a sostenere la domanda. La richiesta di flessibilità alla commissione Ue per le regole sul deficit è ragionevole e ci verrà sicuramente accordata. Non dobbiamo però dimenticare che a fine 2019 il debito pubblico italiano ha superato il 133% del Pil e che il suo aumento porrà ulteriori limiti alle manovre di bilancio dei prossimi anni, oltre che aumentare la nostra esposizione al rischio derivante da un rialzo dei tassi di interesse o dello spread. Nell’emergenza la via della spesa in deficit è la più immediata e sembra inevitabile. Il problema è che da diversi decenni la nostra politica di bilancio e la nostra politica industriale vivono quasi esclusivamente di emergenze, rincorrendo e tamponando le crisi dei bilanci pubblici e privati. Di emergenza in emergenza l’unica certezza sembra essere il lento ma costante incremento del debito pubblico mentre è sempre meno chiara qual è la strategia di bilancio che stiamo perseguendo e, soprattutto, quali sono i fattori e i settori sui quali intendiamo fondare il nostro sviluppo futuro. Averli presente sarebbe importante in modo da rendere maggiormente efficaci gli interventi, anche quando fatti in condizioni di emergenza.



*Docente di Economia dell'Università Politecnica delle Marche