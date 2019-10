Tolentino, collezione solidale: i colori dell'Africa nelle borse firmate Cromia

TOLENTINO - Colorata e solidale. È la borsa Ergobando, la nuova linea che fa parte della collezione Cromia per la prossima estate e composta da tre modelli: una borsa di media grandezza, una piccola e un portafoglio. Le borse sono in pelle con fantasie che rimandano ai colori tipici degli abiti dei paesi in cui si sviluppano i progetti della Costa Family Foundation. Tutte le borse saranno inoltre caratterizzate e arricchite dall’abbinamento con delle fusciacche in stoffa, stoffe realizzate dalle donne in questi paesi a cui è destinato, tra gli altri, proprio il sostegno del progetto Ergobando, termine che significa arcobaleno in ladino.

Comunanza, Selettra, la mutlinazionale tascabile che sente profumo di Elite

Morrovalle, calzature: Finproject si aggiudica il prestigioso premio per innovazione e sostenibilità

«Ergobando è una nuova linea creata per sostenere i progetti della Costa Family Foundation in Togo, Uganda, Afghanistan, India e Nepal. Il tessuto realizzato dalle donne di questi paesi è utilizzato per impreziosire tutte le borse, una diversa dall’altra. Ogni borsa è unica, esclusiva e racconta una storia specifica: questo è l’obiettivo di Ergobando, la sua caratteristica principale», osserva Sergio Sciamanna, amministratore unico di Laipe, proprietaria del brand Cromia.

Le origini di Cromia risalgono al 1963 quando il padre Germano Sciamanna, dopo 13 anni trascorsi da Nazareno Gabrielli, fonda Laipe. Nel 1969 la piccola azienda diventa industria impiegando 25 dipendenti. Nel 1976, nasce il primo insediamento produttivo nella zona delle Grazie (Tolentino), dove ancora oggi c’è la sede dell’azienda (11.000 metri quadrati la superficie occupata attualmente) che dà lavoro a 170 dipendenti di cui l’81% di sesso femminile. Germano instaura fin da subito collaborazioni con le grandi maison. Tra le più importanti quella con Gianni Versace che nel 1981 affida alla Laipe la produzione e distribuzione degli accessori in pelle per la donna.

È proprio da questa importante collaborazione che la Laipe cresce in maniera sostanziale. Alla fine degli anni ‘80 entra in azienda il secondogenito Sergio che nel 2003 crea Cromia. L’azienda ha aperto anche la prima boutique a Mosca e dal gennaio 2020 sarà presente alla Rinascente. Oltre all’Italia, Cromia vede come aree di massima espansione e interesse la Russia, le aree baltiche, l’Estremo Oriente (Corea, Singapore, Giappone), il Medio Oriente e l’Europa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA