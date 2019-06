«Voucher per comprare Smart Tv»: ecco a chi Novità nella manovra

Le fasce più deboli, quelle che rientrano nell'Isee 1 o 2, tra qualche mese potranno avere un nuovo televisore di ultima generazione: da novembre infatti potrebbero partire i voucher per l'acquisto di Smart TV e decoder, secondo quanto anticipato da Marco Bellezza, consigliere giuridico per le comunicazioni e l'innovazione del ministero dello Sviluppo Economico.





Bellezza, a margine del Telco per l'Italia 360 Summit, ha spiegato: «Abbiamo incrementato le risorse per l'acquisto di smart tv e decoder nella legge di bilancio

. Smart TV e decoder di ultima generazione saranno infatti indispensabili dal 2022 per la fruizione della TV stessa: per quella data infatti ci sarà lodi seconda generazione, o DVB-T2, e milioni di televisori diventeranno obsoleti.

La nostra idea è partire con voucher o buoni acquisto per i cittadini che non potrebbero permettersi l'acquisto delle smart Tv, quelli fasce Isee uno o due a partire da novembre», ha aggiunto Bellezza precisando che varrà «il principio della totale neutralità tecnologica anche per evitare errori del passato che sono stati sanzionati».

