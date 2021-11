La decadenza dell’Occidente e la chance della sostenibilità

Le recenti dichiarazioni dei grandi della terra sulla lotta al cambiamento climatico e le inferocite dichiarazioni di sfiducia sia del premio Nobel per l’Economia Joseph Stiglitz che del movimento legato a Greta Thunberg, sembrano accomunate da una scarsa considerazione delle determinanti socio-strutturali del comportamento umano, nonché dalla forte tendenza alla conservazione dei gruppi sociali. Vi sono certamente degli interessi economici che non a caso gli specialisti definiscono “composti”, guidati cioè dalla logica dell’accumulazione e legati a determinismi di crescita di ordine geometrico-matematico puro. I beni naturali non esigibili, quelli che determinano il mantenimento di condizioni compatibili con la vita, non dovrebbero rientrare nel novero degli interessi composti, ma l’osservazione economica della realtà ve li ha ampiamente inseriti. Se tutti gli enti rientrano nella logica dell’accumulazione non si potrà determinare una struttura sociale al cui interno sarà chiaro che se vengono a mancare determinati parametri di utilizzazione delle risorse naturali, nessuno potrà guadagnarci e nessuno rimetterci, proprio perché quegli enti (che abbiamo ridotto a risorse) legano la propria natura non all’utilizzo di qualcuno in vista di uno specifico interesse, ma al loro mantenimento di uno statuto di non esigibilità, perché la loro natura oltrepassa il valore di ogni accumulazione o resa strumentale. Questa disposizione sociale è assai rara nell’epoca dell’individualismo possessivo dove i “valori non esigibili” ricadono drammaticamente nelle dinamiche della scelta individuale e questa all’interno del gorgo della resa strumentale dei rapporti sociali, delle relazioni e delle traiettorie di vita. Se la persona deve vivere nel culto individualizzato di sé e nella relazione strumentale con gli altri, non può materialmente trovare modo per occuparsi dell’ambiente inteso come “relazionamento di relazioni” tra sé ed altro da sé. Come affermato dal sociologo Serge Latouche: “I rapporti tra economia ed ecologia si configurano sotto il segno del paradosso”, ed in effetti, definire una idea facendo ricorso al suo contrario spiega il successo di un malinteso (sviluppo sostenibile) che esercita un indubbio effetto consolatorio capace di occultare il dato della crisi ecologica come matrice socio-strutturale della compromissione di diverse logiche funzionalmente orientate. Il retro-pensiero che legittima le critiche e gli entusiasmi anche recenti, è l’idea che la parte (l’uomo) possa ancora intervenire sul tutto (il sistema sociale). Su questo punto - dichiaratamente sulla scia dei maestri del sospetto otto-novecenteschi - si potrebbe discutere a lungo dato che, a fronte del permanere di una indubbia libertà dell’io, il forte incremento delle logiche funzionali della complessità sociale sposta il libero arbitrio su territori incogniti, dove cerchiamo di navigare “senza bussole e senza stelle”. Inoltre, se la scienza economica della scelta somiglia molto più ad una strategia sul campo di battaglia che ad un gesto teoreticamente sostenuto da matematiche impeccabili e se molte delle previsioni degli economisti classici e moderni si sono rivelate fallaci, non si comprende come possano essere esatte quelle orientate dai tristi presagi della crisi ecologica globale. Il principio metafisico dell’armonia naturale degli interessi non poteva prevedere il riconoscimento agli enti di natura di un valore in sé, indipendentemente dalle possibilità umane di possesso e di trasformazione. Si tratta di un postulato socialmente importante perché nei secoli ha garantito uno degli strumenti strategici per la neutralizzazione dei conflitti all’insegna della crescita e dello sviluppo economico a danno di risorse ambientali ritenute inesauribili. E’ fin troppo evidente che nella modernità l’universalismo dell’economia poggia su alcuni postulati (o macchie cieche), tra cui quello di una natura matrigna, che esprimono convincimenti molto radicati, solo di recente messi in discussione dal paradigma anti-antropocentrico (M. Revelli), il solo capace di produrre una teoria del rapporto sistema sociale/ambiente naturale non sbilanciata a vantaggio del primo. L’ambiente potrà ricevere tutele autentiche solo se prima, verranno a modificarsi alcuni assunti di base che l’essere umano utilizza per legittimare la sua signoria sugli enti di natura. Questa idea di fondo ha un enorme rilievo nella stessa considerazione dell’essere umano come bios, rimossa nella sua normatività e mediata nella sua necessità (ciò che di naturale c’è nella malattia e nella morte ad es. va rimosso come imposizione di una contro-logica culturale). L’intenso sfruttamento ambientale e la potente medicalizzazione dell’esistenza umana sono due facce della stessa medaglia, quella della socializzazione della natura e della mentalizzazione della vita umana. In tal senso, se l’auto-percezione dell’essere umano è costruita socialmente grazie alle categorie economiche di osservazione della realtà, appare assai arduo passare allo sviluppo sostenibile in base alla sua praticabilità tecno-economica perché prima occorre un gigantesco riposizionamento al livello delle rappresentazioni sociali della realtà. Chi sta operando su questo livello? Le risibili e velleitarie opzioni scolastiche? Come si sta operando sulla de-emozionalizzazione degli oggetti, con il relativo investimento psichico che dovrebbe ritornare alle relazioni interumane e da li, procedere in vista della ri-significazione del rapporto con l’ambiente naturale? E chi sta operando in vista di una riappropriazione del nostro essere natura che abbiamo eliminato dalla stessa considerazione del nostro essere sociale?



*Sociologo della devianza e del mutamento sociale

